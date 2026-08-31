-Χαίρετε, καλό μήνα από αύριο και καλό φθινόπωρο, ελπίζουμε να επιστρέψατε ή να επιστρέφετε όλοι καλά, με ζέστες ακόμα καλοκαιρινές και σε χαλαρό ακόμα mood. Στα πολιτικά, όπως ξέρετε, είμαστε πια στην τελική ευθεία της ΔΕΘ, μοιάζει να είναι όλα έτοιμα, ο Μητσοτάκης μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου ήταν στο γραφείο του και έφτιαχνε τις τελευταίες πινελιές της ομιλίας του, έπειτα έφυγε για τα Χανιά για μερικές ώρες χαλάρωσης και από σήμερα το πρωί είναι στο Μ.Μ. Τώρα, αν θα προσθέσει μια-δυο εκπλήξεις στα μέτρα θα φανεί… στο χειροκρότημα, αλλά πάντως μην έχετε καμία αμφιβολία ότι θα είναι η πιο εντυπωσιακή σε παροχές ΔΕΘ της τετραετίας, γιατί όπως είναι γνωστό έρχονται εκλογές και φυσικά οι πιο δύσκολες απ’ όλες. Μιας και είπαμε για κάλπες, να σας ενημερώσω ότι η προ ΔΕΘ δημοσκόπηση του ΜΜ ολοκληρώνεται και τα ευρήματά της είναι καλά, καλύτερα από ό,τι ήταν αντιστοίχως προ της περσινής ίδιας περιόδου. Δεν υπάρχει αλλαγή εικόνας, η ΝΔ πατάει καλά στο 30% στην εκτίμηση, ο Τσίπρας κοντά στο 18%, ο Νίκος μας 11,5%… με τον ήλιο τα μπάζει, με τον ήλιο τα βγάζει και η πρόεδρος Μαρία κατηφορίζει σταθερά. Αν καταφέρει μέσα στο επόμενο επτάμηνο ο Μητσοτάκης να κρατήσει αυτά τα νούμερα, τότε πιθανώς στις κάλπες να πάει και λίγο καλύτερα, με αποτέλεσμα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο (συγκυβέρνηση, δεύτερες κάλπες ή και τα δυο μαζί) να καταφέρει τρίτη θητεία. Η πρόβλεψη, αν και πολύ νωρίς, ανήκει στην πλειοψηφία φίλων και εχθρών του, πολιτικούς και επιχειρηματίες.

Το ξενύχτι του Πιερρ πριν από τη ΔΕΘ

Το τραπέζι στους βουλευτές

Κριτική στο ΠΑΣΟΚ

Αρχίζει το ματς

Κόμμα μπαλαντέρ;

Κυβέρνηση Σαμαρά vs Μητσοτάκη - βρείτε τις διαφορές!

1.700 κωδικοί με μειώσεις

Η κινητοποίηση Τσίπρα

9,10 και 11 Σεπτεμβρίου το dual listing της Star Bulk

Μετά τη ΔΕΘ τα μέτρα για τους servicers

Αλλαγές στην Intrum Hellas

Τράπεζα Πειραιώς: Εξοικονόμησε ετησίως 15 εκατ. ευρώ σε τόκους

Στο leasing μπαίνει η CrediaBank

Επιταχύνεται η πιστωτική επέκταση στην ΕΕ

Με 16 ελληνικές συμμετοχές το συνέδριο του Euronext

Zafolia και… Holding

Η επίσημη της Bally's Intralot και η αποτίμηση της αγοράς

ΟΛΠ: Αφού δεν έχουν σχέδια γιατί χρειάστηκε να αλλάξουν το καταστατικό;

