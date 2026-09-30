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Ένα ακόμη νεότευκτο πλοίο πρόσθεσε στον στόλο της η Meadway Bulkers, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην αγορά των πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου.

Πρόκειται για το Ultramax «Elisabetta», το οποίο κατασκευάστηκε και παραδόθηκε από το κινεζικό ναυπηγείο Tsuneishi Zhoushan. Το πλοίο ανήκει στον σχεδιασμό TESS66 AEROLINE, έναν τύπο Ultramax που συνδυάζει αυξημένη μεταφορική ικανότητα με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου και μεγαλύτερη επιχειρησιακή ευελιξία.

Η παράδοση έχει ιδιαίτερη σημασία για τη Meadway Bulkers, καθώς το «Elisabetta» αποτελεί το 37ο νεότευκτο πλοίο που έχει παραλάβει η εταιρεία στη διάρκεια της ιστορίας της. Παράλληλα, είναι το τρίτο πλοίο σχεδιασμού TESS66 AEROLINE που εντάσσεται στον στόλο της, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επιλογή της εταιρείας να επενδύει στη συγκεκριμένη γενιά σύγχρονων bulk carriers.

Όπως επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της Meadway Bulkers, Γιώργος Δελαπόρτας, ο συγκεκριμένος σχεδιασμός συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων στην κατηγορία των Ultramax, χάρη στη χωρητικότητα φορτίου, την αποδοτικότητα καυσίμου, την αξιοπιστία και τη δυνατότητα απασχόλησης του πλοίου σε διαφορετικές εμπορικές διαδρομές.

Η διοίκηση της εταιρείας σημειώνει ακόμη ότι η Meadway έχει δημιουργήσει έναν από τους ισχυρότερους στόλους πλοίων τύπου TESS66 AEROLINE διεθνώς. Με την προσθήκη του «Elisabetta», συνεχίζει την ανανέωση και ποιοτική αναβάθμιση του στόλου της, σε μια περίοδο κατά την οποία η ενεργειακή αποδοτικότητα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα τόσο για το λειτουργικό κόστος όσο και για την ανταγωνιστικότητα των ναυτιλιακών εταιρειών.

Ο Γιώργος Δελαπόρτας ευχαρίστησε τις ομάδες του ναυπηγείου Tsuneishi Zhoushan και της Meadway, καθώς και όλους όσοι συμμετείχαν στην κατασκευή και την επιτυχή παράδοση του πλοίου, ευχόμενος ασφαλή και επιτυχημένα ταξίδια στον πλοίαρχο και το πλήρωμά του.

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