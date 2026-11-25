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Σε εξέλιξη βρίσκεται το ναυπηγικό πρόγραμμα της GasLog Ltd., συμφερόντων του Έλληνα εφοπλιστή Πήτερ Λιβανού, με την έναρξη της κατασκευής δύο νέων πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στη Νότια Κορέα.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, οι τελετές κοπής των πρώτων χαλύβδινων ελασμάτων (steel cutting) για τα υπό ναυπήγηση πλοία με αριθμούς γάστρας H2614 και H2615 πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2026, αντίστοιχα, στις εγκαταστάσεις της Hanwha Ocean στο Geoje της Νότιας Κορέας.

Ειδικότερα, η τελετή για το δεύτερο πλοίο πραγματοποιήθηκε στις 24 Νοεμβρίου. Στις τελετές παρέστησαν εκπρόσωποι του νηογνώμονα, του ναυπηγείου και της GasLog.

Η κοπή των πρώτων ελασμάτων σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της κατασκευής των πλοίων και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα στάδια της ναυπηγικής διαδικασίας.

«Τα νεότευκτα πλοία μας αρχίζουν να παίρνουν μορφή. Τα ορόσημα αυτά σηματοδοτούν την έναρξη της κατασκευής τους, φέρνοντάς μας ένα βήμα πιο κοντά στην υποδοχή τους στον στόλο μας», αναφέρει η GasLog σε ανάρτησή της.

Η εταιρεία συνεχάρη επίσης τις ομάδες που συμμετέχουν στο ναυπηγικό πρόγραμμα, ευχόμενη ασφαλή και επιτυχημένη ολοκλήρωση της κατασκευής.

Με τις δύο νέες ναυπηγήσεις, η GasLog συνεχίζει την επενδυτική της δραστηριότητα στον κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών LNG, στον οποίο διατηρεί ισχυρή διεθνή παρουσία.

Στην ανακοίνωση της εταιρείας δεν προσδιορίζονται η μεταφορική ικανότητα των δύο πλοίων, το κόστος κατασκευής τους και το χρονοδιάγραμμα παράδοσής τους.