Η Rontis μεγαλώνει και εξάγει

Ο ελληνικός εφοπλισμός δεν ποντάρει σε ένα σενάριο

Θυμήθηκαν το asset play

Γιατί το πετρέλαιο δεν ανέβηκε στα $150

To πιο ακριβό (στην υπεράσπισή του) νόμισμα στον κόσμο

Η FED έχει πολλή δουλειά να κάνει

-Μπορεί οι παραμονές της ΔΕΘ να έχουν συνδεθεί με ξενύχτια στο ΥΠΟΙΚ, ωστόσο. Βλέπετε, στο περιθώριο της συνόδου της G20, που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στο Άσβιλ της Βόρειας Καρολίνας,. Κάπως έτσι, γύρω στις 23:30, ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ θα κάνει ένα διάλειμμα από το project της ΔΕΘ, για να συνδεθεί για δύο περίπου ώρες με Ηνωμένες Πολιτείες. Αν, λοιπόν, απόψε το βράδυ γύρω στα μεσάνυχτα περάσετε από την Πλατεία Συντάγματος και δείτε αναμμένα φώτα στο υπουργείο Οικονομικών, τότε… δεν είναι αυτό που νομίζετε.-Μιας και είμαι στα της ΔΕΘ, αυτή την εβδομάδα ο Πιερρ μαζί με τους υφυπουργούς Πετραλιά και Μαρκόπουλο, έχουν αρκετές συναντήσεις με κοινωνικούς φορείς. Επίσης, για ζύμωση και χαλάρωση. Πέρσι η μάζωξη είχε γίνει στο «Ζύθος-Ντορέ» απέναντι από τον Λευκό Πύργο, φέτος νομίζω ότι θα καταλήξουν για σουτζουκάκια.-Μιας και είμαι στα της ΔΕΘ, κρατήστε την πληροφορία ότιπου μπορούν να ακούσουν τον πολιτικό λόγο και τις προτάσεις του Μητσοτάκη. Αυτό έγινε εμφανές στην περίπτωση της Ακρίτα, οπότε ο Μητσοτάκης πήρε τη σκυτάλη από τον εκπρόσωπο Μαρινάκη και την έπεσε στον Νίκο Α. για το γεγονός ότι ψηφίζει Ακρίτα, αλλά δεν ψήφισε τον Στουρνάρα, ενώ. Προ ημερών σας είχα γράψει άλλωστε ότι υπήρχε έρευνα πριν από τον Αύγουστο που αποτύπωνε-Σιγά σιγά θα αρχίσει και. Το Μ.Μ παρακολούθησε τη χθεσινή εμφάνιση του εκπροσώπου Σαμαρά και στενού συνεργάτη του, Νίκου Τσιούτσια, στον ΣΚΑΪ και θεωρούν ότιως προς τις συζητήσεις που έκανε -και καλά έκανε- ο Σαμαράς με τον Ερντογάν όταν ήταν πρωθυπουργός, ενώ την ίδια ώρα κατηγορεί την κυβέρνηση σήμερα για τον διάλογο και τα περίφημα «ήρεμα νερά». Επίσης με δεδομένο ότι από την πλευρά του Σαμαρά μιλούν για τετελεσμένα εις βάρος της Ελλάδας, με αναφορά στο τουρκολιβυκό μνημόνιο που κανείς πλην της Τουρκίας και μέρους της Λιβύης δεν αναγνωρίζει στον κόσμο,-Πάντως ως προς τουπάρχουν διάφορα ερωτήματα. Πρώτον, τι κόμμα θα είναι; Θα είναι κόμμα αντίδρασης επειδή ο Σαμαράς θέλει να κόψει τον Μητσοτάκη από πρωθυπουργό;Υπό αυτό το πρίσμα έχει πολύ ενδιαφέρον το άρθρο που έγραψε ο πρώην υφυπουργός και στενός συνεργάτης του Σαμαρά,, στην τοπική εφημερίδα του Δήμου Αμαρουσίου, Αμαρυσία, όπου παράλληλα φωτογραφίζει την κάθοδό του στον δυτικό τομέα της Β Αθηνών. «Αν, λοιπόν, η επόμενη εκλογική επιλογή δεν οδηγεί σε αυτοδύναμη κυβέρνηση, όπως όλα δείχνουν πιθανό, θα χρειαστεί να απαντήσουμε στο απλό ερώτημα: ποιος μπορεί να αποτελέσει έναν αξιόπιστο κυβερνητικό εταίρο;», διερωτάται ο Σκορδάς και συνεχίζει. «Αν οι δυνάμεις του σημερινού κεντροαριστερού χώρου δεν μπορούν ή δεν θέλουν να παίξουν αυτόν τον ρόλο, θα αναζητήσουμε άραγε εκ των υστέρων μια κυβέρνηση