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Η πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά ζήτημα περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, αλλά εξελίσσεται σε μια σύνθετη οικονομική και επενδυτική πρόκληση για τις πλοιοκτήτριες εταιρείες. Το αυξανόμενο κόστος των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων, η αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας και η ανάγκη εξασφάλισης κεφαλαίων για την τεχνολογική αναβάθμιση του στόλου διαμορφώνουν νέα δεδομένα για την ελληνική ναυτιλία.

Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία μεταξύ πλοιοκτητών, τραπεζών, χρηματοδοτικών οργανισμών και θεσμικών φορέων αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Οι προκλήσεις αυτές βρέθηκαν στο επίκεντρο του συνεδρίου μελών της Ένωσης Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρίου στη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιώς, με θέμα «FuelEU Maritime & EU ETS: Από τη συμμόρφωση στη δημιουργία αξίας».

Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της Ένωσης, Γιώργος Ξηραδάκης, επισήμανε ότι η παγκόσμια ναυτιλία καλείται να λειτουργήσει σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο περιβάλλον, με γεωπολιτικές αναταράξεις, αυξημένο λειτουργικό κόστος, αβεβαιότητα στις αγορές ενέργειας και ολοένα περισσότερες κανονιστικές υποχρεώσεις.

«Η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να επιτύχει χωρίς χρηματοδότηση. Αλλά και η χρηματοδότηση δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά χωρίς σαφείς κανόνες, προβλεψιμότητα και οικονομική βιωσιμότητα», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Β΄ αντιπρόεδρος της Ένωσης, Γιώργος Λάιος, επισήμανε ότι το ζητούμενο δεν είναι απλώς η συμμόρφωση με τις νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις, αλλά η αξιοποίησή τους ως ευκαιριών για επενδύσεις, τεχνολογική αναβάθμιση και ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ρόλο της Ένωσης ως γέφυρας συνεργασίας μεταξύ ναυτιλιακών επιχειρήσεων, τραπεζών, επενδυτών, χρηματοδοτικών οργανισμών και θεσμικών φορέων.

Το κόστος των εκπομπών ρύπων

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ευρωπαϊκό και το βρετανικό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων (EU ETS και UK ETS), στις οικονομικές επιπτώσεις τους για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και στους κινδύνους που δημιουργούν οι διακυμάνσεις της τιμής των δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Στη συζήτηση εξετάστηκαν οι δυνατότητες περιορισμού του χρηματοοικονομικού κινδύνου και αποτελεσματικότερης διαχείρισης του σχετικού κόστους από τις εταιρείες.

Στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα συμμετείχαν η Αλεξάνδρα Ψυρρή από την Intermodal ESG Solutions, η Κωνσταντίνα Πλακάκη από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ο Γιάννης Χαρμπάτσης από τη VIGOR ΑΕΠΕΥ.

Οι προκλήσεις του FuelEU Maritime

Η δεύτερη ενότητα του συνεδρίου επικεντρώθηκε στις επιπτώσεις του κανονισμού FuelEU Maritime στη λειτουργία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, στη διαχείριση του κόστους συμμόρφωσης και στις δυνατότητες περιορισμού της οικονομικής επιβάρυνσης.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Πλοίαρχος (Τ) ΛΣ Διονύσης Πρεβεζάνος και η Αντιπλοίαρχος (Τ) ΛΣ Διονυσία Πετράκη, εκπροσωπώντας το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και ο Ιωάννης Ανδρεόπουλος από την Intermodal ESG Solutions.

Ο τελευταίος υπογράμμισε την ανάγκη οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν συνολικά τις περιβαλλοντικές και χρηματοοικονομικές τους υποχρεώσεις, εντάσσοντάς τες στον ευρύτερο επιχειρηματικό σχεδιασμό τους.

Το ανθρώπινο κεφάλαιο της ελληνικής ναυτιλίας

Με την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, ο γενικός γραμματέας της Ένωσης, Κωνσταντίνος Οικονόμου, συνόψισε τα βασικά συμπεράσματα του συνεδρίου.

Κλείνοντας τις εργασίες, ο Γιώργος Ξηραδάκης στάθηκε στη σημασία του ανθρώπινου δυναμικού για τη διατήρηση της πρωταγωνιστικής θέσης της ελληνικής ναυτιλίας στο διεθνές στερέωμα.

«Η δύναμη της ελληνικής ναυτιλίας δεν βρίσκεται μόνο στα πλοία της και στα κεφάλαιά της. Βρίσκεται κυρίως στους ανθρώπους της, στη γνώση τους, στην προσαρμοστικότητά τους και στην ικανότητά τους να μετατρέπουν τις κρίσεις σε ευκαιρίες», ανέφερε.

Μέγας χορηγός της εκδήλωσης και οργανωτής της θεματικής συζήτησης ήταν η Intermodal.

Η Ένωση Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας ιδρύθηκε το 2003 και αριθμεί σήμερα 200 μέλη. Μεταξύ των βασικών στόχων της είναι η ανάδειξη του Πειραιά ως διεθνούς κέντρου ναυτιλιακής χρηματοδότησης, η μελέτη των χρηματοοικονομικών ζητημάτων του κλάδου και η επιμόρφωση των στελεχών τραπεζών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων.