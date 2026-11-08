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Πάνω από 1,5 δισ. δολάρια σε νέες παραγγελίες LNG carriers, πρόσθετα ναυπηγικά προγράμματα εκατοντάδων εκατομμυρίων και συμβολαιοποιημένα μελλοντικά έσοδα 3,1 δισ. δολαρίων αποτυπώνουν το μέγεθος του ελληνικού επενδυτικού στοιχήματος στη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Οι Eλληνες εφοπλιστές ενισχύουν τους στόλους τους με πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, που κοστίζουν έως και 263 εκατ. δολάρια το καθένα, διεκδικώντας μερίδιο από την αύξηση των εξαγωγών LNG των ΗΠΑ και του Κατάρ. Oμως, πίσω από τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων διαμορφώνεται μια σκληρή αναμέτρηση.

Τέσσερα LNG carriers συνολικής αξίας περίπου 1,05 δισ. δολαρίων συνδέονται με τον όμιλο του Γιώργου Προκοπίου, δύο ακόμη πλοία εκτιμώμενης αξίας 501 εκατ. δολαρίων έχουν παραγγελθεί για λογαριασμό της Alpha Gas της Aννας Αγγελικούση, ενώ η Minerva Gas του Ανδρέα Μαρτίνου jr ολοκλήρωσε την παραλαβή δύο νεότευκτων μέσα στο 2026.

Παράλληλα, η Maran Gas της Μαρίας Αγγελικούση και η TMS Cardiff Gas του Γιώργου Οικονόμου επεκτείνουν τους στόλους τους, με την ελληνόκτητη ναυτιλία να τοποθετεί κεφάλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων στη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η αύξηση της εξαγωγικής δυναμικότητας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ, σε συνδυασμό με την αναδιάταξη των ενεργειακών ροών προς την Ευρώπη και την Ασία, διαμορφώνει τις επενδυτικές αποφάσεις των πλοιοκτητών. Ωστόσο, η μεγάλη εισροή νεότευκτων πλοίων δημιουργεί προβληματισμό για την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης, καθιστώντας κρίσιμη την εξασφάλιση μακροχρόνιων ναυλώσεων.

Γιώργος Προκοπίου

Στην αγορά των μεγάλων LNG carriers ξεχωρίζει η επένδυση που αποδίδεται στην Dynagas του Γιώργου Προκοπίου. Τον Σεπτέμβριο η Samsung Heavy Industries ανακοίνωσε σύμβαση κατασκευής τεσσάρων πλοίων χωρητικότητας 200.000 κ.μ. το καθένα, συνολικής αξίας περίπου 1,05 δισ. δολαρίων, με παραδόσεις έως τον Σεπτέμβριο του 2029. Η μεγαλύτερη χωρητικότητα των συγκεκριμένων LNG carriers, σε σύγκριση με την ευρέως διαδεδομένη κατηγορία των 174.000 κ.μ., επιτρέπει τη μεταφορά περισσότερου φορτίου ανά ταξίδι. Η οικονομική απόδοση, πάντως, εξαρτάται από τους όρους ναύλωσης και τις τεχνικές δυνατότητες των τερματικών σταθμών.

Μαρία Αγγελικούση

Σημαντική παρουσία διατηρεί η Maran Gas Maritime, συμφερόντων της Μαρίας Αγγελικούση. Σύμφωνα με στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2026, η εταιρεία διέθετε 52 LNG carriers και επτά επιπλέον υπό ναυπήγηση. Κατά τη διάρκεια του έτους είχε παραλάβει πέντε νεότευκτα, ενώ ένα ακόμη έως το τέλος του 2026. Η ανανέωση του στόλου συνοδεύεται από επενδύσεις σε τεχνολογίες περιορισμού της κατανάλωσης καυσίμων και των εκπομπών. Η ενεργειακή απόδοση αποτελεί πλέον βασικό παράγοντα ανταγωνιστικότητας, καθώς επηρεάζει τόσο το λειτουργικό κόστος όσο και τους όρους με τους οποίους ένα πλοίο μπορεί να εξασφαλίσει απασχόληση.