σε έναν ετερόκλητο συνδυασμό δυνάμεων, με διαφορετικές αντιλήψεις για την οικονομία, τους θεσμούς, τη γεωπολιτική τοποθέτηση της χώρας και τα εθνικά μας θέματα; Αυτό δεν είναι σοβαρός σχεδιασμός για τη διακυβέρνηση της χώρας. Μια κυβέρνηση δεν χρειάζεται μόνο κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Χρειάζεται κοινό προσανατολισμό, πολιτική συγγένεια, καθαρές θέσεις και τη δυνατότητα να παίρνει δύσκολες αποφάσεις χωρίς να ακυρώνεται από την πρώτη ημέρα».-Μιας και μιλάμε όμως για τον Σαμαρά,. Χθες βγήκε ο εκπρόσωπός του (δημοσιογράφος Τσούτσιας) και χαρακτήρισε τη σημερινή κυβέρνηση «μια από Σημίτη με ολίγον ΛΑΟΣ». Αλήθεια, θυμάται κανείς τιςΣας θυμίζω εγώ λοιπόν όχι τους Πασόκους που ήταν υποχρεωτική η συγκυβέρνηση -όπως ο Βενιζέλος, ο Χρυσοχοΐδης, ο Κωνσταντινόπουλος, η Χριστοφιλοπούλου- και αρκετοί ακόμα, αλλά τους νεοδημοκράτες υπουργούς του Αντώνη Σαμαρά: Άδωνις Γεωργιάδης, Μάκης Βορίδης, Κωστής Χατζηδάκης, Νίκος Δένδιας, Νότης Μηταράκης, Βασίλης Κικίλιας, Όλγα Κεφαλογιάννη, Κώστας Τασούλας, Σταύρος Παπασταύρου, η Σοφία Βούλτεψη, ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο Γιάννης Ανδριανός και, φυσικά, Κυριάκος Μητσοτάκης. Άρα,από το τότεΟ Αργύρης Ντινόπουλος, ο Μάκης Γιακουμάτος, ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, ο Μπάμπης Αθανασίου. Να θυμάστε ότι-Έκλεισε χθες, έπειτα από αρκετές διαπραγματεύσεις, ητης εθνικής συμφωνίας για τη μείωση τιμών, που τρέχει για την κυβέρνηση ο. Το τελικό νούμερο των συμπεριλαμβανόμενων κωδικών ξεπέρασε τις προσδοκίες, μιας και στην τελική λίστα περιλαμβάνονται, ήτοι επώνυμα προϊόντα, ιδιωτικής ετικέτας αλλά και. Τιςθα κάνει ο υπουργός σήμερα το πρωί, ενώ μου λένε ότι και, καθώς η μπίλια έκατσε στο -9%.-Την περίοδο της ΔΕΘ θα ανοίξει αυτές τις μέρες ο πρόεδρός μας ο Αλέξης πουθα παρουσιάσει τοστο ξενοδοχείο. Χθες το κόμμα του ανακοίνωσε μια σειρά οργανωτικών στελεχών ανά την Ελλάδα, με αρκετά άγνωστα πρόσωπα αλλά και κάποιους πρώην Συριζαίους βουλευτές και στελέχη, ενώγια να είναι πολύ γεμάτη η αίθουσα του ξενοδοχείου την Τετάρτη. Με τον μέχρι στιγμής σχεδιασμό,και θα παρουσιάσει τις προτάσεις του, οι οποίες θα εξειδικευτούν και στη συνέντευξη Τύπου που θα δώσει στις 9 του μήνα με συντονίστρια την εκπρόσωποπου παραμένει ακλόνητη, παρά τις διάφορες φήμες και τα δημοσιεύματα.-Και περνάμε στα νέα της αγοράς ξεκινώντας από τα πιο ευχάριστα, γιατί ξαφνικά έχει αρχίσει να πέφτει μια βαριά συννεφιά στις μεγάλες οικονομίες. Λοιπόν,. Πρόκειται για dual listing και θα διατεθούν. Η διαδικασία έχει προγραμματιστεί γιακαι τη δουλειά τρέχουν. Η ναυτιλιακή εταιρεία δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, είναι εισηγμένη στον Nasdaq, έχεικαι ίδια κεφάλαιαΔιαθέτει 138 πλοία συνολικής χωρητικότητας 13,8 εκατ. Dwt και έχει καλό ιστορικό στις διανομές μερισμάτων.