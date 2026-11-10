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Η ελληνική ναυτιλία αναλαμβάνει αυτή τη φορά μια αποστολή στη στεριά. Είκοσι έξι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών χρηματοδότησαν την ανάπτυξη ενός νέου ψηφιακού συστήματος που επιτρέπει τον ακριβή εντοπισμό των τρένων σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας ένα πρόσθετο εργαλείο για την ασφάλεια και την εποπτεία του ελληνικού σιδηροδρόμου.

Η πρωτοβουλία αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στις σιδηροδρομικές μεταφορές παραμένει βασικό ζητούμενο μετά την τραγωδία των Τεμπών.

Η πλατφόρμα railway.gov.gr παρουσιάστηκε επίσημα την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Παλαιό Αμαξοστάσιο της Σιδηροδρομικής Γραμμής Πειραιά–Πελοποννήσου, στον Πειραιά. Η εκδήλωση, με τίτλο «Ο Σιδηρόδρομος σε Πραγματικό Χρόνο», αποτέλεσε την ευκαιρία να παρουσιαστούν τόσο οι δυνατότητες του νέου συστήματος όσο και η πορεία αναδιοργάνωσης του φορέα διαχείρισης της σιδηροδρομικής υποδομής.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Χρήστος Δερμεντζόπουλος και ο γενικός γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος.

Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης της θέσης των εξοπλισμένων αμαξοστοιχιών σε πραγματικό χρόνο, ενώ παράλληλα παρέχει στις αρμόδιες υπηρεσίες πληροφορίες για την κυκλοφορία των τρένων και εργαλεία καλύτερου συντονισμού.

Για τον πολίτη, η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι μπορεί να βλέπει τη διαδρομή του τρένου του μέσα από έναν διαδραστικό χάρτη. Για τους εργαζομένους και τα στελέχη που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας του δικτύου, το σύστημα προσφέρει μια συνολική εικόνα της κυκλοφορίας, διευκολύνοντας την παρακολούθηση και την αναγνώριση πιθανών αποκλίσεων.

Η τεχνολογία στηρίζεται σε προηγμένα δορυφορικά συστήματα γεωεντοπισμού GNSS και στο HEPOS του Ελληνικού Κτηματολογίου, τα οποία επιτρέπουν τον ακριβή προσδιορισμό της θέσης των αμαξοστοιχιών που διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Τα δεδομένα ανανεώνονται συνεχώς και αποτυπώνονται ψηφιακά, παρέχοντας πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας.

Το έργο δεν περιορίζεται στην παρακολούθηση των τρένων. Προβλέπει επίσης τη σταδιακή δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής βάσης δεδομένων, στην οποία θα συγκεντρώνονται πληροφορίες για το σιδηροδρομικό δίκτυο, το τροχαίο υλικό, το προσωπικό, τις πιστοποιήσεις και τα συμβάντα.

Με τον τρόπο αυτό, υπηρεσίες που μέχρι σήμερα μπορεί να χρησιμοποιούσαν διαφορετικά συστήματα πληροφόρησης θα μπορούν να αξιοποιούν κοινά δεδομένα, ώστε να εντοπίζουν ταχύτερα προβλήματα και να συντονίζουν αποτελεσματικότερα τις ενέργειές τους.

Η λειτουργία της πλατφόρμας αποτελεί πρόσθετο μέσο επιχειρησιακής εποπτείας και πρόληψης, χωρίς να υποκαθιστά τα απαραίτητα συστήματα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και ελέγχου της κυκλοφορίας.

Ιδιαίτερη θέση στην παρουσίαση είχε η συμβολή της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, καθώς η χρηματοδότηση από τα 26 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίηση του έργου.

Η πρόεδρος της ΕΕΕ, Μελίνα Τραυλού, αναφέρθηκε στη σημασία της πρωτοβουλίας, συνδέοντάς την με τη μακρά παράδοση κοινωνικής προσφοράς της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας.

«Το σημαντικό αυτό έργο συνδέεται άρρηκτα με μια βαθιά ριζωμένη παράδοση της Ναυτιλίας των Ελλήνων: να βρίσκεται κοντά στην κοινωνία μας, με συνέπεια και καθοριστική συμβολή σε έργα εθνικής σπουδαιότητας», τόνισε.

Η συγκεκριμένη δωρεά αποτελεί ακόμη μία περίπτωση κατά την οποία η ναυτιλιακή κοινότητα συμμετέχει στη χρηματοδότηση μιας υποδομής με άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο. Αυτή τη φορά, η συνεισφορά της αφορά έναν τομέα των μεταφορών που βρίσκεται στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος, με την ασφάλεια να αποτελεί την κυρίαρχη προτεραιότητα.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκε τιμητική αναμνηστική πλακέτα στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, ως αναγνώριση της συμβολής της στην ανάπτυξη του νέου συστήματος.

