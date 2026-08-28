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«Χωρίς φρένα» εξακολουθεί να τρέχει η αγορά του επιχειρηματικού λογισμικού στην Ελλάδα, με τους leaders του κλάδου να αυξάνουν με εντυπωσιακές ταχύτητες τα έσοδα και την κερδοφορία τους από χρονιά σε χρονιά.

Οι ρυθμοί ανάπτυξης των βασικών «παικτών» του business software στην ελληνική αγορά φαίνεται να ξεπερνούν σταθερά τον αντίστοιχο μέσο όρο των εταιρειών στο σύνολο της πληροφορικής, με τις προοπτικές τους να παραμένουν εξαιρετικές και για τα επόμενα χρόνια.

Ο όμιλος της Epsilon Net ανακοίνωσε μόλις χθες (27/8/2026) τα ετήσια αποτελέσματά του για τη χρήση του 2025, φτάνοντας σε έσοδα ύψους 135,32 εκατ. ευρώ με αύξηση 15,83% και EBITDA 42,65 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 32,89%.

Αντίστοιχα, η Entersoftone, λίγο νωρίτερα – στο τέλος Ιουλίου (31/7/2026), είχε καταγράψει έναν αθροιστικό τζίρο (για τις Entersoft και SoftOne) κοντά στα 136 εκατ. ευρώ με EBITDA 44 εκατ. ευρώ, έναντι 119 εκατ. ευρώ και 32 εκατ. ευρώ το 2024, ως προς τα συγκρίσιμα management accounts. (σ.σ. στον πρώτο επίσημο ισολογισμό του νέου σχήματος που προέκυψε μετά τη συγχώνευση των δυο προαναφερόμενων εταιρειών από 30/9/2025, ενσωματώθηκε λογιστικά μόνο το τελευταίο τρίμηνο της Entersoft).

Οι αριθμοί αποκαλύπτουν ότι Epsilon Net και Entersoftone υπερέβησαν μαζί τα 270 εκατ. ευρώ σε πωλήσεις πέρσι, όταν το 2020 άγγιζαν μόλις τα… 60 εκατ. ευρώ (21,69 εκατ. ευρώ η Epsilon Net, 16,57 εκατ. ευρώ η Entersoft και άνω των 21 εκατ. ευρώ η SoftOne), άρα σχεδόν 5πλασίασαν τα συνολικά έσοδά τους μέσα στην 5ετία του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας.

Τι έπεται; Με δεδομένο ότι η αγορά του επιχειρηματικού λογισμικού διπλασίασε τη δική της αξία σε μια 3ετία (2023-2026) στα 700 εκατ. ευρώ, από 300-400 εκατ. ευρώ, το «ορόσημο» του 1 δισ. ευρώ δεν δείχνει να αργεί, ενώ οι προβλέψεις στελεχών και των δύο ομίλων συμφωνούν ότι μπορεί να εκτοξευθεί και στο 1,2 δισ. ευρώ έως το 2028, με ό,τι αυτό θα σημαίνει για τους τζίρους των εταιρειών πληροφορικής που εξειδικεύονται στο business software.

Σε «αιχμή του δόρατος» εξελίσσεται, δε, και η αξιοποίηση του ΑΙ στα τεχνολογικά εργαλεία που παρέχουν προς τους πολυάριθμους πελάτες τους οι κυρίαρχοι της αγοράς του επιχειρηματικού λογισμικού.

Εξαγορές και big deals

Epsilon Net και Entersoftone (η δεύτερη, ως πρώην Entersoft και πρώην SoftOne) πρωταγωνίστησαν στο μεγάλο «κρεσέντο» των περίπου 50 και πλέον εξαγορών εταιρειών πληροφορικής που έγιναν στην Ελλάδα από το 2021 και μετά έως την περίοδο των «χρυσών» deals του 2024, τα οποία οδήγησαν τους δύο ομίλους στις γνωστές μετοχικές εξελίξεις.

Υπενθυμίζεται, ότι εκείνη τη χρονιά, εισήλθε στη μετοχική σύνθεση της Epsilon Net το αμερικανικό mega fund General Atlantic με την απόκτηση ποσοστού μειοψηφίας (29,58%) και η Εθνική Τράπεζα διπλασίασε τη συμμετοχή της (15%), με το πλειοψηφικό πακέτο να παραμένει στην κατοχή του Ιωάννη Μίχου (55,42%), σε μια συναλλαγή 241,17 εκατ. ευρώ (για το 37,08%), με την αποτίμηση της τότε εισηγμένης να εκτινάσσεται στα 650,40 εκατ. ευρώ.

Στην περίπτωση της Entersoft, η εξαγορά της από τον όμιλο Olympia πραγματοποιήθηκε με βάση μια αποτίμηση 240 εκατ. ευρώ και στη συνέχεια, η εταιρεία συγχωνεύθηκε με την άλλη θυγατρική, την SoftOne, στο σημερινό σχήμα της Entersoftone.

Ακολούθησε η, προ διετίας, έξοδος των Epsilon Net και Entersoft από το ελληνικό Χρηματιστήριο και πλέον υπάρχει το «δείγμα γραφής» της επίσης επιτυχημένης μετέπειτα πορείας τους.

Οι διοικήσεις και των δύο ομίλων έχουν ήδη προαναγγείλει την υλοποίηση νέων μεγάλων επενδυτικών πλάνων, που δεν αποκλείεται να φέρουν την «επανεκκίνηση» του… σερί των εξαγορών και στο εξωτερικό, με εκπεφρασμένη την πρόθεση αμφοτέρων να ενισχύσουν περαιτέρω την εξωστρέφειά τους, στις αγορές των Βαλκανίων και της Κύπρου και ίσως όχι μόνο.