-Επανέρχομαι στο θέμα των servicers γιατί, ωστόσο το ΥΠΟΙΚ θα ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για. Οπότε έχει πάρει σειρά για μετά τη ΔΕΘ όπου το ΥΠΟΙΚ θα εξετάσει τις δυνατότητες με την Τράπεζα της Ελλάδος που εποπτεύει τους servicers και έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία.-Η αναδιάρθρωση που είναι σε εξέλιξη στην Intrum Hellas φαίνεται πως. Οι αλλαγές δεν θα αργήσουν να ανακοινωθούν και μάλλον δεν θα αποτελούν κεραυνό εν αιθρία για όσους γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα. Εξάλλου ο ίδιος ο όμιλος προϊδέαζε σχετικώς και εν μέρει στην ετήσια έκθεση ΔΣ. "Το 2026, η Intrum Hellas REO Solutions θα συνεχίσει την αναπτυξιακή της στρατηγική... Στο πλαίσιο της ανάγκης να ανταποκριθεί επιτυχώς στις προκλήσεις της αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα,". Και τώρα που πέρασε η περίοδος των διακοπών, έφτασε η ώρα.-Τοτην περασμένη Πέμπτη οδηγεί την τράπεζα σε-Στη σύσταση βραχίονα χρηματοδοτικών μισθώσεων προχώρησε την περασμένη Παρασκευή 28 Αυγούστου η CrediaBank.και εδρεύει στο Χαλάνδρι, επί της λεωφόρου Κηφισιάς, όπου βρίσκεται η έδρα της CrediaBank. Σκοπός της εταιρείας είναι κυρίως η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τομείς χρηματοδοτικών μισθώσεων του ν. 1665/1986 ως ισχύει, λειτουργικών μισθώσεων (operating leasing) και πάσης φύσεως μισθώσεων σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις καθώς και σε νομικά πρόσωπα κάθε είδους και σκοπού, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης, ως δευτερεύουσες δραστηριότητες προβλέπονται ο(κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων) και κεφαλαίων κίνησης (ρευστότητας) καθώς και η παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλών.Στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Credia Leasing συμμετέχουν ο Κωνσταντίνος Χριστοδούλου (Πρόεδρος), ο Ιωάννης Χριστόπουλος (Διευθύνων Σύμβουλος) καθώς και οι Ευάγγελος Ρίζος, Δήμητρα Βουρνά, Μαρία Σταθάκη, Θεόδωρος Καρακάσης ως μέλη. Η θητεία του είναι τετραετής.-Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ,. Η χρηματοδότηση προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 4,4% σε ετήσια βάση, έναντι 4,0% τον Ιούνιο, ενώ τα δάνεια προς τα νοικοκυριά ενισχύθηκαν κατά 3,1%, από 3,0% τον προηγούμενο μήνα. Ο Ιούλιος ήταν ο πρώτος πλήρης μήνας μετά την πρώτη αύξηση επιτοκίων της ΕΚΤ σε σχεδόν τρία χρόνια. Τα στοιχεία καταδεικνύουνκαι αποτελούν θετική ένδειξη για τις τράπεζες της Ευρωζώνης, οι οποίες επωφελούνται επίσης από τη γενικότερη ανάκαμψη της κερδοφορίας και τη βελτίωση της δραστηριότητας στις κεφαλαιαγορές. Η επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης ενισχύει την εκτίμηση ότι η βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας θα αποτυπώνεται ολοένα και περισσότερο στα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών τραπεζών., με πρόσθετη στήριξη από τις επαναγορές μετοχών. