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Σε νέα φάση ανάπτυξης περνά η ελληνικών συμφερόντων Globus Maritime, ολοκληρώνοντας το ναυπηγικό της πρόγραμμα στην Ιαπωνία και ενισχύοντας την κερδοφορία της. Η εισηγμένη στο Nasdaq εταιρεία παρέλαβε δύο νεότευκτα φορτηγά πλοία τύπου Ultramax, εξασφάλισε χρηματοδότηση 51,6 εκατ. δολαρίων και απαλλάχθηκε από τις εκκρεμείς κεφαλαιακές υποχρεώσεις που συνδέονταν με τις παραγγελίες της.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση από μια περίοδο σημαντικών επενδυτικών δαπανών σε μια νέα επιχειρηματική φάση, κατά την οποία τα νεότευκτα πλοία μπορούν πλέον να συνεισφέρουν στα έσοδα και στις ταμειακές ροές της εταιρείας.

Με την ένταξη των GLBS Olympia και GLBS Thalia, ο στόλος της Globus Maritime αριθμεί πλέον 11 πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, με μέση ηλικία 7,5 ετών.

Για τη χρηματοδότηση των δύο νέων πλοίων, η εταιρεία άντλησε συνολικά 51,6 εκατ. δολάρια μέσω συμφωνιών πώλησης και επαναναύλωσης γυμνού πλοίου (sale-and-bareboat-back). Ειδικότερα, εξασφάλισε 26,6 εκατ. δολάρια για το GLBS Olympia και 25 εκατ. δολάρια για το GLBS Thalia.

Μετά την ολοκλήρωση των εκταμιεύσεων, η Globus δεν διαθέτει πλέον αχρησιμοποίητες δεσμευμένες πιστωτικές γραμμές, ενώ δεν έχει άλλες πληρωμές ναυπηγικών συμβολαίων σε εκκρεμότητα. Η ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος συμπίπτει με σημαντική βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων της εταιρείας.

Στο τρίτο τρίμηνο του 2026, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 4 εκατ. δολάρια, έναντι 725.000 δολαρίων την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση άνω του 450%. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η μεταβολή σε επίπεδο εννεαμήνου, καθώς η Globus εμφάνισε καθαρά κέρδη 9,1 εκατ. δολαρίων, έναντι ζημιών 2,6 εκατ. δολαρίων την προηγούμενη χρονιά. Καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση των αποτελεσμάτων διαδραμάτισε η άνοδος των ναύλων. Το μέσο ημερήσιο ισοδύναμο χρονοναύλωσης (Time Charter Equivalent – TCE) αυξήθηκε κατά 28%, φθάνοντας τα 19.416 δολάρια. Η αύξηση αυτή ενίσχυσε την απόδοση του στόλου και συνέβαλε στην επιστροφή της εταιρείας σε υψηλότερα επίπεδα κερδοφορίας.

Το επόμενο επενδυτικό βήμα

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επόμενες κινήσεις της διοίκησης, η οποία γνωστοποίησε ότι εξετάζει νέες επενδυτικές ευκαιρίες. Η ολοκλήρωση των παραλαβών δημιουργεί διαφορετικές προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, καθώς η εταιρεία δεν χρειάζεται πλέον να χρηματοδοτεί τις συγκεκριμένες ναυπηγικές παραγγελίες.

Παράλληλα, η Globus διατηρεί ευέλικτη εμπορική στρατηγική. Όλα τα πλοία της απασχολούνται με βραχυχρόνιες ναυλώσεις ή συμβόλαια συνδεδεμένα με ναυλοδείκτες, γεγονός που επιτρέπει στην εταιρεία να επωφελείται άμεσα από ενδεχόμενη άνοδο της αγοράς ξηρού φορτίου. Η συγκεκριμένη επιλογή συνεπάγεται, ωστόσο, μεγαλύτερη έκθεση στις διακυμάνσεις των ναύλων, καθώς τα έσοδα δεν καλύπτονται από μακροχρόνιες συμφωνίες σταθερών αποδόσεων.

Για τη Globus Maritime, το επόμενο επιχειρηματικό στοίχημα είναι διπλό: να αξιοποιήσει την αυξημένη παραγωγική δυναμικότητα του ανανεωμένου στόλου της και να επιλέξει την κατάλληλη χρονική στιγμή για νέες επενδύσεις, χωρίς να επιβαρύνει υπέρμετρα τον ισολογισμό της. Η εταιρεία εισέρχεται έτσι στο τελευταίο δίμηνο του 2026 με βελτιωμένη κερδοφορία, ολοκληρωμένο ναυπηγικό πρόγραμμα και τη δυνατότητα να επικεντρωθεί στην απόδοση των πλοίων της και στις προοπτικές περαιτέρω επέκτασης.