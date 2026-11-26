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Σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια ναυτιλία βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλες τεχνολογικές αλλαγές, αυξανόμενες περιβαλλοντικές απαιτήσεις και αβεβαιότητα γύρω από την επιλογή των καυσίμων του μέλλοντος, οι νηογνώμονες αποκτούν ολοένα και πιο καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας του κλάδου.

Η τεχνητή νοημοσύνη, η πυρηνική πρόωση, τα αυτόνομα πλοία, η ψηφιοποίηση των ναυπηγήσεων και οι τεχνολογίες δέσμευσης άνθρακα βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής των μεγαλύτερων οργανισμών πιστοποίησης πλοίων διεθνώς.

Σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη της Lloyd’s List, που δημοσιεύθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2026 στο πλαίσιο της 17ης έκδοσης του αφιερώματος «One Hundred People», ο αμερικανικός ABS καταλαμβάνει την πρώτη θέση, με τον νορβηγικό DNV και τον ιαπωνικό ClassNK να συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα.

Η κατάταξη βασίζεται στην ολική χωρητικότητα (gross tonnage) των πλοίων άνω των 500 gt, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ενταχθεί προσωρινά σε κλάση.

1. ABS – Τζον ΜακΝτόναλντ

Ο αμερικανικός νηογνώμονας διατηρεί την πρωτοκαθεδρία, με τον Τζον ΜακΝτόναλντ να έχει αναλάβει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου τον Ιανουάριο, διαδεχόμενος τον Κρίστοφερ Βιερνίκι.

Τον Αύγουστο, ο ABS παρουσίασε την έκθεση «Practical Pathways to 2035», προτρέποντας τους πλοιοκτήτες να δώσουν προτεραιότητα στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στις ψηφιακές δυνατότητες και στην ευελιξία των στόλων τους.

Παράλληλα, πρότεινε μια ενιαία προσέγγιση, βασισμένη στην αξιοποίηση δεδομένων, για τα μέτρα απανθρακοποίησης του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).

Τον Οκτώβριο προχώρησε σε συνεργασία με το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ για τη διερεύνηση εφαρμογών της πυρηνικής ενέργειας στη ναυτιλία, ενώ ενίσχυσε τις επενδύσεις του στην τεχνητή νοημοσύνη και στους αυτοματισμούς.

2. DNV – Κριστίνα Σάενθ ντε Σάντα Μαρία

Ο νορβηγικός νηογνώμονας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, με την Κριστίνα Σάενθ ντε Σάντα Μαρία να έχει αναλάβει από την 1η Φεβρουαρίου προσωρινά τη διοίκηση του ναυτιλιακού τομέα του οργανισμού.

Η δέκατη ετήσια έκθεση «Maritime Forecast to 2050» εξέτασε τις επιπτώσεις των νέων κανονισμών στη μελλοντική ζήτηση καυσίμων, στην ενεργειακή αποδοτικότητα και στη στρατηγική ανάπτυξης των στόλων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το RuleAgent, ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπει στους επαγγελματίες του κλάδου να αναζητούν πληροφορίες σε περισσότερες από 30.000 σελίδες ναυτιλιακών κανόνων και προτύπων.

Ο DNV παρουσίασε επίσης νέα πρότυπα επαλήθευσης συστημάτων δέσμευσης άνθρακα επί των πλοίων, ψηφιακά εργαλεία για τα φορτηγά πλοία και νέες πιστοποιήσεις ετοιμότητας για χρήση μπαταριών και ηλεκτροδότηση από την ξηρά.

3. ClassNK – Χαγιάτο Σούγκα

Ο ιαπωνικός νηογνώμονας, υπό την ηγεσία του Χαγιάτο Σούγκα από τον Μάρτιο του 2025, ενισχύει τη θέση του με έμφαση στην ψηφιοποίηση και στην επιτάχυνση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων.

Το 2026 δημιούργησε ειδικό τμήμα ψηφιακών λύσεων και παρουσίασε το «Survey Compass», έναν βοηθό τεχνητής νοημοσύνης για την πρόσβαση σε τεχνικές οδηγίες, καθώς και μια πλατφόρμα ανταλλαγής ψηφιακών δεδομένων σχεδιασμού πλοίων.

Παράλληλα, εισήγαγε κατευθυντήριες γραμμές που επιτρέπουν στα ναυπηγεία να υποβάλλουν προς έγκριση τρισδιάστατα ψηφιακά μοντέλα αντί των παραδοσιακών σχεδίων.