Αννα Αγγελικούση

Στον ίδιο κλάδο επεκτείνεται η Alpha Gas, συμφερόντων της Αννας Αγγελικούση. Τον Ιανουάριο του 2026 συνδέθηκε με παραγγελία δύο LNG carriers στη νοτιοκορεατική Hanwha Ocean, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 501 εκατ. δολαρίων, με προγραμματισμένες παραδόσεις το 2029. Η ταυτοποίηση της εταιρείας ως αγοράστριας προέρχεται από ναυλομεσιτικές πηγές. Η Alpha Gas διέθετε ήδη οκτώ LNG carriers σε λειτουργία κατά την περίοδο της συμφωνίας. Η νέα επένδυση ενισχύει τη μεταφορική της ικανότητα, με ορίζοντα την αύξηση των διεθνών ροών φυσικού αερίου προς το τέλος της δεκαετίας.

Ανδρέας Μαρτίνος jr

Σημαντική είναι και η παρουσία της Minerva Gas, συμφερόντων του Ανδρέα Μαρτίνου jr, η οποία ολοκλήρωσε μέσα στο 2026 το τελευταίο ναυπηγικό της πρόγραμμα LNG. Στις 27 Φεβρουαρίου παρέλαβε από τη Samsung Heavy Industries το «Minerva Eleonora» και στις 31 Μαρτίου το «Minerva Roxanne». Τα δύο πλοία έχουν χωρητικότητα 174.000 κ.μ. το καθένα και φέρουν ελληνική σημαία. Με τις παραδόσεις αυτές, ο υπό διαχείριση στόλος της Minerva Gas αυξήθηκε από πέντε σε επτά LNG carriers, συνολικής μεταφορικής ικανότητας περίπου 1,22 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα εταιρικά στοιχεία, δεν εμφανίζονται πρόσθετες εκκρεμείς παραγγελίες LNG carriers. Τα νεότευκτα διαθέτουν συστήματα πρόωσης ME-GA, τεχνολογία συγκράτησης φορτίου Mark III Flex, συστήματα υποψύξης και λίπανσης της γάστρας με αέρα. Παράλληλα, η εταιρεία έχει επεκτείνει τη συνεργασία της με την HD Hyundai Marine Solution μέσω μακροχρόνιας συμφωνίας τεχνικής υποστήριξης που καλύπτει πέντε LNG carriers έως το 2031.

Γιώργος Οικονόμου

Νέο επενδυτικό πρόγραμμα υλοποιεί και ο Γιώργος Οικονόμου μέσω της TMS Cardiff Gas. Τον Ιανουάριο του 2026 συμφωνήθηκε η κατασκευή τεσσάρων LNG carriers χωρητικότητας 174.000 κ.μ. στο κινεζικό ναυπηγείο Hudong-Zhonghua, με δικαίωμα παραγγελίας δύο ακόμη πλοίων. Η επιλογή κινεζικού ναυπηγείου καταγράφει την ενίσχυση της Κίνας στην κατασκευή εξειδικευμένων πλοίων μεταφοράς LNG, σε μια αγορά όπου η Νότια Κορέα διατηρεί ισχυρή θέση. Η TMS Cardiff Gas ενίσχυσε επίσης την τεχνική υποστήριξη του στόλου της, ανακοινώνοντας τον Οκτώβριο πενταετή συμφωνία με τη Wärtsilä για τα LNG carriers «Al Thurayya» και «Al Majhoulah».

Νίκος Τσάκος

Στον νέο κύκλο επενδύσεων στο LNG συμμετέχει και ο Νίκος Τσάκος μέσω της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης Tsakos Energy Navigation (TEN). Την 1η Ιουλίου 2026 η εταιρεία ανακοίνωσε τη δεύτερη παραγγελία LNG carrier στη νοτιοκορεατική HD Hyundai Heavy Industries, με προγραμματισμένη παράδοση το πρώτο τρίμηνο του 2029. Με την κίνηση αυτή, ο στόλος LNG της TEN διαμορφώνεται σε τέσσερα πλοία, εκ των οποίων δύο βρίσκονται σε λειτουργία, τα «Tenergy» και «Maria Energy», και δύο υπό ναυπήγηση. Η επένδυση εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα ανανέωσης και επέκτασης του στόλου της εταιρείας, η οποία ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο του 2026 έσοδα 551,4 εκατ. δολαρίων και καθαρά κέρδη 228,1 εκατ. δολαρίων. Τα οικονομικά αυτά μεγέθη αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων της TEN και όχι αποκλειστικά τη μεταφορά LNG. Η επέκταση στον συγκεκριμένο κλάδο αποκτά ιδιαίτερη σημασία για έναν όμιλο με παραδοσιακά ισχυρή παρουσία στα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου και προϊόντων.

