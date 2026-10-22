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Τέσσερις ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες, η Danaos, η Tsakos, η EuroDry και η Latsco, συνδέονται με νέες ναυπηγικές συμφωνίες για συνολικά επτά πλοία, με παραδόσεις που εκτείνονται από το 2028 έως το 2030. Οι επενδύσεις αφορούν διαφορετικές κατηγορίες πλοίων και αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη παρουσία των Ελλήνων πλοιοκτητών στα ναυπηγεία της Ασίας.

Σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση της Allied Shipbrokers, με ημερομηνία 20 Οκτωβρίου 2026 και στοιχεία έως τις 16 Οκτωβρίου, οι συγκεκριμένες παραγγελίες περιλαμβάνουν τέσσερα containerships, ένα Kamsarmax και δύο δεξαμενόπλοια.

Η μεγαλύτερη γνωστή επένδυση μεταξύ των τεσσάρων εταιρειών αφορά τη Danaos του δρ Γιάννη Κούστα, η οποία εμφανίζεται να έχει παραγγείλει δύο containerships χωρητικότητας 9.200 TEU το καθένα στα κινεζικά ναυπηγεία Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding (SWS). Το αναφερόμενο τίμημα ανέρχεται σε περίπου 109 εκατ. δολάρια ανά πλοίο, ανεβάζοντας τη συνολική αξία της συμφωνίας στα 218 εκατ. δολάρια. Οι παραδόσεις προβλέπονται για τα τέλη του 2029.

Η συγκεκριμένη επένδυση ενισχύει την παρουσία της Danaos στην αγορά μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, με πλοία μεσαίας προς μεγάλης μεταφορικής ικανότητας, τα οποία αναμένεται να ενταχθούν στον στόλο της προς το τέλος της δεκαετίας.

Στην ίδια αγορά επενδύει και ο όμιλος Tsakos, καταγράφεται στην έκθεση ως αγοραστής δύο containerships χωρητικότητας 3.200 TEU το καθένα.

Τα πλοία θα κατασκευαστούν στα ναυπηγεία Hengli Heavy Industries στην Κίνα, με τις παραδόσεις να προγραμματίζονται από το τέταρτο τρίμηνο του 2028 και μετά. Το οικονομικό ύψος της παραγγελίας δεν δημοσιοποιείται στην έκθεση.

Η επιλογή μικρότερων containerships διαφοροποιεί την επένδυση της Tsakos από εκείνη της Danaos, καθώς αφορά πλοία που μπορούν να εξυπηρετούν περιφερειακές και ενδοπεριφερειακές εμπορευματικές γραμμές.

Στον τομέα του ξηρού φορτίου, η EuroDry του Αριστείδη Πίττα προχωρά στην κατασκευή ενός Kamsarmax χωρητικότητας 82.000 dwt, επίσης στα ναυπηγεία Hengli Heavy Industries της Κίνας.

Η αξία της παραγγελίας ανέρχεται στα 37 εκατ. δολάρια, ενώ η παράδοση έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο του 2029. Το νεότευκτο θα διαθέτει scrubber και θα είναι LNG-ready, δηλαδή σχεδιασμένο με πρόβλεψη για μελλοντική αξιοποίηση τεχνολογίας LNG. Η συγκεκριμένη επιλογή συνδυάζει την ανανέωση του στόλου με δυνατότητες προσαρμογής στις μελλοντικές απαιτήσεις για τα καύσιμα της ναυτιλίας.

Στα δεξαμενόπλοια, η Latsco του Πάρι Κασιδόκωστα-Λάτση εμφανίζεται να έχει παραγγείλει δύο πλοία χωρητικότητας 115.000 dwt το καθένα στη νοτιοκορεατική SK Ocean Plant. Το τίμημα διαμορφώνεται στα 77 εκατ. δολάρια ανά πλοίο, ανεβάζοντας τη συνολική αξία της συμφωνίας στα 154 εκατ. δολάρια. Οι παραδόσεις έχουν προγραμματιστεί για τον Ιούνιο του 2030.

Με βάση τις τιμές που καταγράφει η Allied, οι τρεις συμφωνίες των Danaos, EuroDry και Latsco αντιπροσωπεύουν συνολικές επενδύσεις 409 εκατ. δολαρίων. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνεται η παραγγελία της Tsakos, για την οποία δεν αναφέρεται τίμημα.

Οι τέσσερις συμφωνίες αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης κινητικότητας στη ναυπηγική αγορά, στην οποία η Κίνα διατηρεί ισχυρή παρουσία, ενώ τα νοτιοκορεατικά ναυπηγεία εξακολουθούν να διεκδικούν σημαντικά συμβόλαια σε εξειδικευμένες κατηγορίες πλοίων.

Ενδεικτικό του μεγέθους της ελληνικής δραστηριότητας είναι ότι, σύμφωνα με την Allied, οι αγοραστές ελληνικών συμφερόντων καταγράφουν 310 παραγγελίες νέων πλοίων το τελευταίο δωδεκάμηνο, έναντι 312 της Κίνας.

Από τις ελληνικές παραγγελίες, οι 147 αφορούν δεξαμενόπλοια, οι 69 containerships, οι 65 bulk carriers και οι 28 πλοία μεταφοράς αερίου, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της έκθεσης.

Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες εξακολουθούν να επενδύουν σε διαφορετικούς τομείς της θαλάσσιας μεταφοράς, με ναυπηγικά προγράμματα που επεκτείνονται έως το τέλος της δεκαετίας.