Μέσω της υπηρεσίας «Transition Support» παρέχει στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις πληροφορίες για εναλλακτικά καύσιμα, προσομοιώσεις κόστους στόλου και οδηγίες για τη δέσμευση άνθρακα.

4. Lloyd’s Register – Νικ Μπράουν

Ο βρετανικός νηογνώμονας αναπτύσσει σειρά πρωτοβουλιών στους τομείς της πυρηνικής πρόωσης, των εναλλακτικών καυσίμων και των αυτόνομων πλοίων.

Ξεχωρίζει το πρόγραμμα «Pink Corridor», σε συνεργασία με τη Maersk και τα λιμάνια του Φέλιξστοου στη Βρετανία και του Τσάρλεστον στις ΗΠΑ, με αντικείμενο τη διερεύνηση των προϋποθέσεων για υπερατλαντικές μεταφορές με πυρηνοκίνητα εμπορικά πλοία.

Σε συνεργασία με τη νοτιοκορεατική Samsung Heavy Industries εξετάζει επίσης την ανάπτυξη πλωτού κέντρου δεδομένων, ενώ συμμετέχει σε προγράμματα για δεξαμενόπλοια εναλλακτικών καυσίμων, εφαρμογές υδρογόνου και ψηφιακά δίδυμα με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Υπό τον Νικ Μπράουν εγκαινίασε και νέα συμβουλευτική υπηρεσία για τις ναυπηγήσεις.

5. Bureau Veritas – Άλεξ Γκρεγκ-Σμιθ

Ο γαλλικός νηογνώμονας ενισχύει την παρουσία του στην Ασία και στην αγορά μεταφοράς φυσικού αερίου.

Το 2026 υπέγραψε συμφωνίες στρατηγικής συνεργασίας με τους κινεζικούς λιμενικούς ομίλους Shenzhen Port Group και Shandong Port Group για την ανάπτυξη πράσινων ναυτιλιακών διαδρόμων μεταξύ Κίνας και Ευρώπης.

Συμμετέχει επίσης σε προγράμματα ανάπτυξης πλοίων μεταφοράς LNG και LPG, καθώς και μετατροπής πλοίων σε πλωτές εγκαταστάσεις LNG.

Υπό την ηγεσία του Άλεξ Γκρεγκ-Σμιθ, προέδρου του ναυτιλιακού και υπεράκτιου τομέα, δημιούργησε εξειδικευμένα κέντρα για τη ναυτιλία φυσικού αερίου στην Ντόχα, τις υπεράκτιες δραστηριότητες στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και την κρουαζιέρα στο Μαϊάμι.

6. China Classification Society – Ζάο Γιαν

Ο κινεζικός νηογνώμονας διευρύνει τη διεθνή παρουσία του, αξιοποιώντας και τη δυναμική της κινεζικής ναυπηγικής βιομηχανίας.

Υπό τον Ζάο Γιαν, ο οποίος ανέλαβε τη διοίκηση τον Απρίλιο του 2025, αναθεώρησε τους κανονισμούς για τα έξυπνα πλοία, ενσωματώνοντας νέες διατάξεις για αυτόνομα σκάφη, ευφυή συστήματα διαχείρισης φορτίων και προηγμένες τεχνολογίες παρακολούθησης.

Τον Νοέμβριο συνεργάστηκε με τη StormGeo για τη βελτίωση της ψηφιακής ανταλλαγής δεδομένων εκπομπών και της επαλήθευσης της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς.

Ενίσχυσε επίσης τις συνεργασίες του στη Σιγκαπούρη και στην Ινδονησία, ενώ συμμετείχε σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, μεταξύ των οποίων τα Ποσειδώνια, η SMM του Αμβούργου και η ADIPEC.

7. Korean Register – Γιονγκσόκ Λι

Ο νοτιοκορεατικός νηογνώμονας εστιάζει στη στενότερη συνεργασία με τους μεγάλους ναυπηγικούς ομίλους της χώρας.

Στο Gastech 2026 στην Μπανγκόκ υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την HD Hyundai Heavy Industries για την ανάπτυξη διαδικασιών έγκρισης ναυπηγικών σχεδίων μέσω τρισδιάστατων ψηφιακών μοντέλων, με στόχο τη μείωση του χρόνου εγκρίσεων και του διοικητικού κόστους.