Οικογένεια Μαρινάκη

Διαφορετική διάσταση της αγοράς αναδεικνύει η Capital Clean Energy Carriers, συμφερόντων της οικογένειας Μαρινάκη. Σύμφωνα με την εταιρική ενημέρωση, διαθέτει 15 LNG carriers σε λειτουργία και έξι ακόμη υπό ναυπήγηση. Τον Ιούνιο η εταιρεία είχε ανακοινώσει συμβολαιοποιημένα μελλοντικά έσοδα περίπου 3,1 δισ. δολαρίων, με δυνατότητα αύξησης στα 4,6 δισ. δολάρια, εφόσον ασκούνταν όλες οι προβλεπόμενες επιλογές παράτασης των ναυλώσεων. Τα ποσά αφορούν ακαθάριστα έσοδα που προβλέπονται από συμβόλαια και όχι πραγματοποιημένα κέρδη. Η στρατηγική αυτή προσφέρει μεγαλύτερη ορατότητα ως προς τις μελλοντικές ταμειακές ροές, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για τη χρηματοδότηση πλοίων των οποίων το κόστος κατασκευής μπορεί να υπερβαίνει τα 250 εκατ. δολάρια.

Πήτερ Λιβανός

Ισχυρή παρουσία στην αγορά διατηρεί και η GasLog του Πήτερ Λιβανού, με τον όμιλο να εμφανίζει στην επίσημη εταιρική του παρουσίαση στόλο 34 πλοίων. Η δραστηριότητά του συνδυάζει τη διαχείριση LNG carriers με μακροχρόνιες ναυλώσεις σε μεγάλους ενεργειακούς ομίλους, ενώ η GasLog Partners αποτελεί διακριτή εταιρική οντότητα.

Τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα της GasLog Partners αποτυπώνουν τις προκλήσεις της αγοράς. Το γ’ τρίμηνο του 2026 η εταιρεία επέστρεψε σε κερδοφορία, καταγράφοντας καθαρά κέρδη 6 εκατ. δολαρίων, έναντι ζημιών 13 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ωστόσο, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 7,2 εκατ. δολάρια, στα 53,7 εκατ. δολάρια.

Η βελτίωση της κερδοφορίας προήλθε κυρίως από τη μείωση των λογιστικών ζημιών απομείωσης κατά 23,8 εκατ. δολάρια και όχι από αύξηση του κύκλου εργασιών. Παράλληλα, οι ημέρες εκτός ναύλωσης λόγω δεξαμενισμών αυξήθηκαν σε 92, από 31 έναν χρόνο νωρίτερα. Στο εννεάμηνο τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 69,4 εκατ. δολάρια, έναντι ζημιών 5,1 εκατ. δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025, με έσοδα 211,8 εκατ. δολαρίων.

Η GasLog Partners βρέθηκε επίσης αντιμέτωπη με τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής αστάθειας. Σύμφωνα με την εταιρική ενημέρωση, την 1η Αυγούστου 2026 το LNG carrier «GasLog Shanghai» δέχθηκε πλήγμα από άγνωστο βλήμα στα Στενά του Ορμούζ, με αποτέλεσμα την απώλεια ισχύος και πρόωσης. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ρύπανση, ενώ η εταιρεία γνωστοποίησε ότι οι ζημιές και η απώλεια εσόδων λόγω ακινητοποίησης καλύπτονται από ασφαλιστήρια πολεμικού κινδύνου.

