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Τον δρόμο για την πιθανή διάθεση πακέτου που αντιστοιχεί περίπου στο 6,2% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της ανοίγει η Globus Maritime, χωρίς η κίνηση να συνεπάγεται αντίστοιχη μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου.

Με Form F-3 που κατατέθηκε στις 2 Οκτωβρίου, εγγράφονται προς πιθανή μεταπώληση έως 1.328.828 κοινές μετοχές που συνδέονται με τον CEO και CFO Αθανάσιο Φειδάκη και την ελεγχόμενη από αυτόν Goldenmare Limited.

Με τιμή αναφοράς τα 3,40 δολάρια της 1ης Οκτωβρίου, το πακέτο είχε ενδεικτική χρηματιστηριακή αξία περίπου 4,52 εκατ. δολαρίων.

Από το σύνολο, 1 εκατ. μετοχές είχαν παραχωρηθεί στην Goldenmare ως αμοιβή για ναυλομεσιτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες και 328.710 είχαν αποκτηθεί έναντι συνολικά 391.164 δολαρίων. Άλλες 118 μετοχές ανήκουν απευθείας στον Αθανάσιο Φειδάκη.

Εφόσον διατεθεί ολόκληρο το πακέτο, η συγκεκριμένη κοινή μετοχική θέση θα μηδενιστεί. Η Goldenmare, ωστόσο, εξακολουθεί να κατέχει 10.300 Series B preferred shares, μέσω των οποίων μπορεί να εξασφαλίζει έως 49,99% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου.

Πρόκειται επομένως για μια δομή που διαχωρίζει την οικονομική συμμετοχή μέσω των κοινών μετοχών από την ισχύ στα δικαιώματα ψήφου.

Η κατάθεση του Form F-3 δεν σημαίνει ότι οι μετοχές έχουν ήδη πωληθεί ούτε ότι θα διατεθεί υποχρεωτικά ολόκληρο το πακέτο. Παρέχει στους κατόχους τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε πωλήσεις εφόσον το επιλέξουν.

Παράλληλα, δεν πρόκειται για έκδοση νέων μετοχών ή πρόγραμμα ATM. Ως εκ τούτου, δεν προκύπτει άμεσο dilution για τους υφιστάμενους μετόχους και η Globus Maritime δεν θα εισπράξει κεφάλαια από τυχόν συναλλαγές.

Για τη χρηματιστηριακή αγορά, το ενδιαφέρον εστιάζεται στο δυνητικό stock overhang: 1,33 εκατ. υφιστάμενες μετοχές έχουν πλέον εγγραφεί ώστε να μπορούν να διατεθούν προς πώληση.

Η ουσία της καταχώρισης βρίσκεται ακριβώς εκεί: ο Φειδάκης αποκτά τη δυνατότητα να ρευστοποιήσει την κοινή μετοχική συμμετοχή που περιλαμβάνεται στο F-3, ενώ η Goldenmare διατηρεί τον μηχανισμό των Series B preferred shares και μαζί του ισχυρή επιρροή στα δικαιώματα ψήφου της Globus.

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