Οι 26 δωρήτριες εταιρείες, σύμφωνα με τις επωνυμίες που αναφέρονται στο επίσημο δελτίο Τύπου, είναι:

NEPTUNE LINES

CHANDRIS (HELLAS) INC

ENESEL S.A.

GOLDEN UNION SHIPPING CO SA

TECHNOMAR SHIPPING INC

PROMINENCE MARITIME S.A.

ARCADIA SHIPMANAGEMENT CO LTD

ALPHA BULKERS SHIPMANAGEMENT INC.

OLYMPIC SHIPPING AND MANAGEMENT S.A.

DANAOS CORPORATION

COSTAMARE SHIPPING CO S.A.

LATSCO MARINE MANAGEMENT INC

THENAMARIS (SHIPS MANAGEMENT) INC

TMS TANKERS LTD

STARBULK S.A.

IONIC

NAVIOS GROUP OF COMPANIES

SUN ENTERPRISES LTD

PARALOS MARITIME CORPORATION S.A.

A.M. NOMIKOS TRANSWORLD MARITIME AGENCIES SA

CHIOS NAVIGATION HELLAS LTD

EUROBULK LTD

ARISTON NAVIGATION CORP.

FRANCO COMPANIA NAVIERA SA

FAFALIOS SHIPPING SA

EQUINOX MARITIME LTD

Την εκδήλωση άνοιξε ο διευθύνων σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παληός, ο οποίος παρουσίασε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην αναδιοργάνωση του νέου ενιαίου φορέα διαχείρισης της σιδηροδρομικής υποδομής.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενοποίηση των οργανισμών, η δημιουργία νέας οργανωτικής δομής, η ενίσχυση του προσωπικού και η αποκατάσταση κρίσιμων συστημάτων σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης.

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν, προβλέπεται η πρόσληψη 690 εργαζομένων, η επιλογή νέων διευθυντικών στελεχών και η αξιοποίηση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο Χρήστος Παληός υπογράμμισε ότι η πλατφόρμα δεν αποτελεί απλώς ένα σύστημα εμφάνισης της θέσης των τρένων, αλλά ένα εργαλείο που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων στον οργανισμό.

«Για πρώτη φορά αποκτούμε μια ενιαία εικόνα της κυκλοφορίας των αμαξοστοιχιών σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας την επιχειρησιακή εποπτεία, τον συντονισμό και τη διαφάνεια», ανέφερε.

Παράλληλα, ευχαρίστησε την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και τα 26 μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου για τη δωρεά τους, επισημαίνοντας ότι η συμβολή τους υπήρξε καθοριστική για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας.

Τις δυνατότητες της πλατφόρμας παρουσίασαν από κοινού ο γενικός γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος και ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Η παρουσίαση κάλυψε την πορεία του έργου από τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση ενός ψηφιακού περιβάλλοντος που συνδυάζει τη δημόσια ενημέρωση με τις επιχειρησιακές ανάγκες του σιδηροδρόμου.

Ο Στέλιος Σακαρέτσιος εξήγησε ότι το railway.gov.gr παρέχει στους εργαζομένους ακριβή εικόνα της κυκλοφορίας, έγκαιρες ειδοποιήσεις και δυνατότητες αποτελεσματικότερης παρέμβασης.

«Παράλληλα, ο πολίτης μπορεί να παρακολουθεί τη διαδρομή του τρένου του σε πραγματικό χρόνο», σημείωσε, ευχαριστώντας τους 26 δωρητές της ελληνικής ναυτιλίας και όλους όσοι συμμετείχαν στην ανάπτυξη του έργου.

Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης συνέδεσε τη νέα ψηφιακή υποδομή με την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες που ανέδειξε η τραγωδία των Τεμπών.

«Η σημερινή εκδήλωση δεν προσφέρεται για πανηγυρισμούς. Έχει όμως έναν ιδιαίτερο συμβολισμό: ο ελληνικός σιδηρόδρομος και η ελληνική ναυτιλία ενώνουν τις δυνάμεις τους για έναν κοινό σκοπό, να μην ξαναζήσουμε ποτέ μια τραγωδία όπως αυτή των Τεμπών», ανέφερε.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η πρωτοβουλία ξεκίνησε ως πιλοτική ιδέα και εξελίχθηκε σε λειτουργικό σύστημα, με την υποστήριξη της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Αναφέρθηκε επίσης στις νέες δυνατότητες που αποκτά η χώρα στον τομέα των δορυφορικών εφαρμογών, μέσα από τις πρωτοβουλίες του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη αλλαγής της καθημερινής λειτουργίας του σιδηροδρόμου, υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει εργαλεία ουσιαστικής αξιολόγησης του προσωπικού.

