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Στην εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 1 δισ. δολαρίων για 15 νεότευκτα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων προχώρησε η Global Ship Lease, κλείνοντας μία από τις μεγαλύτερες τραπεζικές συμφωνίες της χρονιάς στη ναυτιλία. Πρόκειται για κοινοπρακτικό δάνειο επταετούς διάρκειας, στο οποίο συμμετέχουν οκτώ τράπεζες, με επικεφαλής την Bank of America. Η συμφωνία καλύπτει σημαντικό μέρος των χρηματοδοτικών αναγκών του ναυπηγικού προγράμματος της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εταιρείας, ενώ το γεγονός ότι όλα τα υπό ναυπήγηση πλοία έχουν ήδη εξασφαλίσει ναυλώσεις αποτέλεσε βασικό στοιχείο για την προσέλκυση των τραπεζών.

Το επιτόκιο καθορίστηκε στο SOFR συν 1,5 ποσοστιαία μονάδα, με τις εκταμιεύσεις να πραγματοποιούνται σταδιακά, ανάλογα με τις παραδόσεις των πλοίων. Το πρώτο νεότευκτο αναμένεται στα τέλη του 2028, ενώ το πρόγραμμα παραλαβών εκτείνεται έως το 2030. Με αυτή τη δομή, η εταιρεία δεν χρειάζεται να αντλήσει εξαρχής το σύνολο του ποσού, αλλά θα χρησιμοποιεί τα κεφάλαια όταν προκύπτουν οι αντίστοιχες υποχρεώσεις προς τα ναυπηγεία.

Στο τραπεζικό σχήμα, εκτός από την Bank of America, συμμετέχουν οι Bank of China (Hong Kong), KfW IPEX-Bank, ABN AMRO, CTBC Bank, CaixaBank, Bank of Communications (Hong Kong) και First Citizens Bank.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Global Ship Lease, η χρηματοδότηση συγκέντρωσε προσφορές που υπερέβησαν το ζητούμενο ποσό, στοιχείο που αποτυπώνει το ενδιαφέρον των τραπεζών για το συγκεκριμένο επενδυτικό πρόγραμμα.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι όροι δανεισμού. Ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Τάσος Ψαρόπουλος, επισήμανε ότι το περιθώριο επιτοκίου είναι χαμηλότερο κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με εκείνο που μπορούσε να εξασφαλίσει η Global Ship Lease πριν από πέντε χρόνια.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει πόσο έχει αλλάξει η πρόσβαση της εταιρείας στην τραπεζική χρηματοδότηση, αλλά και τη σημασία που αποδίδουν οι δανειστές στις ήδη συμφωνημένες χρονοναυλώσεις.

Για την Global Ship Lease, η εξασφάλιση των κεφαλαίων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά των containerships αντιμετωπίζει αυξημένη αβεβαιότητα λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και της εισόδου νέας χωρητικότητας στον παγκόσμιο στόλο.

Οι προσυμφωνημένες ναυλώσεις επιτρέπουν στην εταιρεία να έχει καλύτερη εικόνα των μελλοντικών εσόδων της, περιορίζοντας την άμεση εξάρτηση των συγκεκριμένων πλοίων από τις διακυμάνσεις της αγοράς.

Στο τέλος Ιουνίου 2026, η Global Ship Lease διέθετε στόλο 71 containerships, ενώ τα συμβασιοποιημένα έσοδά της, με βάση τους όρους υπολογισμού που δημοσιοποιεί η ίδια, ανέρχονταν σε περίπου 4,1 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει να διευρύνει το ναυπηγικό της πρόγραμμα, έχοντας ενεργοποιήσει τον Οκτώβριο δικαιώματα προαίρεσης για δύο ακόμη πλοία νέας γενιάς.

Το νέο δάνειο προσφέρει στην Global Ship Lease μεγαλύτερη χρηματοδοτική ορατότητα για τις παραλαβές της επόμενης τετραετίας. Το επόμενο στοίχημα θα είναι η έγκαιρη ολοκλήρωση των ναυπηγήσεων και η διατήρηση της κερδοφορίας σε μια αγορά όπου η προσφορά νέων πλοίων αυξάνεται και οι ισορροπίες στο θαλάσσιο εμπόριο παραμένουν εύθραυστες.

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