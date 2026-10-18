Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Την κοινή ευθύνη Ελλάδας και Κίνας για την προστασία των θαλασσών ανέδειξε η συνάντηση της ηγεσίας της HELMEPA με τον πρέσβη της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, Fang Qiu, στην κινεζική πρεσβεία. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν η διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη, με τις δύο πλευρές να τις αναγνωρίζουν ως προτεραιότητες.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA), Σεμίραμις Παληού, ο γενικός γραμματέας Γιάννης Ξυλάς και η γενική διευθύντρια Όλγα Σταυροπούλου.

Σύμφωνα με την HELMEPA στις 14 Οκτωβρίου, η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε θερμό και εποικοδομητικό κλίμα. Η αντιπροσωπεία της Ένωσης και ο Κινέζος πρέσβης αντάλλαξαν απόψεις για το πώς μπορεί να ενισχυθεί η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

«Ως δύο έθνη με πλούσια ναυτική κληρονομιά, η Κίνα και η Ελλάδα μοιράζονται την ευθύνη να διαφυλάξουν τους ωκεανούς μας για τις μελλοντικές γενιές», επισημαίνεται από τη HELMEPA.