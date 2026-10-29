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Σε νέες παραγγελίες πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου τύπου Ultramax στην Κίνα προχωρά ο Γιώργος Δελαπόρτας, ενισχύοντας το ναυπηγικό πρόγραμμα της Meadway Bulkers.

Σύμφωνα με ναυλομεσιτικούς οίκους Έλληνας εφοπλιστής έχει παραγγείλει σειρά νεότευκτων για την εταιρεία. Στο δημόσια προσβάσιμο τμήμα του δημοσιεύματος δεν διευκρινίζονται ο αριθμός των πλοίων, τα ναυπηγεία, το ύψος της επένδυσης ή οι χρόνοι παράδοσης.

Η κίνηση έρχεται να προστεθεί στην υφιστάμενη παρουσία της Meadway στην κατηγορία των Ultramax. Στον κατάλογο στόλου που δημοσιεύει η εταιρεία περιλαμβάνονται τα Delavita, Dennisan και Elisabetta, με έτος κατασκευής το 2026 στο ναυπηγείο Tsuneishi Zhoushan και μεταφορική ικανότητα περίπου 66.163 dwt το καθένα. Τα στοιχεία αυτά καταγράφουν την ήδη διαμορφωμένη παρουσία της στην κινεζική ναυπηγική αγορά, χωρίς να τεκμηριώνουν σύνδεση των συγκεκριμένων πλοίων με τις νέες παραγγελίες.

Παράλληλα, η εταιρεία εμφανίζει στο ναυπηγικό της πρόγραμμα ένα ακόμη Ultramax, χωρητικότητας 64.000 dwt, στο ιαπωνικό ναυπηγείο Imabari, με προγραμματισμένη παράδοση το δεύτερο τρίμηνο του 2027. Η επένδυση αυτή αποτυπώνει τη συνέχιση των τοποθετήσεών της σε νεότευκτα πλοία και εκτός Κίνας.

Η ίδια η Meadway περιγράφει τις συνεχείς επενδύσεις σε νέες ναυπηγήσεις ως βασικό στοιχείο της στρατηγικής της, σε συνδυασμό με επιλεκτικές αγορές μεταχειρισμένων πλοίων όταν προκύπτουν ευκαιρίες. Υπό αυτό το πρίσμα, οι νέες παραγγελίες που αναφέρει το TradeWinds συνιστούν συνέχεια της επενδυτικής της κατεύθυνσης στο ξηρό φορτίο. Το ακριβές αποτύπωμά τους στον στόλο και στο συνολικό ύψος των επενδύσεων θα αποσαφηνιστεί όταν γίνουν γνωστοί οι όροι της συμφωνίας.