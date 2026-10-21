Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Δύο κινήσεις με συνολικό οικονομικό αποτύπωμα που προσεγγίζει τα 44 εκατ. δολάρια ανακοίνωσε η Euroseas, συμφερόντων του Αριστείδη Πίττα, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά των μικρότερων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Η εισηγμένη στον Nasdaq ναυτιλιακή εταιρεία εξασφάλισε ημερήσιο ναύλο 62.500 δολαρίων για το containership EM Corfu, κατασκευής 2001, ενώ ταυτόχρονα συμφώνησε την πώληση του αδελφού πλοίου Evridiki G έναντι περίπου 26 εκατ. δολαρίων, προσδοκώντας λογιστικό κέρδος 22,5 εκατ. δολαρίων.

Οι δύο συναλλαγές, που γνωστοποιήθηκαν στις 19 Οκτωβρίου 2026, αποτυπώνουν τη στρατηγική της εταιρείας να αντλεί τη μέγιστη δυνατή αξία από τον υφιστάμενο στόλο της, συνδυάζοντας υψηλά έσοδα από ναυλώσεις με επιλεκτικές πωλήσεις παλαιότερων πλοίων.

Το EM Corfu, χωρητικότητας 2.556 TEU και ηλικίας 25 ετών, εξασφάλισε νέα χρονοναύλωση διάρκειας 12 έως 14 μηνών, με ημερήσιο ναύλο 62.500 δολαρίων. Η συμφωνία προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ στα μέσα Δεκεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση του προγραμματισμένου δεξαμενισμού του πλοίου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Euroseas, η συγκεκριμένη ναύλωση αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 17,8 εκατ. δολάρια EBITDA κατά την ελάχιστη συμβατική περίοδο των 12 μηνών. Το ύψος του ναύλου αποκτά ιδιαίτερη σημασία εάν ληφθούν υπόψη τόσο η ηλικία του πλοίου όσο και το μέγεθός του. Πρόκειται για ένα feeder containership, κατηγορία που εξυπηρετεί κυρίως περιφερειακές και τροφοδοτικές γραμμές μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Η συμφωνία καταδεικνύει ότι η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατάλληλων πλοίων σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς μπορεί να διατηρεί τις αποδόσεις σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, ακόμη και για μονάδες που πλησιάζουν το τέλος της συνήθους εμπορικής ζωής τους.

Παράλληλα, η Euroseas επέλεξε να αποεπενδύσει από το αδελφό Evridiki G, έχοντας καταλήξει σε συμφωνία πώλησής του προς ανεξάρτητο αγοραστή έναντι περίπου 26 εκατ. δολαρίων. Η παράδοση του πλοίου προγραμματίζεται για τα τέλη Οκτωβρίου, ενώ η συναλλαγή εκτιμάται ότι θα αποφέρει λογιστικό κέρδος 22,5 εκατ. δολαρίων, που αντιστοιχεί σε 3,19 δολάρια ανά μετοχή. Το αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι η εταιρεία επιλέγει διαφορετική εμπορική αξιοποίηση για δύο σχεδόν όμοια πλοία της ίδιας γενιάς.

Στην περίπτωση του EM Corfu διατηρεί την ιδιοκτησία, εξασφαλίζοντας σημαντικές λειτουργικές ταμειακές ροές μέσω μιας ιδιαίτερα αποδοτικής ναύλωσης. Αντίθετα, με το Evridiki G επιλέγει να κατοχυρώσει την αξία του πλοίου στην αγορά μεταχειρισμένων, μετατρέποντας ένα περιουσιακό στοιχείο μεγάλης ηλικίας σε άμεση ρευστότητα. Πρέπει πάντως να διευκρινιστεί ότι το αναμενόμενο κέρδος των 22,5 εκατ. δολαρίων είναι λογιστικό και δεν ταυτίζεται με τα καθαρά ταμειακά έσοδα από την πώληση.

Οι τελευταίες συμφωνίες ενισχύουν περαιτέρω την προβλεψιμότητα των εσόδων της Euroseas, καθώς η κάλυψη του στόλου με συμβόλαια ναύλωσης διαμορφώνεται πλέον περίπου στο 100% για το υπόλοιπο του 2026, στο 91% για το 2027 και στο 49% για το 2028.

Τα ποσοστά αυτά προσφέρουν σημαντική ορατότητα ως προς την απασχόληση των πλοίων, περιορίζοντας την έκθεση της εταιρείας στις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της ναυλαγοράς.

Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης, ο ενεργός στόλος της Euroseas θα αποτελείται από 20 containerships συνολικής μεταφορικής ικανότητας 58.588 TEU. Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα εκτεταμένο ναυπηγικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει 12 νεότευκτα πλοία, με προγραμματισμένες παραδόσεις από το 2027 έως το 2029.

Η ενίσχυση της ρευστότητας από την πώληση του Evridiki G, σε συνδυασμό με τις ταμειακές ροές που αναμένεται να δημιουργήσει το EM Corfu, αποκτά πρόσθετη σημασία υπό το πρίσμα των μελλοντικών επενδυτικών υποχρεώσεων της εταιρείας. Η Euroseas εκμεταλλεύεται την τρέχουσα ισχυρή συγκυρία στα feeder containerships, χωρίς να αναστείλει τη διαδικασία ανανέωσης του στόλου της.