Το περιστατικό αναδεικνύει μια πρόσθετη παράμετρο για τους πλοιοκτήτες LNG. Πέρα από το κόστος ναυπήγησης και τη διακύμανση των ναύλων, οι πολεμικοί κίνδυνοι μπορούν να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα των πλοίων, τα ασφαλιστικά έξοδα και την εκτέλεση των συμβολαίων. Οι επενδύσεις των ελληνικών ομίλων πραγματοποιούνται σε μια περίοδο κατά την οποία αναμένεται αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής LNG.

Οι νέες εξαγωγικές εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ και στο Κατάρ δημιουργούν προοπτικές για περισσότερα φορτία, όμως η παράλληλη παράδοση μεγάλου αριθμού νεότευκτων ενδέχεται να ασκήσει πίεση στους ναύλους εάν η μεταφορική χωρητικότητα αυξηθεί ταχύτερα από τη ζήτηση.

Η παρασκηνιακή κόντρα στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό

Στις επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων των ελληνικών ναυτιλιακών ομίλων στο LNG προστίθεται ένας παράγοντας που μπορεί να ανατρέψει τους οικονομικούς υπολογισμούς τους: η αβεβαιότητα για τους νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).

Το παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων για το Net-Zero Framework επικεντρώνεται σε δύο κρίσιμα ζητήματα, ήτοι στη θέση που θα διατηρήσει το LNG ως ναυτιλιακό καύσιμο και τη διαχείριση των κεφαλαίων που προβλέπεται να συγκεντρώνονται από τον μηχανισμό συμμόρφωσης.

Η Ουάσιγκτον αντιτίθεται σε ρυθμίσεις που θα περιόριζαν τη χρήση του φυσικού αερίου στην πρόωση των πλοίων, ενώ αμφισβητεί και τον προτεινόμενο ρόλο του IMO στη διαχείριση των σχετικών εσόδων. Η αντιπαράθεση έχει ήδη προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις. Τον Απρίλιο του 2025, το πλαίσιο είχε εγκριθεί επί της αρχής με 63 ψήφους υπέρ και 16 κατά, όμως τον Οκτώβριο του ίδιου έτους αποφασίστηκε η αναβολή της διαδικασίας υιοθέτησής του με 57 ψήφους έναντι 49.

Μιλώντας στην ετήσια συνάντηση στρατηγικού σχεδιασμού της Tsakos Energy Navigation, ο Μάρκο Σιλβέστερ, πρώην υψηλόβαθμος αξιωματούχος του αμερικανικού Στέιτ Ντιπάρτμεντ που συμμετείχε στην αμερικανική παρέμβαση στον IMO, εκτίμησε ότι η συμφωνία δύσκολα θα επιτευχθεί εντός του 2026 και ότι η διαδικασία θα μετατεθεί τουλάχιστον έως το 2027. Στο τραπέζι βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η υιοθέτηση αρχικά μόνο τεχνικών μέτρων, η μετάθεση των οικονομικών επιβαρύνσεων και η διαμόρφωση ενός ηπιότερου πλαισίου που θα παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση μεταβατικών καυσίμων.

Οι επόμενες διαπραγματεύσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 23-27 Νοεμβρίου, ενώ η αρμόδια επιτροπή του IMO θα συνεδριάσει από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 3 Δεκεμβρίου.

Για τους πλοιοκτήτες που επενδύουν σήμερα σε LNG carriers αξίας άνω των 250 εκατ. δολαρίων το καθένα η εκκρεμότητα έχει άμεσο οικονομικό αντίκρισμα. Οι τελικοί κανόνες θα επηρεάσουν το κόστος συμμόρφωσης, την επιλογή τεχνολογιών πρόωσης και την ανταγωνιστικότητα των πλοίων που θα παραδοθούν έως το τέλος της δεκαετίας.

Παράλληλα, ενδεχόμενη νέα αναβολή στον IMO δεν αναστέλλει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ευρωπαϊκό EU ETS και το FuelEU Maritime, με αποτέλεσμα οι ναυτιλιακές εταιρείες να καλούνται να σχεδιάσουν τις επενδύσεις τους χωρίς ακόμη να γνωρίζουν το οριστικό παγκόσμιο κανονιστικό πλαίσιο.