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες παραμένουν ένα ικανό μέσο έκθεσης στη διεύρυνση του κύκλου κερδοφορίας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Και φυσικά η ανάγνωση αυτή έχει θετικές παράπλευρες ωφέλειες και για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα.-Στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί στο Μιλάνο το. Από τις 40 εταιρείες που θα συμμετάσχουν υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον καθώς έχουν δηλώσει συμμετοχή οι-Η είδηση είναι... αθώα, αλλά μπορεί να διαβαστεί διαφορετικά από τον καθένα ειδικά από τους καχύποπτους. Μια νέα εταιρεία Holding προέκυψε τις τελευταίες ημέρες. Πρόκειται για τη. Ο σκοπός της είναι, όπως προαναφέρθηκε, οι υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου, ενώ το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σεκαι διαιρείται σε ισάριθμες μετοχές του 1 ευρώ. Τα λεφτά τα έβαλε η, μια γαλλική εταιρεία συμμετοχών συσταθείσα τον Απρίλιο του 2026 και εμμέσως ελεγχόμενη από την. Η “Zafolia HoldCo” εκπροσωπείται από τον William Graham Rumble, κεντρικό πρόσωπο της ίδιας, αλλά και Chief Financial Officer του Highgate Capital Investments LP. Ο ίδιος ανέλαβε και επικεφαλής (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος) του Διοικητικού Συμβουλίου της “Zafolia Bidco”, στο οποίο μετέχουν ως μέλη και οι Έρνα Κρητικού και Ευαγγελία Τσίλου, δύο διακεκριμένες νομικοί της δικηγορικής εταιρείας Papapolitis & Papapolitis, εξειδικευμένες στο εταιρικό δίκαιο, τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές. Να θυμίσω ότι. Μπορεί, όμως, να υπάρξει και επόμενο επεισόδιο…-Σήμερα η Bally's Intralot δημοσιεύει τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου. Η αγορά ήδη γνωρίζει τα προκαταρκτικά στοιχεία της 17ης Αυγούστου (). Η μετοχή έκλεισε την Παρασκευή στα 1,135 ευρώ (+1,43%), με κεφαλαιοποίηση 2,12 δισ. Η σύγκριση με τα έσοδα 182 εκατ. του περσινού εξαμήνου είναι παραπλανητική αφού. Χωρίς αυτήν, η παλιά Intralot υποχώρησε -8,5% στα 166,5 εκατ., με το EBITDA -13,6%, λόγω ΗΠΑ (χωρίς μεγάλα jackpot) και Τουρκίας (λίρα -22,9%). Η φορολογία στο online gaming, στη Βρετανία, ανέβηκε. Η επιβάρυνση του 2ου τριμήνου υπολογίζεται σε €34 εκατ. και το περιθώριο έπεσε στο 30,7% από 37,4%. Η εταιρεία λέει ότι απορρόφησε το 65% μέσω ανάπτυξης εσόδων (Βρετανία +11,6%) και κόστους. Οι ελεγμένες καταστάσεις θα δείξουν αν το 65% αντέχει., κυρίως λόγω των 85 εκατ. για τη 15ετή άδεια στη Βικτώρια. Με κεφαλαιοποίηση 2,12 δισ., η επιχειρησιακή αξία φτάνει τα 3,7 δισ., περίπου 9,3 φορές το EBITDA. Το μεγάλο θέμα κρύβεται στην evoke. Οι μέτοχοί της ενέκριναν με. Ακολουθεί η γενική συνέλευση της ίδιας της Bally's Intralot. Το deal θα προσθέσει τις δουλειές της William Hill και 888, αλλά και το χρέος τους. Ο σοβαρότερος πονοκέφαλος προέρχεται από τη μητρική Bally's Corporation η οποία γνωστοποίησε. Η ελληνική εισηγμένη επιμένει ότι είναι αυτόνομη, χωρίς εγγυήσεις προς τη μητρική. Οι ελεγκτές θα το γράψουν σε υποσημείωση. Η αγορά σήμερα θα αποτιμήσει τα σχόλια.