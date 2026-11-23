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Η παγκόσμια ναυτιλία βρίσκεται μπροστά σε έναν νέο κύκλο μεγάλων επενδύσεων, με τις παραγγελίες πλοίων να καταρρίπτουν το ιστορικό ρεκόρ του 2008 και τη συνολική αξία τους να αγγίζει τα 700 δισ. δολάρια. Στην κούρσα των ναυπηγήσεων οι Έλληνες εφοπλιστές καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση παγκοσμίως, πίσω από τους Κινέζους, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία τους στις επενδύσεις για την ανανέωση και επέκταση του εμπορικού στόλου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Clarksons Research, το παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών έφτασε τον Οκτώβριο του 2026 τα 226,1 εκατ. CGT, ξεπερνώντας τα 225,5 εκατ. CGT που είχαν καταγραφεί τον Σεπτέμβριο του 2008, όταν η ναυπηγική βιομηχανία βρισκόταν στην κορύφωση ενός προηγούμενου επενδυτικού κύκλου. Πρόκειται για αύξηση 24% σε σύγκριση με έναν χρόνο νωρίτερα, η οποία αποτυπώνει την έντονη δραστηριότητα των ναυτιλιακών εταιρειών και την αυξανόμενη ζήτηση για νέα πλοία.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην ανάλυση «Record Orderbook, Output Ramping Up», που δημοσίευσε στις 30 Οκτωβρίου ο Stephen Gordon της Clarksons Research. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση των Ελλήνων πλοιοκτητών. Με μερίδιο 13% στο παγκόσμιο βιβλίο παραγγελιών, βρίσκονται στη δεύτερη θέση, πίσω από τους Κινέζους, στους οποίους αντιστοιχεί το 22%.

Η επίδοση αυτή αναδεικνύει τη βαρύτητα των ελληνικών ναυτιλιακών συμφερόντων στη διεθνή αγορά νεότευκτων πλοίων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αποφάσεις για νέες επενδύσεις συνδέονται τόσο με τις εμπορικές προοπτικές όσο και με τις αυξανόμενες απαιτήσεις για ενεργειακή αποδοτικότητα και περιορισμό των εκπομπών.

Την ίδια στιγμή, η Κίνα έχει αποκτήσει κυρίαρχο ρόλο στην παγκόσμια ναυπηγική βιομηχανία. Τα κινεζικά ναυπηγεία συγκεντρώνουν πλέον το 68% του παγκόσμιου βιβλίου παραγγελιών, γεγονός που αποτυπώνει τη μεγάλη συγκέντρωση της ναυπηγικής δραστηριότητας στη συγκεκριμένη χώρα.

Η διαφορά ανάμεσα στα δύο ποσοστά είναι χαρακτηριστική: οι Κινέζοι πλοιοκτήτες αντιπροσωπεύουν το 22% των παραγγελιών, αλλά τα ναυπηγεία της χώρας έχουν αναλάβει την κατασκευή του 68% του παγκόσμιου βιβλίου. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλο μέρος των πλοίων που κατασκευάζονται στην Κίνα προορίζεται για ναυτιλιακές εταιρείες άλλων χωρών.

Η ενίσχυση των παραγγελιών αναμένεται να οδηγήσει και σε σημαντική αύξηση της παγκόσμιας ναυπηγικής παραγωγής τα επόμενα χρόνια.

Η Clarksons Research εκτιμά ότι η παραγωγή θα φτάσει τα 64 εκατ. CGT το 2027, ενώ το 2028 ενδέχεται να αγγίξει τα 72 εκατ. CGT. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, τα ναυπηγεία θα κληθούν να παραδώσουν ιδιαίτερα μεγάλους όγκους νέων πλοίων, αυξάνοντας σταδιακά τη διαθέσιμη μεταφορική ικανότητα του παγκόσμιου στόλου.

Ωστόσο, παρά το νέο ιστορικό ρεκόρ, υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά σε σχέση με το 2008.

Πριν από 18 χρόνια, οι παραγγελίες αντιστοιχούσαν στο 53% του τότε υφιστάμενου στόλου. Σήμερα το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται περίπου στο 25%. Αυτό σημαίνει ότι, αν και το βιβλίο παραγγελιών βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο σε όρους CGT, το μέγεθός του σε σχέση με τον συνολικό στόλο είναι αισθητά μικρότερο.

Η διαφορά έχει ιδιαίτερη σημασία για την αξιολόγηση των μελλοντικών συνθηκών στην αγορά. Η μεγάλη αύξηση των παραδόσεων μπορεί να ασκήσει πίεση στους ναύλους εφόσον η προσφορά νέων πλοίων αυξηθεί ταχύτερα από τη ζήτηση θαλάσσιων μεταφορών. Ωστόσο, τα σημερινά δεδομένα δεν επιτρέπουν να θεωρηθεί δεδομένη μια επανάληψη της υπερπροσφοράς που ακολούθησε τον προηγούμενο ναυπηγικό κύκλο.

Καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν ο ρυθμός ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου, οι αποσύρσεις παλαιότερων πλοίων και η κατανομή των νέων παραδόσεων ανά κατηγορία πλοίου.

Για την ελληνική ναυτιλία, το ποσοστό του 13% αποτελεί σημαντική ένδειξη της επενδυτικής δραστηριότητας των πλοιοκτητών της. Παράλληλα, όμως, οι παραγγελίες που έχουν ήδη τοποθετηθεί διεθνώς δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον ανταγωνισμού, καθώς τα επόμενα χρόνια ολοένα περισσότερα νεότευκτα πλοία θα εισέρχονται στην αγορά.

Το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο πόσα πλοία θα κατασκευαστούν, αλλά και κατά πόσο η ζήτηση θα μπορέσει να απορροφήσει τη νέα χωρητικότητα χωρίς να διαταραχθούν οι ισορροπίες στους ναύλους.

Το βέβαιο είναι ότι, με παραγγελίες συνολικής αξίας 700 δισ. δολαρίων, η παγκόσμια ναυπηγική βιομηχανία έχει εισέλθει σε μια περίοδο εξαιρετικά υψηλής δραστηριότητας, στην οποία οι Έλληνες πλοιοκτήτες διατηρούν πρωταγωνιστική θέση.