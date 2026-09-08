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Στην τεχνητή νοημοσύνη, τα μεγάλα δεδομένα και τα ψηφιακά δίδυμα στρέφονται τα ελληνικά λιμάνια, επιχειρώντας να επιταχύνουν τον ψηφιακό και ενεργειακό μετασχηματισμό τους και να ενισχύσουν τη θέση τους στον ανταγωνισμό των ευρωπαϊκών μεταφορών.

Αυτός είναι ο πυρήνας του Μνημονίου Συνεργασίας που υπέγραψαν στη Θεσσαλονίκη η Ένωση Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), δημιουργώντας έναν μόνιμο δίαυλο μεταξύ της λιμενικής βιομηχανίας και της πανεπιστημιακής έρευνας. Τη συμφωνία υπέγραψαν ο πρόεδρος της ΕΛΙΜΕ Παναγιώτης Γ. Αναστασόπουλος και ο πρύτανης του ΔΙΠΑΕ, καθηγητής Σταμάτης Αγγελόπουλος, παρουσία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα. Το Μνημόνιο ανοίγει τον δρόμο για κοινά ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα στους τομείς της λιμενικής διοίκησης, των logistics, της ναυτιλίας, των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και για κοινή συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τεχνολογικό σκέλος της συμφωνίας. ΕΛΙΜΕ και ΔΙΠΑΕ σχεδιάζουν συνεργασία σε Smart Ports, τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, ψηφιακά δίδυμα και κυβερνοασφάλεια, τεχνολογίες που αποκτούν ολοένα μεγαλύτερο ρόλο στη λειτουργία των σύγχρονων λιμένων. Τα ψηφιακά δίδυμα επιτρέπουν τη δημιουργία ψηφιακών αναπαραστάσεων λιμενικών εγκαταστάσεων και λειτουργιών, ώστε να μπορούν να δοκιμάζονται διαφορετικά σενάρια και να βελτιώνεται η διαχείριση υποδομών και φορτίων. Παράλληλα, στο πεδίο συνεργασίας εντάσσεται η ενεργειακή μετάβαση των λιμένων, καθώς οι νέες ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές απαιτήσεις μετατρέπουν την απανθρακοποίηση σε ένα από τα σημαντικότερα επενδυτικά μέτωπα για τις λιμενικές υποδομές.

Η μετάβαση στα λιμάνια νέας γενιάς δημιουργεί παράλληλα ανάγκες για διαφορετικές δεξιότητες. Για τον λόγο αυτό η συμφωνία προβλέπει σύνδεση των λιμένων-μελών της ΕΛΙΜΕ με την πανεπιστημιακή κοινότητα, πρακτική άσκηση φοιτητών και δράσεις που θα διευκολύνουν την είσοδο νέων επιστημόνων στη λιμενική και ναυτιλιακή αγορά. Η συμφωνία υπεγράφη στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου Θαλάσσιων Μεταφορών – Θεσσαλονίκη 2026, όπου στο τραπέζι βρέθηκαν επίσης η ενεργειακή ασφάλεια, τα εναλλακτικά καύσιμα, η απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, η κρουαζιέρα και η χρηματοδότηση των νέων μεταφορικών υποδομών.

Είχε προηγηθεί στις 4 Σεπτεμβρίου η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΙΜΕ στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του γενικού γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων Μανώλη Κουτουλάκη. Στη συνεδρίαση τέθηκαν οι επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η περιβαλλοντική συμμόρφωση και η πράσινη μετάβαση, με τους ελληνικούς λιμένες να επιδιώκουν ισχυρότερο ρόλο στα δίκτυα μεταφορών και logistics της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το στοίχημα πλέον δεν είναι μόνο η κατασκευή μεγαλύτερων προβλητών ή η αύξηση της δυναμικότητας. Ο ανταγωνισμός των λιμένων μεταφέρεται όλο και περισσότερο στην τεχνολογία, στην ενέργεια και στην ταχύτητα διακίνησης των φορτίων – και σε αυτό ακριβώς το πεδίο επιχειρεί να τοποθετηθεί η νέα συνεργασία ΕΛΙΜΕ–ΔΙΠΑΕ.

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