«Μετά την τραγωδία των Τεμπών ακούσαμε διαλόγους ντροπής. Αυτή η εποχή της χαλαρότητας, της προχειρότητας και του μπλάνκο πρέπει να τελειώσει οριστικά», τόνισε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εργαζόμενοι που επιδεικνύουν υψηλό αίσθημα ευθύνης πρέπει να επιβραβεύονται, ενώ όσοι κρίνονται ακατάλληλοι ή επικίνδυνοι πρέπει να απομακρύνονται εγκαίρως από θέσεις κρίσιμες για την ασφάλεια.

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης στάθηκε και στη σημασία της ενημέρωσης των οικογενειών που χρησιμοποιούν τον σιδηρόδρομο, επισημαίνοντας ότι κάθε γονιός πρέπει να μπορεί να γνωρίζει πού βρίσκεται το τρένο στο οποίο ταξιδεύει το παιδί του.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ευχαρίστησε προσωπικά τον πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του και ανέφερε ότι με την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης εκκρεμότητας κλείνει για τον ίδιο ένας κύκλος στο υπουργείο Μεταφορών.

Στη μεταρρύθμιση του ελληνικού σιδηροδρόμου αναφέρθηκε και ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας.

Όπως εξήγησε, η νέα πλατφόρμα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα παρεμβάσεων, το οποίο περιλαμβάνει θεσμικές αλλαγές, αποκατάσταση υποδομών, χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.

«Ο ελληνικός σιδηρόδρομος περνά σε μια νέα εποχή. Με περισσότερη διαφάνεια και ισχυρότερες δικλείδες ασφάλειας», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι βασικός στόχος παραμένει η ανάπτυξη του σιδηροδρομικού δικτύου και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την κεντρική ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού του ελληνικού σιδηροδρόμου και στη σημασία της τεχνολογίας για την ενίσχυση της ασφάλειας.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε το railway.gov.gr καινοτόμο πρωτοβουλία, η οποία προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο προστασίας στη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αναβάθμιση των υποδομών δεν αρκεί από μόνη της, εάν δεν συνοδεύεται από αλλαγή κουλτούρας και συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων.

«Το σημαντικότερο, όμως, δεν είναι μόνο οι υποδομές και τα τεχνολογικά συστήματα. Είναι η αλλαγή κουλτούρας, η διαρκής εκπαίδευση των ανθρώπων και η αξιοποίηση της τεχνολογίας ως εργαλείου πρόληψης και υπευθυνότητας», ανέφερε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε ιδιαίτερα την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για την ουσιαστική συμβολή της, τονίζοντας ότι η παρουσίαση του συστήματος δεν σηματοδοτεί την ολοκλήρωση της προσπάθειας εκσυγχρονισμού.

«Η σημερινή παρουσίαση δεν αποτελεί το τέλος μιας προσπάθειας, αλλά την αφετηρία μιας συνεχούς εξέλιξης. Είναι δική μας υποχρέωση να παραδώσουμε στους πολίτες έναν σύγχρονο, αξιόπιστο και, πάνω απ’ όλα, ασφαλή ελληνικό σιδηρόδρομο», σημείωσε.

Η ανάπτυξη του railway.gov.gr δημιουργεί πλέον τη δυνατότητα συστηματικότερης αξιοποίησης των δεδομένων για την καθημερινή λειτουργία των σιδηροδρομικών μεταφορών. Η παρακολούθηση των αμαξοστοιχιών, η διασύνδεση πληροφοριών και η καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών αποτελούν βασικά στοιχεία της νέας επιχειρησιακής προσέγγισης.

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα του συστήματος θα εξαρτηθεί από την πλήρη αξιοποίησή του, την εκπαίδευση του προσωπικού και τη σύνδεσή του με τις υπόλοιπες παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Για την ελληνική ναυτιλία, η δωρεά των 26 εταιρειών αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς συνδέει την οικονομική της παρουσία με ένα έργο που αφορά άμεσα την καθημερινότητα και την ασφάλεια των πολιτών.

Η συνεργασία αυτή δείχνει πώς η τεχνογνωσία, η χρηματοδοτική υποστήριξη και η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών των εθνικών υποδομών.

Το ζητούμενο πλέον είναι οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες να μεταφραστούν σε μετρήσιμη βελτίωση της λειτουργίας του σιδηροδρόμου και, κυρίως, σε μεγαλύτερη ασφάλεια για όσους τον χρησιμοποιούν.