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Με 21 λιμενικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 180 εκατ. ευρώ, να προωθούνται μέσω του προγράμματος «Μεταφορές 2021–2027», οι διοικήσεις των ελληνικών λιμανιών προετοιμάζουν τις προτάσεις τους για την επόμενη ευρωπαϊκή χρηματοδοτική περίοδο, 2028–2034. Ζητούμενο είναι να διαμορφώσουν κοινές προτεραιότητες για τις νέες υποδομές, την εξυπηρέτηση των θαλάσσιων συνδέσεων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, με ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των μικρών και νησιωτικών λιμένων.

Αυτό ήταν το βασικό αντικείμενο της 8ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ), η οποία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στην Κέρκυρα. Τις εργασίες φιλοξένησε ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας (ΟΛΚΕ), παρουσία του υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανου Γκίκα.

Στη συζήτηση εξετάστηκαν οι δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω του European Competitiveness Fund, του Connecting Europe Facility (CEF), του Horizon Europe και του Innovation Fund. Για το CEF της περιόδου 2028–2034, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει 51,5 δισ. ευρώ για τις μεταφορές και τη στρατιωτική κινητικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από αυτό το πλαίσιο θα επιδιώξουν να αξιοποιήσουν πόρους και οι ελληνικοί λιμένες, ανάλογα με τις προϋποθέσεις και τις προτεραιότητες του προγράμματος.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πρωτοβουλία Military Mobility και στις υποδομές διπλής χρήσης, που μπορούν να εξυπηρετούν πολιτικές και στρατιωτικές μεταφορές. Παράλληλα, τέθηκαν οι ανάγκες των μικρών, μεσαίων και νησιωτικών λιμανιών, για τα οποία η αναβάθμιση των εγκαταστάσεων συνδέεται άμεσα με την πρόσβαση των κατοίκων, την τροφοδοσία και τη λειτουργία των τοπικών οικονομιών.

Ο σχεδιασμός συνδέθηκε και με την ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αρχίζει την 1η Ιουλίου 2027. Η προετοιμασία των προτάσεων της ΕΛΙΜΕ αποκτά έτσι ιδιαίτερη σημασία ενόψει της νέας χρηματοδοτικής περιόδου και της ανάληψης της Προεδρίας από τη χώρα.

Στο υφιστάμενο πρόγραμμα έργων περιλαμβάνονται τρεις παρεμβάσεις στην Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας: στο Μαθράκι, στους Οθωνούς και στον Άγιο Στέφανο Αυλιωτών. Εντάσσονται στα 21 έργα των 180 εκατ. ευρώ του προγράμματος «Μεταφορές 2021–2027» και αποσκοπούν στη βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων και των θαλάσσιων συνδέσεων. Το έργο του λιμένα Λευκίμμης εντάσσεται στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων.

Κατά τη συνεδρίαση έγινε επίσης αναφορά στην ολοκλήρωση 13 λιμενικών έργων, ύψους περίπου 70 εκατ. ευρώ, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και στη διάθεση επιπλέον 25 εκατ. ευρώ μέσω του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης του υπουργείου Ναυτιλίας.

Ο κ. Γκίκας υπογράμμισε τον ρόλο της Ένωσης στην εφαρμογή της λιμενικής πολιτικής και στην προώθηση των ελληνικών συμφερόντων. «Τα λιμάνια μας δεν εξυπηρετούν μόνο τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις. Είναι πύλες εισόδου, εμπορίου και αποτελούν βασικούς κρίκους της εφοδιαστικής αλυσίδας», δήλωσε.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΙΜΕ, Παναγιώτης Αναστασόπουλος, έθεσε ως προτεραιότητα τη συγκρότηση ενός κοινού πλαισίου για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων. «Η νέα ευρωπαϊκή χρηματοδοτική περίοδος 2028–2034 αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών λιμένων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους», ανέφερε.

Έδωσε, παράλληλα, έμφαση στη συνεργασία μεταξύ των λιμανιών της Αδριατικής, επισημαίνοντας τη θέση της Κέρκυρας ως πύλης σύνδεσης της Ελλάδας με την ευρύτερη περιοχή. Όπως σημείωσε, οι κοινές πρωτοβουλίες μπορούν να βελτιώσουν τις διασυνδέσεις και να ενισχύσουν την παρουσία των ελληνικών λιμένων στα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών.

Τις διαφορετικές δραστηριότητες που συνυπάρχουν στον λιμένα της Κέρκυρας παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΚΕ, Δημήτρης Απέργης. Την ημέρα της συνεδρίασης βρίσκονταν στο λιμάνι δύο κρουαζιερόπλοια, ενώ πραγματοποιούνταν και δραστηριότητα homeporting, δηλαδή έναρξης και ολοκλήρωσης ταξιδιών κρουαζιέρας με επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών στην Κέρκυρα.

Η εικόνα αυτή, μαζί με την πορθμειακή κίνηση και τη διεθνή επιβατική σύνδεση με την Αλβανία, επέτρεψε στους εκπροσώπους των λιμένων να δουν στην πράξη τις διαφορετικές απαιτήσεις εξυπηρέτησης. Ο κ. Απέργης χαρακτήρισε την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των διοικήσεων «ουσιαστικό εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού», συνδέοντάς την με την ανάπτυξη λιμανιών που στηρίζουν τις τοπικές οικονομίες και τις θαλάσσιες διασυνδέσεις της χώρας.

Το επόμενο βήμα για την ΕΛΙΜΕ είναι η συγκρότηση τεκμηριωμένων προτάσεων προς το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ώστε οι ανάγκες κάθε λιμένα να αποτυπωθούν εγκαίρως στον σχεδιασμό για την περίοδο 2028–2034.