Ποντάρουν, βεβαίως, για την διατήρηση των υψηλών ρυθμών αύξησης των εσόδων και της κερδοφορίας τους κατά κύριο λόγο στην ισχυρότατη οργανική ανάπτυξή τους, η οποία πηγάζει από τις ολοένα και μεγαλύτερες ψηφιακές ανάγκες, αλλά και φορολογικές και άλλες υποχρεώσεις πολλών χιλιάδων ελληνικών επιχειρήσεων.

Ισχυρή οργανική ανάπτυξη

Στην πολυσέλιδη έκθεση διαχειρίσεως που δημοσιοποιήθηκε χθες με αφορμή τα ετήσια αποτελέσματα του 2025, η διοίκηση της Epsilon Net, με πρόεδρο και CEO τον ιδρυτή και βασικό μέτοχο Ιωάννη Μίχο, κάνει εκτενή αναφορά στις προοπτικές της αγοράς του business software και δηλώνει, ανάμεσα σε πολλά άλλα ότι «…ο όμιλος συνεχίζει να κινείται με γνώμονα το μακροπρόθεσμο συμφέρον των συμμετεχόντων (stakeholders) της επιχείρησης, επικεντρώνοντας στην διείσδυση στην αγορά των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα, όσον αφορά συνολικά τον τομέα του επιχειρησιακού λογισμικού, τη περαιτέρω διείσδυση των εφαρμογών λογισμικού μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (Payroll & HRM Systems) στις επιχειρήσεις και την περαιτέρω διείσδυση στην αγορά των λογιστικών γραφείων και των ελευθέρων επαγγελματιών λογιστών – φοροτεχνικών με νέα προγράμματα και εξειδικευμένες υπηρεσίες καθώς και νέες τεχνολογικά αναπτυγμένες λύσεις που πρωτοπορούν στην ελληνική αγορά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πεδίο για τον όμιλο και τη στρατηγική του αποτελεί και η διείσδυση σε κάθετες αγορές για την κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτές και την δυνατότητα ταχύτατης προσαρμογής τους σε όσα επιτάσσει ο ψηφιακός μετασχηματισμός».

Σημειώνεται, ότι το 93,7% της αύξησης στα οικονομικά μεγέθη του ομίλου Epsilon Net προήλθε από οργανική ανάπτυξη και το υπόλοιπο 6,3% ήταν απόρροια στοχευμένων εξαγορών.

(σ.σ. Αντίστοιχη ανάλυση είχε προηγηθεί τον Ιούλιο και εκ μέρους του ομίλου Entersoftone, με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αντώνη Κοτζαμανίδη).

Ηλεκτρονική τιμολόγηση, POS, ψηφιακή κάρτα

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι ο όμιλος Epsilon Net αναπτύσσει συγκεκριμένες δράσεις που εστιάζουν στη βασική στρατηγική για ανάπτυξη και επένδυση στους παρακάτω άξονες:

• Την επέκταση της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης σε όλες τις Ελληνικές Επιχειρήσεις μετά την υποχρεωτική εφαρμογή τους στις συναλλαγές B2B και B2G.

• Την υποχρεωτική διασύνδεση POS με τα συστήματα τιμολόγησης και την αξιοποίηση των καινοτομικών λύσεων του Όμιλου (Soft POS, ψηφιακά ταμειακά συστήματα, υπηρεσίες Παρόχου).

• Την περαιτέρω προώθηση του συστήματος της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και της υποχρεωτικής

διασύνδεσης με το πληροφοριακό σύστημα ERGANI II.

• Την προώθηση λύσεων για την υποχρεωτική παρακολούθηση των συναλλαγών διακίνησης (ψηφιακό δελτίο αποστολής) από όλες τις επιχειρήσεις.

• Την εξέλιξη του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών σε συνεργασία με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (όπως το Epsilon Pay) στους τομείς του Business Software, του e Commerce και του Fintech.

• Την ενίσχυση του ολοκληρωμένου οικοσυστήματος προστιθέμενης αξίας και την παροχή «all in one solution» για τους τελικούς πελάτες.

• Την ενίσχυση των λύσεων σε κάθετες αγορές (Hospitality, Pharmacy, Retail & Fuel).

• Την στρατηγική της συνεχούς αύξησης του «τελικού εσόδου ανά πελάτη» με την παροχή νέων λύσεων & υπηρεσιών.

• Την σταδιακή ανάπτυξη των εργασιών του Ομίλου στο εξωτερικό μέσω θυγατρικών εταιριών (Κύπρος & Ρουμανία) και μέσω διαδικτυακών πωλήσεων (Epsilon Hospitality).

Τέλος, ο όμιλος εκτιμά ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις θα επιταχύνουν τις επενδύσεις τους στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω και των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ και του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Πιο συγκεκριμένα, οι ομάδες πωλήσεων του Ομίλου και οι επιχειρήσεις μέλη του Δικτύου αναμένεται να αξιοποιήσουν περαιτέρω τις ενισχύσεις (μέσω voucher) του προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ του Ταμείου Ανάκαμψης (για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων λιανικής τιμολόγησης, διασύνδεσης με EFT/POS και τιμολόγησης επί αυτοκινήτου με συνολικές ενισχύσεις (ύψους 160 εκ. ευρώ), καθώς και τα ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία του τραπεζικού τομέα (και με την συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας).

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