Σε συνεργασία με την HD Hyundai Samho ολοκλήρωσε επίσης ένα ετήσιο πρόγραμμα ανάπτυξης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτιστοποίηση της στήριξης της γάστρας και τη διαχείριση ναυπηγικών εγγράφων.

Υπό τον Γιονγκσόκ Λι αναβάθμισε την ψηφιακή πλατφόρμα SeaTrust, ενσωματώνοντας αυτοματοποιημένες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης.

8. RINA – Πάολο Μορέτι και Τζοζουέ Βετζούτο

Ο ιταλικός νηογνώμονας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και στην ενεργειακή αποδοτικότητα των πλοίων.

Μεταξύ των σημαντικότερων πρωτοβουλιών του περιλαμβάνονται η συμφωνία με τη νοτιοκορεατική Hanwha για υβριδικά συστήματα πρόωσης με μπαταρίες και η κατ’ αρχήν έγκριση μετασκευής επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου με κυψέλες καυσίμου υδρογόνου.

Παρουσίασε επίσης το σύστημα πρόωσης «Mermaid», το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να μην εξαρτάται από έναν συγκεκριμένο τύπο καυσίμου, και ενέκρινε σχέδιο πλοίου με τεχνολογία συλλογής ενέργειας.

Το 2026 σηματοδοτήθηκε και από διοικητικές αλλαγές, με τον Πάολο Μορέτι να αναλαμβάνει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου RINA και τον Τζοζουέ Βετζούτο τη διοίκηση της RINA Services.

9. Indian Register of Shipping – Αρούν Σάρμα

Ο ινδικός νηογνώμονας παρουσίασε νέες κατευθυντήριες γραμμές για πλοία που χρησιμοποιούν υδρογόνο, πλοία με δυνατότητα μελλοντικής χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, πλωτούς πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας και συστήματα δέσμευσης άνθρακα.

Υπό τον εκτελεστικό πρόεδρο Αρούν Σάρμα επέκτεινε το διεθνές δίκτυό του με νέα γραφεία στο Σάντος της Βραζιλίας και στο Αμβούργο της Γερμανίας.

Παράλληλα, αναπτύσσει τεχνολογίες ψηφιακών διδύμων, προγνωστικής ανάλυσης, απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης έκτακτων περιστατικών.

Σημαντικό ορόσημο αποτέλεσε η πιστοποίηση του πρώτου εγχώριας ανάπτυξης ινδικού λογισμικού αυτόνομης πλοήγησης και ελέγχου μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας.

10. Polish Register of Shipping – Γκρέγκορζ Πέτκε

Ο πολωνικός νηογνώμονας συμπληρώνει τη δεκάδα, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές του στην περιβαλλοντική συμμόρφωση, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις υπεράκτιες εγκαταστάσεις.

Παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (EU ETS), τον κανονισμό FuelEU Maritime, την καταγραφή εκπομπών και τους δείκτες ενεργειακής αποδοτικότητας των πλοίων CII και EEXI.

Διευρύνει επίσης την παρουσία του στα υπεράκτια αιολικά πάρκα, καλύπτοντας όλα τα στάδια, από τον σχεδιασμό και την πιστοποίηση έως την κατασκευή και τη λειτουργία.

Το 2026 εισήγαγε νέες οδηγίες για αυτόνομα και τηλεχειριζόμενα σκάφη, με έμφαση στην ασφάλεια και στην κυβερνοασφάλεια, καθώς και νέους κανόνες πιστοποίησης καταδυτικών συστημάτων.

Ο νέος ρόλος των νηογνωμόνων

Όπως προκύπτει από την ανάλυση της Lloyd’s List, ο ανταγωνισμός μεταξύ των μεγαλύτερων νηογνωμόνων δεν περιορίζεται πλέον στο μέγεθος των στόλων που πιστοποιούν.

Επεκτείνεται στην ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων, στη συνεργασία με ναυπηγεία, λιμάνια και ενεργειακούς ομίλους, αλλά και στην υποστήριξη των πλοιοκτητών κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

Από την πυρηνική ενέργεια και το υδρογόνο μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη και τα αυτόνομα πλοία, οι νηογνώμονες εξελίσσονται σε βασικούς συντελεστές του τεχνολογικού μετασχηματισμού της παγκόσμιας ναυτιλίας.