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Ισχυρό ελληνικό ενδιαφέρον αποκτά μια επιχειρηματική συμφωνία ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων στην αμερικανική κεφαλαιαγορά, η οποία συνδυάζει την προηγμένη τεχνολογία υλικών με τη βιομηχανική παραγωγή και ανοίγει τον δρόμο για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα.

Η αυστραλιανή Turquoise Group, που δραστηριοποιείται στην παραγωγή συνθετικού γραφενίου, ανακοίνωσε τη συμφωνία συγχώνευσής της με την εισηγμένη στον Nasdaq Stellar V Capital Corp. (SVCC), επικεφαλής της οποίας είναι οι Έλληνες επιχειρηματίες Άκης Τσιριγκάκης και Γιώργος Συλλαβός.

Η συναλλαγή αποτιμά την Turquoise στα 315 εκατ. δολάρια, ενώ η εκτιμώμενη μετοχική αξία της εταιρείας που θα προκύψει από τη συγχώνευση διαμορφώνεται περίπου στα 445 εκατ. δολάρια, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν εξαγορές μετοχών από τους υφιστάμενους μετόχους της Stellar.

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά εντοπίζεται στο επενδυτικό σχέδιο της Turquoise, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία μονάδων παραγωγής γραφενίου σε τρεις ηπείρους. Η Ελλάδα περιλαμβάνεται στον σχεδιασμό ως ευρωπαϊκή βάση παραγωγής, ενώ αντίστοιχες εγκαταστάσεις προγραμματίζονται στο Τέξας των ΗΠΑ και στο Βιετνάμ.

Προς το παρόν δεν έχουν ανακοινωθεί το ύψος της επένδυσης στην Ελλάδα, η ακριβής τοποθεσία της μονάδας ή το χρονοδιάγραμμα κατασκευής της.

Τι είναι το συνθετικό γραφένιο και πού χρησιμοποιείται

Το συνθετικό γραφένιο είναι ένα προηγμένο υλικό άνθρακα, εξαιρετικά λεπτό, ελαφρύ και ανθεκτικό, με υψηλή ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα. Το γραφένιο αποτελείται από ένα στρώμα ατόμων άνθρακα πάχους μόλις ενός ατόμου, ενώ παράγεται και σε μορφές πολλαπλών στρωμάτων για βιομηχανικές εφαρμογές. Η σημασία του έγκειται στη δυνατότητα κατασκευής ανθεκτικότερων και ελαφρύτερων υλικών, προστατευτικών επιστρώσεων, μπαταριών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

Στη ναυτιλία, οι πιθανές εφαρμογές του περιλαμβάνουν αντιδιαβρωτικές επιστρώσεις πλοίων, σύνθετα κατασκευαστικά υλικά και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Αντίστοιχες προοπτικές υπάρχουν στην αυτοκινητοβιομηχανία, την αεροναυπηγική, την ενέργεια και τις υποδομές.

Η Turquoise επιδιώκει να παράγει συνθετικό γραφένιο σε μεγάλες ποσότητες, χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη το μεθάνιο αντί για φυσικό γραφίτη ή άλλες συμβατικές πρώτες ύλες. Το μεθάνιο μπορεί να προέρχεται από φυσικό αέριο, αέρια απόβλητα ή ανανεώσιμες πηγές.

Στόχος είναι η παραγωγή υλικού υψηλής καθαρότητας, σταθερής ποιότητας και με ανταγωνιστικό κόστος, ώστε το γραφένιο να μπορεί να αξιοποιηθεί εμπορικά σε μεγάλη κλίμακα.

Η εταιρεία αναφέρει ότι η τεχνολογία της έχει λάβει ανεξάρτητη επαλήθευση από το Advanced Carbons Council.

Η Turquoise ιδρύθηκε το 2023 στο Μπρίσμπεϊν της Αυστραλίας, με πρόεδρο τον Ron Prefontaine και συνιδρυτές τον διευθύνοντα σύμβουλο Samuel Taubert και τον επικεφαλής λειτουργιών Andrew Thompson.

