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Η Enesel Group ενισχύει την επιστροφή της στην αγορά ξηρού φορτίου με την παραγγελία ενός Newcastlemax χωρητικότητας 210.000 dwt, του μεγαλύτερου πλοίου που έχει εντάξει μέχρι σήμερα στο ναυπηγικό της πρόγραμμα. Ο όμιλος των Αντώνη και Φίλιππου Λαιμού ανέθεσε την κατασκευή του στη Hengli Heavy Industries στην Κίνα, με την παράδοση να προγραμματίζεται για τον Νοέμβριο του 2028.

Το νεότευκτο θα διαθέτει σύστημα καθαρισμού καυσαερίων (scrubber) και έχει ήδη καταχωριστεί στη λίστα στόλου της Enesel. Σύμφωνα με το Riviera Maritime Media⁠ , η παραγγελία σηματοδοτεί την πρώτη είσοδο του ελληνικού ομίλου στην κατηγορία των Newcastlemax.

Με την προσθήκη αυτή, τα bulk carriers που έχει υπό ναυπήγηση η Enesel ανέρχονται συνολικά σε εννέα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη τέσσερα Capesize, χωρητικότητας 181.500 dwt το καθένα, στη Hengli, καθώς και τέσσερα Ultramax, χωρητικότητας 63.500 dwt το καθένα, στη Jiangsu Hantong Ship Heavy Industry.

Οι πρώτες παραδόσεις αναμένονται από το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Τα Ultramax και τα Capesize θα προηγηθούν, ενώ το Newcastlemax θα παραδοθεί, σύμφωνα με το σημερινό χρονοδιάγραμμα, τον Νοέμβριο του 2028, ολοκληρώνοντας τη νέα σύνθεση του στόλου.

Η παραγγελία εντάσσεται στη στρατηγική επιστροφής της Enesel στο dry bulk, έπειτα από την πλήρη έξοδό της από τον κλάδο. Τον Σεπτέμβριο του 2025, η εταιρεία είχε πουλήσει τρία Capesize στη Hayfin Capital, κλείνοντας τον προηγούμενο κύκλο παρουσίας της στην αγορά. Αυτή τη φορά, η επιστροφή βασίζεται αποκλειστικά σε σύγχρονα νεότευκτα και σε έναν διαφοροποιημένο στόλο τριών κατηγοριών, που συνδυάζει την εμπορική ευελιξία των Ultramax με τις οικονομίες κλίμακας των Capesize και των Newcastlemax.

Η επιλογή του Newcastlemax δεν αποτελεί μεμονωμένη κίνηση. Εντάσσεται στη γενικότερη στροφή των ελληνικών συμφερόντων προς τα μεγαλύτερα bulk carriers, καθώς οι πλοιοκτήτες αναζητούν χωρητικότητα με μεγαλύτερη μεταφορική ικανότητα και ευρύτερες εμπορικές δυνατότητες.

Σύμφωνα με στοιχεία της Xclusiv Shipbrokers, οι Έλληνες πλοιοκτήτες υπέγραψαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 συνολικά 69 συμβόλαια για νεότευκτα πλοία ξηρού φορτίου, έναντι μόλις 12 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Από αυτά, 22 αφορούσαν Capesize και 12 Newcastlemax, επιβεβαιώνοντας τη μετατόπιση του ελληνικού ενδιαφέροντος προς μεγαλύτερη και εμπορικά πιο ρευστή χωρητικότητα.

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