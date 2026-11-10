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Συμβόλαια αξίας 3,4 δισ. δολαρίων, παραγγελίες 17 νέων πλοίων και εξασφαλισμένη απασχόληση σχεδόν για το σύνολο του στόλου της έως το τέλος του 2027 συνθέτουν τη στρατηγική της Global Ship Lease (GSL), της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ναυτιλιακής εταιρείας, με εκτελεστικό πρόεδρο τον Γιώργο Γιουρούκο.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων επηρεάζεται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις αλλαγές στις εμπορικές διαδρομές, η GSL επιδιώκει να περιορίσει την έκθεσή της στις διακυμάνσεις των ναύλων, εξασφαλίζοντας από σήμερα σημαντικό μέρος των μελλοντικών εσόδων της.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, η συνολική αξία των συμβολαίων ναύλωσης που είχε εξασφαλίσει η εταιρεία ανερχόταν σε 3,4 δισ. δολάρια, με μέση υπολειπόμενη διάρκεια 3,5 ετών. Πρόκειται για έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν σταδιακά, όσο εκτελούνται οι συμφωνημένες ναυλώσεις.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η εταιρεία έχει ήδη καλύψει το 100% της διαθέσιμης απασχόλησης του στόλου της για το 2026, το 98% για το 2027 και το 74% για το 2028. Με άλλα λόγια, μεγάλο μέρος των εσόδων των επόμενων ετών είναι ήδη συμβατικά εξασφαλισμένο. Η οικονομική εικόνα της GSL αποτυπώνει τη δυναμική των δραστηριοτήτων της. Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2026, τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 598,1 εκατ. δολάρια, αυξημένα κατά 23 εκατ. δολάρια σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ τα καθαρά κέρδη προσέγγισαν τα 280 εκατ. δολάρια. Μόνο κατά το τρίτο τρίμηνο, η εταιρεία κατέγραψε έσοδα 201,4 εκατ. δολαρίων και καθαρά κέρδη 99,2 εκατ. δολαρίων. Παράλληλα, συνεχίζει την πολιτική επιστροφής κεφαλαίων στους μετόχους της, ανακοινώνοντας μέρισμα 0,6875 δολαρίων ανά κοινή μετοχή για το τρίτο τρίμηνο. Το συνολικό μέρισμα για το 2026 ανέρχεται σε 2,75 δολάρια ανά μετοχή.

Επενδυτική επέκταση με 17 νέα containerships

Το δεύτερο σκέλος της στρατηγικής αφορά την ανανέωση και επέκταση του στόλου.

Η Global Ship Lease, η οποία διέθετε 71 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στα τέλη Σεπτεμβρίου, έχει προχωρήσει μέσα στο 2026 σε παραγγελίες συνολικά 17 νεότευκτων containerships.

Τα πλοία είναι μεσαίου μεγέθους, νέας γενιάς, με αυξημένο πλάτος γάστρας και ιδιαίτερα μεγάλη δυνατότητα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που απαιτούν ψύξη.

Οι παραδόσεις τους προγραμματίζονται από τα τέλη του 2028 έως τις αρχές του 2030.

Το σημαντικότερο στοιχείο είναι ότι 15 από τα 17 πλοία έχουν ήδη εξασφαλίσει μακροχρόνια συμβόλαια απασχόλησης, περιορίζοντας την εμπορική αβεβαιότητα που συνήθως συνοδεύει τις μεγάλες ναυπηγικές επενδύσεις.

Για τα συγκεκριμένα 15 πλοία, τα οποία παραγγέλθηκαν τον Ιούνιο έναντι περίπου 1,3 δισ. δολαρίων, η GSL συμφώνησε τον Οκτώβριο χρηματοδότηση ύψους 1 δισ. δολαρίων από κοινοπρακτικό σχήμα οκτώ τραπεζών.

Το δάνειο έχει διάρκεια επτά ετών και επιτόκιο SOFR συν 1,5 ποσοστιαία μονάδα, ενώ η εκταμίευση θα πραγματοποιείται σταδιακά, ανάλογα με τις παραδόσεις των πλοίων.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι ναυλώσεις των 15 νεότευκτων αναμένεται να δημιουργήσουν συνολικά περισσότερα από 1 δισ. δολάρια σε προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη EBITDA.

Τον Οκτώβριο, η GSL ενεργοποίησε επίσης δικαιώματα παραγγελίας για δύο επιπλέον containerships, συνολικής αξίας 163 εκατ. δολαρίων, με προγραμματισμένη παράδοση το τελευταίο τρίμηνο του 2029. Για αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις σχετικά με τη ναύλωση και τη χρηματοδότησή τους.

Η συμφόρηση στα μεγάλα λιμάνια, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι ανακατατάξεις στις εμπορικές ροές δημιουργούν πρόσθετες ανάγκες για πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Ταυτόχρονα, η αναδιοργάνωση των δικτύων των μεγάλων ναυτιλιακών γραμμών αυξάνει τη σημασία των ευέλικτων πλοίων, τα οποία μπορούν να εξυπηρετούν διαφορετικά λιμάνια και εμπορικές διαδρομές.

Για την GSL, η επιλογή μακροχρόνιων ναυλώσεων λειτουργεί ως μηχανισμός προστασίας απέναντι σε ενδεχόμενη υποχώρηση της ναυλαγοράς.

Η εταιρεία δεν εξαρτάται στον ίδιο βαθμό από τις καθημερινές διακυμάνσεις των ναύλων, καθώς έχει ήδη συμφωνήσει τους όρους απασχόλησης μεγάλου μέρους του στόλου της.

Το επενδυτικό στοίχημα του Γιώργου Γιουρούκου είναι διπλό: να παραλάβει σύγχρονα πλοία που θα παραμείνουν ανταγωνιστικά για πολλά χρόνια και, ταυτόχρονα, να έχει εξασφαλίσει την εμπορική τους αξιοποίηση πριν ακόμη αυτά βγουν από τα ναυπηγεία.

Με αυτόν τον τρόπο, η Global Ship Lease επιχειρεί να συνδυάσει την ανάπτυξη με την προβλεψιμότητα των εσόδων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για σταθερές ταμειακές ροές και συνέχιση των διανομών προς τους μετόχους της.

*Στην φωτογραφία: Ο Γιώργος Γιουρούκος με τον Γιώργο Πατέρα