-Στις 27 Αυγούστου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΟΛΠ ενέκρινε με 99,94%, παρουσία μετόχων που εκπροσωπούσαν το 81,78% του κεφαλαίου, την τροποποίηση δύο άρθρων του καταστατικού. Το άρθρο 18 είναι τεχνικό: προσαρμογή στη μεταβίβαση του 7,14% του ΤΑΙΠΕΔ στο ΕθΑΤ στις 31 Δεκεμβρίου 2024, χωρίς μεταβολή των δικαιωμάτων ψήφου του Δημοσίου.. Ο ΟΛΠ παύει καταστατικά να είναι εταιρεία που περιστρέφεται γύρω από τη διαχείριση του λιμένα Πειραιά και αποκτά τη δυνατότητα. Ο πρόεδρος Han Chao έσπευσε να διευκρινίσει ότι οι προβλέψεις «δεν αφορούν κάποιο συγκεκριμένο έργο ή επενδυτικό σχέδιο αυτή τη στιγμή» και ότι κεντρικός στόχος παραμένει το εγκεκριμένο master plan. Στην αγορά αυτή η διατύπωση διαβάστηκε αντίστροφα.Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά μίλησε ευθέως για, ενώ στον Πειραιά καταγράφεται προβληματισμός με το βλέμμα στραμμένο στην Ελευσίνα. Συγκεκριμένος στόχος από την πλευρά του ΟΛΠ, επισήμως, δεν υπάρχει και αυτό ακριβώς είναι που κρατά (και δικαίως) τη συζήτηση ζωντανή στον Πειραιά. Διότι άλλο να προσαρμόζεις ένα καταστατικό στις ανάγκες μιας υπάρχουσας δραστηριότητας και άλλο να δημιουργείς εκ των προτέρων ένα τόσο ευρύ πεδίο μελλοντικών κινήσεων. Μπορεί πράγματι η COSCO και η διοίκηση του ΟΛΠ απλώς να θέλουν να έχουν τα χέρια τους λυμένα για οποιαδήποτε ευκαιρία εμφανιστεί στο μέλλον. Μέχρι να εμφανιστεί όμως αυτή η ευκαιρία, μένει μια απορία.Το χρηματιστήριο έδωσε πάντως τη δική του απάντηση. Η μετοχή του ΟΛΠ, μετά την υποχώρηση από τα 43 στα 40 ευρώ, βρέθηκε στα €41,50 (+3,36%) και ενισχυμένο όγκο, η άνοδος συνοδεύθηκε από αυξημένες συναλλαγές. Το ερώτημα τώρα είναι ποιος πληρώνει τι. Ένας ΟΛΠ που αγοράζει συμμετοχές σε άλλα λιμάνια ή σε logistics εκτός Ελλάδας, δημιουργεί ένα διαφορετικό επενδυτικό αφήγημα από έναν ΟΛΠ που απλώς εκτελεί το master plan και μοιράζει μέρισμα.-Τρεις ημέρες μετά το κλείσιμο της ΔΕΘ, στις 16 Σεπτεμβρίου, κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, θα βρεθούν στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας για να εγκαινιάσουν ένα εργοστάσιο που δεν είναι καινούργιο.και το γιορτάζει διευρύνοντας τους ορίζοντες και τη δραστηριότητα της. Το 2023, όταν η εταιρεία βραβευόταν στα Growth Awards ανάμεσα σε 8.000 υποψήφιες, το εργοστάσιο εκτείνονταν σε 13.000 τ.μ. Σήμερα,. Ο τζίρος του 2022 ήταν 64,5 εκατ. ευρώ, η πρόβλεψη για το 2026 είναι. Στη Rontis απασχολούνται 786 εργαζόμενοι (το 45,5% με πτυχίο) και τα προϊόντα πωλούνται σε 83 χώρες, με. Η οικογένεια Βασιλόπουλου δραστηριοποιείται στην αγορά του φαρμάκου από το 1933 και η τρίτη γενιά, ο Περικλής Θ. Βασιλόπουλος, σήμερα είναι διευθύνων σύμβουλος. Παράγει εξειδικευμένα γενόσημα στη Λάρισα για την παγκόσμια αγορά και, παράλληλα έχει την αποκλειστική αντιπροσώπευση ( επί 4 δεκαετίες), της αμερικανικής Stryker, των ρομποτικών συστημάτων Mako που χειρουργούν γόνατα και ισχία στα ελληνικά νοσοκομεία. Από το 2012 προμηθεύει και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας μέσω της συνεργασίας με την ιαπωνική Terumo. Η είδηση των εγκαινίων ωστόσο θα είναι το κτήριο που δεν έχει ακόμη κατασκευαστεί.