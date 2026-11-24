Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Μια νέα σελίδα στην ιστορία της Seaven Dry Management Inc. ανοίγει με την προαγωγή της Στέλλας Καγιάφα στη θέση της πλοιάρχου του M/V Seaven Sky, πλοίου μεταφοράς τσιμέντου (cement carrier) του στόλου της εταιρείας.

Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα που αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση πλοίου του στόλου της Seaven, γεγονός που σηματοδοτεί τόσο μια σημαντική εξέλιξη στην επαγγελματική της σταδιοδρομία όσο και μια ιστορική πρωτιά για τη ναυτιλιακή εταιρεία.

Η Στέλλα Καγιάφα έχει ήδη υπηρετήσει ως υποπλοίαρχος στην εταιρεία και, σύμφωνα με τη διοίκηση της Seaven, έχει διακριθεί για την επαγγελματική της κατάρτιση, τη συνέπεια, το ήθος και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που χαρακτηρίζουν την έως σήμερα πορεία της.

Η ανάληψη της πλοιαρχίας αποτελεί φυσική συνέχεια της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας και έμπρακτη αναγνώριση των ικανοτήτων και της προσφοράς της.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Seaven Dry Management Inc., η συγκεκριμένη προαγωγή έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς αποτυπώνει τη διαχρονική φιλοσοφία της εταιρείας. Η επένδυση στους ανθρώπους που συμβάλλουν στο έργο της, η εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους και η αξιοκρατία αποτελούν θεμελιώδεις αρχές της λειτουργίας και της ανάπτυξής της.

Οι συνδιευθύνοντες σύμβουλοι της εταιρείας, Στράτος και Νικόλας Τσαλαμανιός, με αφορμή την ανάληψη των νέων καθηκόντων της καπετάν Στέλλας Καγιάφα, δήλωσαν:

«Η ανάληψη της πλοιαρχίας από την καπετάν Στέλλα Καγιάφα αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την εταιρεία μας και μας γεμίζει με υπερηφάνεια και χαρά. Η Στέλλα έχει αποδείξει κατά την επαγγελματική πορεία της ότι διαθέτει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, την εμπειρία, την ευθυκρισία και το αίσθημα ευθύνης που απαιτεί η διακυβέρνηση ενός πλοίου. Η απόφασή μας να της εμπιστευτούμε το τιμόνι του M/V Seaven Sky βασίζεται πρωτίστως στην αξία της ως αξιωματικός και στην εμπιστοσύνη που έχει κερδίσει από τη δουλειά της».

Οι ίδιοι υπογράμμισαν τη σημασία που αποδίδει η εταιρεία στην επαγγελματική εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού της:

«Για εμάς, κάθε επαγγελματική εξέλιξη στην εταιρεία αποτελεί επιτυχία όχι μόνο του συγκεκριμένου ατόμου, αλλά και ολόκληρης της ναυτικής μας οικογένειας γιατί στη Seaven δεν επενδύουμε μόνο στα πλοία και τον εξοπλισμό μας, επενδύουμε πρωτίστως στους ανθρώπους μας. Το ότι έχουμε για πρώτη φορά γυναίκα πλοίαρχο στον στόλο μας έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί δείχνουμε έμπρακτα ότι πιστεύουμε στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού μας ανεξαρτήτως φύλου».

Ο Στράτος και ο Νικόλας Τσαλαμανιός ολοκλήρωσαν τη δήλωσή τους με ευχές προς τη νέα πλοίαρχο: «Στην καπετάν Στέλλα ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα της καθήκοντα, ασφαλή ταξίδια και πάντα καλές θάλασσες».