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Μια νέα σελίδα για τον ελληνικό λιμενικό τομέα ανοίγει η άφιξη του πρώτου πλοίου μεταφοράς αυτοκινήτων της COSCO Shipping στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας, σηματοδοτώντας την έναρξη της απευθείας θαλάσσιας σύνδεσης του κινεζικού λιμένα Xiaomo, στην περιοχή της Σενζέν, με το Πλατυγιάλι.

Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, καθώς ο κινεζικός ναυτιλιακός όμιλος διευρύνει την παρουσία του στην ελληνική λιμενική βιομηχανία πέραν του Πειραιά, εντάσσοντας τον Αστακό στο δίκτυο μεταφοράς και διανομής αυτοκινήτων προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Tsavliris Salvage Group, τα ρυμουλκά «HERMES» και «APOLLON» του Ομίλου Τσαβλίρη, τα οποία έχουν ως βάση την Πάτρα, συνέδραμαν στην είσοδο του πλοίου μεταφοράς οχημάτων «YUAN HE KOU» της COSCO Shipping στον λιμένα του Αστακού.

Το πλοίο, μεταφορικής ικανότητας 7.000 αυτοκινήτων, απέπλευσε από την Κίνα στις αρχές Νοεμβρίου, μεταφέροντας 4.898 ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα. Η νέα απευθείας σύνδεση περιορίζει τον χρόνο μεταφοράς σε περίπου 20 ημέρες, μειώνοντάς τον σχεδόν κατά ένα τρίτο σε σύγκριση με τα συμβατικά δρομολόγια.

Από τον Αστακό, τα οχήματα προορίζονται να διανεμηθούν σε ευρωπαϊκά λιμάνια, μεταξύ των οποίων το Ζεεμπρούγκε του Βελγίου, το Κόπερ της Σλοβενίας και η Βαλένθια της Ισπανίας.

Η γεωγραφική θέση του λιμένα στη δυτική Ελλάδα, με πρόσβαση στους βασικούς θαλάσσιους εμπορικούς άξονες της Μεσογείου, δημιουργεί προϋποθέσεις για την ανάδειξή του σε διαμετακομιστικό κόμβο κινεζικών αυτοκινήτων προς την Ευρώπη.

Η ευρύτερη στρατηγική της Κίνας

Η συγκεκριμένη εξέλιξη εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Κίνας να συνδέσει τη βιομηχανική της παραγωγή με ιδιόκτητα ή ελεγχόμενα μέσα θαλάσσιας μεταφοράς και οργανωμένα δίκτυα εφοδιαστικής αλυσίδας.

Πρόκειται για ένα μοντέλο καθετοποίησης, στο οποίο η ανταγωνιστικότητα του τελικού προϊόντος δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το κόστος παραγωγής, αλλά και από την ταχύτητα, την αξιοπιστία και το κόστος παράδοσής του στις διεθνείς αγορές.

Για την Ελλάδα, η επιλογή του Αστακού από την COSCO αποτελεί μια εξέλιξη με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς διευρύνει τον ρόλο της χώρας ως πύλης εισόδου ασιατικών εμπορευμάτων στην Ευρώπη, ενώ δημιουργεί νέες προοπτικές για τις λιμενικές υποδομές και τις επιχειρήσεις παροχής ναυτιλιακών υπηρεσιών στη δυτική Ελλάδα.