Η συμφωνία με τη Stellar V Capital προβλέπει την εισαγωγή της Turquoise στον Nasdaq μέσω συγχώνευσης με εταιρεία ειδικού σκοπού εξαγορών (SPAC).

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η νέα εταιρεία θα μετονομαστεί σε Turquoise Advanced Materials Inc. και αναμένεται να διαπραγματεύεται στο αμερικανικό χρηματιστήριο με το σύμβολο TAM.

Το χρηματοδοτικό σχήμα περιλαμβάνει περίπου 47 εκατ. δολάρια από τον λογαριασμό εμπιστεύματος της Stellar και σχεδιαζόμενη ιδιωτική τοποθέτηση κεφαλαίων (PIPE) ύψους τουλάχιστον 30 εκατ. δολαρίων.

Η συμφωνία προβλέπει ελάχιστη διαθέσιμη ρευστότητα 25 εκατ. δολαρίων κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν προορίζονται για την επέκταση της υφιστάμενης παραγωγικής εγκατάστασης στην Αυστραλία, την ανάπτυξη των νέων μονάδων στις ΗΠΑ, την Ασία και την Ευρώπη, καθώς και για τη χρηματοδότηση των λειτουργικών αναγκών της εταιρείας.

Τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών έχουν εγκρίνει ομόφωνα τη συμφωνία, η ολοκλήρωση της οποίας τοποθετείται στο δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Απαραίτητες προϋποθέσεις αποτελούν, μεταξύ άλλων, η έγκριση των μετόχων της Stellar, η ολοκλήρωση των διαδικασιών ενώπιον της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) και η έγκριση εισαγωγής των νέων μετοχών στον Nasdaq.

Το επιχειρηματικό στοίχημα Τσιριγκάκη και Συλλαβού

Ο Άκης Τσιριγκάκης, συνδιευθύνων σύμβουλος της Stellar V Capital, εκτιμά ότι η Turquoise διαθέτει σημαντικό τεχνολογικό πλεονέκτημα στην παραγωγή γραφενίου, το οποίο μπορεί να της επιτρέψει να αυξήσει ουσιαστικά την παραγωγική της δυναμικότητα και να διεκδικήσει ηγετική θέση στον κλάδο.

Όπως επισημαίνει, οι τεχνολογικές εξελίξεις της εταιρείας δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την επόμενη φάση ανάπτυξής της.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Συλλαβός, επίσης συνδιευθύνων σύμβουλος της Stellar, συνδέει τις προοπτικές της επένδυσης με τομείς στους οποίους η διοικητική ομάδα διαθέτει εμπειρία.

Ειδικότερα, υπογραμμίζει ότι η Stellar επιδιώκει να συμβάλει στην ανάπτυξη της νέας εταιρείας, ιδιαίτερα στους τομείς της ναυτιλίας, της ενέργειας και των υποδομών, όπου διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία.

Ο πρόεδρος της Turquoise, Ron Prefontaine, σημειώνει ότι η συγχώνευση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την επιτάχυνση της διεθνούς επέκτασης της εταιρείας και τη διάθεση προηγμένων υλικών σε περισσότερους βιομηχανικούς πελάτες.

Ο διευθύνων σύμβουλος Samuel Taubert δίνει έμφαση στην εμπορική διάσταση της τεχνολογίας, επισημαίνοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο να καταστεί τεχνικά εφικτή η παραγωγή γραφενίου, αλλά να εξασφαλιστούν σταθερή ποιότητα, μεγάλες ποσότητες και οικονομικά βιώσιμο κόστος.

Για την ελληνική πλευρά, η συμφωνία παρουσιάζει διπλό ενδιαφέρον: τη συμμετοχή δύο Ελλήνων επιχειρηματιών σε μια σημαντική συναλλαγή στη Wall Street και την προοπτική εγκατάστασης στην Ελλάδα μιας νέας βιομηχανικής δραστηριότητας προηγμένων υλικών.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η εξειδίκευση της σχεδιαζόμενης ελληνικής επένδυσης, ώστε να αποσαφηνιστούν το ύψος των κεφαλαίων, οι παραγωγικές δυνατότητες και ο ρόλος της χώρας στο διεθνές δίκτυο της Turquoise.