-Στα ελληνικά ναυτιλιακά γραφεία το τελευταίο διάστημα οι κινήσεις των ναύλων αρχίζουν να θυμίζουν περισσότερο χρηματιστηριακό ταμπλό παρά παραδοσιακή ναυλαγορά., η Pantheon Tankers της Άννας Αγγελικούση εξασφάλισε για το νεότευκτο Suezmax Sea Topaz, ενώ η Dynacom Tankers βρίσκεται επίσης μέσα στο μεγάλο tanker παιχνίδι που έχει δημιουργήσει η ανατροπή των ενεργειακών διαδρομών. Στα bulkers, η εικόνα είναι διαφορετική αλλά όχι αδιάφορη. Η Star Bulk του Πέτρου Παππά έχει μπροστά της παραδόσεις νεότευκτων, η Diana Shipping της Σεμίραμις Παληού συνεχίζει να «κλειδώνει» απασχόληση σε πλοία της και η Enesel των Αντώνη και Φίλιπππου Λαιμού χτίζει ξανά παρουσία στα μεγάλα φορτηγά. Πίσω από όλα αυτά υπάρχει μία κοινή ελληνική ανάγνωση.Γι' αυτό άλλοι κλειδώνουν ναύλους, άλλοι παραγγέλνουν, άλλοι πουλάνε assets και άλλοι κρατούν ρευστότητα.-Αρκετοί από τους Greeks δεν κοιτούν πλέον μόνο τι βγάζει το πλοίο την ημέρα, αλλά. Η Olympic Shipping συμφερόντων Ωνάση πούλησε το VLCC Olympic Leopard στην ADNOC L&S, η Hellenic Tankers του Ανδρέα Χατζηγιάννη αξιοποίησε επίσης την ισχυρή αγορά των VLCC με πλοίο που περνά στη Yinson για μετατροπή σε FPSO, ενώ και η Thenamaris του Νικόλα Μαρτίνου έχει βρεθεί στο επίκεντρο της κινητικότητας γύρω από μεγάλα δεξαμενόπλοια. Στην άλλη πλευρά του κύκλου, η Navios της Αγγελικής Φράγκου έχει βάλει εκατοντάδες εκατομμύρια σε νέα VLCC, η Centrofin του Δημήτρη Προκοπίου διατηρεί ανοικτό πρόγραμμα σε tankers και containerships και η Evalend του Κρίτωνα Λεντούδη επενδύει στα LR1. Μπορεί να μην υπάρχει μία ενιαία ελληνική στρατηγική όμως υπάρχει όμως μια. Όταν οι αξίες ανεβαίνουν αρκετά, ακόμη και ένα πλοίο που παράγει πολύ καλό cash flow αποκτά-Ενώ συμπληρώθηκαν 6 μήνες από την αμερικανική «παρέμβαση» στο Ιράν και με τα Στενά του Ορμούζ κλειστά,Η στρατηγική της Κίνας συνοψίζεται σε 3 απλά βήματα.. Από το 2024 η Κίνα αγόραζε κάθε μέρα, εκμεταλλευόμενη φθηνό ρωσικό και ιρανικό αργό υπό κυρώσεις. Στο τέλος του 2025 είχε συσσωρεύσει, σχεδόν 600 εκατ. βαρέλια περισσότερα από τα αποθέματα των ΗΠΑ. Το ακριβές νούμερο παραμένει κρατικό μυστικό.. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος τον Φεβρουάριο και το Brent εκτινάχθηκε στα 144 δολάρια τον Απρίλιο,. Οι εισαγωγές αργού μειώθηκαν 23% από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο σε ετήσια βάση, τον Ιούνιο κατά 41%, στο χαμηλότερο επίπεδο δεκαετίας. Περίπου 4 εκατ. βαρέλια την ημέρα δεν χρειάστηκε να φτάσουν στα κινεζικά διυλιστήρια. Κατά την S&P Global,. Ηλεκτρικά αυτοκίνητα, στροφή σε κάρβουνο και ανανεώσιμες σημαίνουν ότι η πραγματική ζήτηση έπεσε μόνο 1,6 εκατ. βαρέλια, ενώ οι εισαγωγές 5 εκατ. Η διαφορά καλύφθηκε από τις αποθήκες. Το συμπέρασμα για μας εδώ στην Ελλάδα είναι ότι. Όταν ξαναρχίσει να αγοράζει, θα το μάθουμε από το τιμολόγιο.