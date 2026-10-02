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Με την ελληνική κρουαζιέρα να διατηρεί ισχυρή δυναμική, αλλά το κόστος λειτουργίας και οι επιβαρύνσεις για τις εταιρείες να αυξάνονται, η Celestyal βάζει στο επίκεντρο της συζήτησης την ανάγκη για σταθερούς κανόνες και, κυρίως, για επενδύσεις στις λιμενικές υποδομές που θα επιτρέψουν στους ελληνικούς προορισμούς να παραμείνουν ανταγωνιστικοί.

Το μήνυμα αυτό μετέφερε ο Ανώτατος Διευθυντής Επιχειρήσεων της Celestyal, κάπτεν Γιώργος Κουμπενάς, κατά τη συμμετοχή του στο 9ο Συνέδριο Υποδομών–Μεταφορών ITC 2026, που πραγματοποιήθηκε από τις 28 έως τις 30 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Η εταιρεία διατηρεί ισχυρό επιχειρησιακό αποτύπωμα στην Ελλάδα, όπου βρίσκεται η παγκόσμια έδρα της, ενώ σημαντικό μέρος της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητάς της πραγματοποιείται σε ελληνικά ναυπηγεία. Παράλληλα, συνεργάζεται με ευρύ δίκτυο ελληνικών επιχειρήσεων και προμηθευτών.

Ενδεικτική είναι η επένδυση ύψους 22 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του Celestyal Discovery, σημαντικό μέρος της οποίας πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα με τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων, τεχνικών και προμηθευτών. Σύμφωνα με την εταιρεία, στην εμπειρία που προσφέρεται επί των πλοίων εντάσσονται περισσότεροι από 80.000 κωδικοί ελληνικών προϊόντων.

Η Celestyal διευρύνει παράλληλα την παρουσία της σε περισσότερους ελληνικούς προορισμούς, επιχειρώντας να κατανείμει την τουριστική κίνηση πέρα από τα σημεία που συγκεντρώνουν ήδη μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Το 2026 εντάχθηκε σε εβδομαδιαία βάση στο πρόγραμμά της ο Άγιος Νικόλαος, ενώ επανεντάχθηκε η Ρόδος. Η εταιρεία διατηρεί επίσης παρουσία στο Ιόνιο και την Αδριατική, με προορισμούς όπως η Κέρκυρα, το Κατάκολο και το Κότορ.

Ο σχεδιασμός διευρύνεται περαιτέρω το 2027, όταν Θεσσαλονίκη και Βόλος εντάσσονται στο χειμερινό πρόγραμμα της Ανατολικής Μεσογείου. Ταυτόχρονα σχεδιάζονται νέες διαδρομές που θα συνδέουν την Αθήνα με τη Δυτική Μεσόγειο και προορισμούς έως τη Λισαβόνα.

Τα μεγέθη αποτυπώνουν τη βαρύτητα της ελληνικής αγοράς για την εταιρεία. Το 2025 η Celestyal μετέφερε περίπου 125.000 επιβάτες, οι οποίοι πραγματοποίησαν συνολικά περίπου 650.000 επισκέψεις επιβατών, ενώ το 2026 η δραστηριότητα κινείται, σύμφωνα με την εταιρεία, σε αντίστοιχα επίπεδα.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο επηρέασαν, ωστόσο, τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, οδηγώντας τη Celestyal σε περαιτέρω αναδιαμόρφωση του προγράμματός της και σε μεγαλύτερη έμφαση στη Μεσόγειο. Για το 2027 η εταιρεία σχεδιάζει ενισχυμένη παρουσία τόσο στην Ανατολική όσο και στη Δυτική Μεσόγειο.

Στο σημείο αυτό ο κάπτεν Γιώργος Κουμπενάς, μιλώντας στο πάνελ «Η ανασυγκρότηση της ελληνικής λιμενικής βιομηχανίας: Ο κρίσιμος ρόλος ακτοπλοΐας, κρουαζιέρας, λιμένων και ναυπηγείων», έθεσε μία από τις κρισιμότερες παραμέτρους για την επόμενη ημέρα της ελληνικής κρουαζιέρας: την ανταποδοτικότητα των νέων επιβαρύνσεων και την ανάγκη τα έσοδα να συνδέονται με πραγματική αναβάθμιση των υποδομών.

Σημείωσε ότι σημαντικό μέρος της κρουαζιέρας στην Ελλάδα εξακολουθεί να εξυπηρετείται μέσω αγκυροβολίων και ότι αρκετοί προορισμοί δεν διαθέτουν ακόμη τις υποδομές που απαιτεί η σύγχρονη κρουαζιέρα. Υπό αυτό το πρίσμα, υπογράμμισε ότι η εφαρμογή του τέλους κρουαζιέρας θα πρέπει να συνοδεύεται από ορατή επανεπένδυση σε λιμενικές υποδομές και υπηρεσίες, οι οποίες θα βελτιώνουν τόσο την εμπειρία των επισκεπτών όσο και τη λειτουργία των λιμένων.

Το μήνυμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μία περίοδο κατά την οποία οι εταιρείες καλούνται να απορροφήσουν ταυτόχρονα το αυξημένο κόστος καυσίμων και λειτουργίας, τις απαιτήσεις του EU ETS και του FuelEU Maritime, το τέλος κρουαζιέρας και τις επιμέρους λιμενικές επιβαρύνσεις.

«Η Ελλάδα δεν αποτελεί απλώς έναν προορισμό για τη Celestyal. Είναι η βάση μας, μέρος της ταυτότητας και του DNA μας και ένας τόπος στον οποίο επενδύουμε διαχρονικά — στα πλοία μας, στις συνεργασίες μας, στους προορισμούς και στις τοπικές κοινωνίες», ανέφερε ο καπετάνιος.

Όπως πρόσθεσε, η δυναμική της ελληνικής κρουαζιέρας είναι ισχυρή, αλλά για να διατηρηθεί σε βάθος χρόνου χρειάζονται σταθεροί και προβλέψιμοι κανόνες, μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και κατάλληλες λιμενικές υποδομές. Η προβλεψιμότητα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για τις εταιρείες κρουαζιέρας, καθώς τα δρομολόγια και οι επενδύσεις σχεδιάζονται χρόνια νωρίτερα. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τον καπτ. Κουμπενά, απαιτούνται σαφείς και σταθεροί όροι ώστε οι εταιρείες να μπορούν να προγραμματίζουν εγκαίρως τη δυναμικότητα, τα δρομολόγια και τις επενδυτικές τους κινήσεις.

Στην ίδια κατεύθυνση έθεσε ως κρίσιμο ζήτημα την ύπαρξη σαφών και μακροπρόθεσμων Master Plans για τα ελληνικά λιμάνια, προκειμένου αφενός οι λιμένες να σχεδιάζουν με συνέπεια τις επενδύσεις τους και αφετέρου οι εταιρείες να γνωρίζουν έγκαιρα τις δυνατότητες που θα προσφέρει κάθε προορισμός.

Για το 2027 ο καπτ. Κουμπενάς δεν απέκλεισε μία ήπια προσαρμογή της συνολικής κίνησης, υπό το βάρος του αυξημένου κόστους και της γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Επισήμανε, ωστόσο, ότι η Ελλάδα διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα ως προορισμός κρουαζιέρας, τα οποία μπορούν να στηρίξουν περαιτέρω ανάπτυξη εφόσον συνοδευτούν από τις αναγκαίες υποδομές και ένα σταθερό και συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής.

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