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Ένα ακόμη βήμα στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος ανανέωσης του στόλου της πραγματοποίησε η Globus Maritime, συμφερόντων του Έλληνα εφοπλιστή Θανάση Φειδάκη, με την παραλαβή του πέμπτου νεότευκτου φορτηγού πλοίου τύπου Ultramax από ιαπωνικό ναυπηγείο.

Η εισηγμένη στο Nasdaq εταιρεία ανακοίνωσε στις 5 Νοεμβρίου 2026 ότι παρέλαβε το Glbs Thalia, χωρητικότητας περίπου 64.000 τόνων dw, το οποίο κατασκευάστηκε στο Nihon Shipyard της Ιαπωνίας. Η απόκτησή του είχε συμφωνηθεί από τον Αύγουστο του 2023 και εντάσσεται στον σχεδιασμό της εταιρείας για τη σταδιακή αντικατάσταση παλαιότερων πλοίων με νεότευκτα, υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης.

Με την προσθήκη του Glbs Thalia, ο στόλος της Globus Maritime, σύμφωνα με την ανακοίνωση παραλαβής, αριθμεί πλέον 11 φορτηγά πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, συνολικής χωρητικότητας 808.622 dwt.

Η νέα παραλαβή αυξάνει τη μεταφορική ικανότητα της εταιρείας κατά περίπου 8,6%, από τις 744.622 dwt, ενισχύοντας την παρουσία της στη διεθνή αγορά μεταφοράς ξηρού φορτίου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι πρόκειται για το πέμπτο νεότευκτο Ultramax που εντάσσεται στον στόλο της Globus, επιβεβαιώνοντας την επιλογή της διοίκησης να επενδύσει σε σύγχρονα πλοία με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμων και μεγαλύτερη επιχειρησιακή αποδοτικότητα.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Θανάσης Φειδάκης, χαρακτήρισε την παραλαβή σημαντικό σταθμό στην πορεία εκσυγχρονισμού του στόλου.

«Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την επιτυχή παραλαβή του πέμπτου νεότευκτου Ultramax από έναν αξιόπιστο ναυπηγικό όμιλο. Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στη συνεχιζόμενη ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου μας», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, η προσθήκη του νέου πλοίου ενισχύει τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Globus, βελτιώνει τη συνολική αποδοτικότητα του στόλου και ισχυροποιεί την ανταγωνιστική της θέση στη διεθνή αγορά ξηρού φορτίου.

Ο Έλληνας εφοπλιστής υπογράμμισε ότι η επενδυτική στρατηγική παραμένει προσανατολισμένη στην απόκτηση ποιοτικών και εμπορικά ανταγωνιστικών πλοίων, ικανών να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της παγκόσμιας ναυτιλίας.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στην πειθαρχημένη ανάπτυξη και την επιλεκτική επέκταση του στόλου μας, διασφαλίζοντας ότι κάθε επένδυση συμβάλλει στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, στην επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και στη βιώσιμη επιχειρηματική απόδοση», επισήμανε.

Η Globus Maritime δραστηριοποιείται διεθνώς στις θαλάσσιες μεταφορές σιδηρομεταλλεύματος, άνθρακα, σιτηρών, προϊόντων χάλυβα, τσιμέντου, αλουμίνας και άλλων χύδην ξηρών φορτίων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε, η μέση σταθμισμένη ηλικία του στόλου της διαμορφώνεται περίπου στα 7,5 έτη, στοιχείο που αντανακλά την προσπάθεια ανανέωσης του τονάζ της.

Η διοίκηση συνδέει τις νέες επενδύσεις με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, επιδιώκοντας παράλληλα να διατηρήσει ευελιξία απέναντι στις διακυμάνσεις της ναυλαγοράς.