-Η Ιαπωνία ξόδεψε, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσίευσε το υπουργείο Οικονομικών. Είναι. Ξεπερνά τα 11,73 τρισ. της «Χρυσής Εβδομάδας» του Απριλίου–Μαΐου, όταν το δολάριο έσπασε για πρώτη φορά τα 160 γιεν. Συνολικά μέσα στο 2026 η Ιαπωνία έχει πληρώσει. Στις 30 Ιουλίου, με το δολάριο κοντά στα 164 γιεν ( χαμηλό 39 ετών για το ιαπωνικό νόμισμα), η BoJ φέρεται να διέθεσε έως 9,6 τρισ. γιεν σε μία ημέρα, πουλώντας δολάρια. Στις 31 Ιουλίου, δύο υπουργοί Οικονομικών, η Satsuki Katayama και ο Αμερικανός Σκοτ Μπέσεντ επιβεβαίωσαν ότι. Η Ουάσιγκτον πρόσθεσε ότι το Τόκιο μπορεί να χρησιμοποιήσει τη γραμμή ρευστότητας της Fed από την εποχή της πανδημίας. Αμέσως μετά, το γιεν ενισχύθηκε ως τα 155,20 στις 3 Αυγούστου και από τότε έχει κολλήσει στα 159,50, έχοντας χάσει τα μισά κέρδη. Επομένως. Το γιεν υποχωρεί για 3 λόγους, τη διαφορά επιτοκίων με τις ΗΠΑ, το ακριβό πετρέλαιο σε μια χώρα που εισάγει σχεδόν όλη την ενέργειά της (95% από τη Μέση Ανατολή) και τα σχέδια δαπανών της πρωθυπουργού Sanae Takaichi μ΄ ένα δημόσιο χρέος 230% του ΑΕΠ. Το 30ετές κρατικό ομόλογο πληρώνει 4,12%, κοντά στο ιστορικό υψηλό από την έκδοσή του το 1999, το 10ετές στο 2,9%, υψηλό από το 1996.-Τριάντα μόλις λεπτά της ώρας χρειάστηκε οστο Jackson Hole την Παρασκευή για να μετατρέψει αυτό που η αγορά πίστευε ως «παρατεταμένη αδράνεια» σε. Ο Αμερικανός Κεντρικός Τραπεζίτης δεν έδωσε forward guidance, δεν περιέγραψε τις μελλοντικές του κινήσεις. Είπε μόνο ότι. Είπε επίσης ότι, αν δεν υπάρξει βεβαιότητα πως ο υποκείμενος πληθωρισμός αποκλιμακώνεται «καθαρά και με επαρκή ταχύτητα», «έχουμε δουλειά να κάνουμε». Η Wall Street μετέφρασε τα λόγια του Γουόρς ως. Η πιθανότητα αύξησης 25 μ.β. στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου εκτινάχθηκε. Η απόδοση του 2ετούς ανέβηκε 11 μ.β. στο 4,34%, υψηλό μηνός, το 10ετές στο 4,72%, ενώ το 30ετές έμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 5,21%. Ο δείκτης δολαρίου κέρδισε 0,6% στις 99,66, η μεγαλύτερη ημερήσια άνοδος εδώ και δύο μήνες. Ο S&P 500 έκλεισε -0,25%, ο Nasdaq -0,52%.. Ο Warsh ανέβηκε στο βήμα μεκαι με τον ΥπΟικ Μπέσεντ να έχει διπλασιάσει τις επαναγορές ομολόγων. Ο δείκτης PCE (Personal Consumption Expenditures price index) είναι ο δείκτης τιμών προσωπικής κατανάλωσης που δημοσιεύει το Bureau of Economic Analysis των ΗΠΑ. Είναι. Ο στόχος του 2% αναφέρεται σε αυτόν, όχι στον πιο γνωστό CPI. Το 3,7% σημαίνει ότι οι τιμές των αγαθών και υπηρεσιών που καταναλώνουν τα αμερικανικά νοικοκυριά ήταν τον Ιούλιο 3,7% υψηλότερες από τον Ιούλιο του 2025. Δηλαδή, γι' αυτό ο Γουόρς τον χαρακτήρισε «ανησυχητικό». Το μοντέλο του Bloomberg Economics -που μετρά τον τόνο των ομιλιών της Fed- δείχνει από τον Ιανουάριο, με τα futures Δεκεμβρίου 2026 να ακολουθούν. Η Παρασκευή απλώς έκλεισε την ψαλίδα ανάμεσα στα λόγια και στις τιμές. Επειτα από χρόνια που η Fed προτεραιοποιούσε την απασχόληση,