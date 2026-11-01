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Η Ναταλία Μαργιώλη εξελέγη πρόεδρος του Institute of Chartered Shipbrokers (ICS), γράφοντας ιστορία ως η πρώτη γυναίκα και η πρώτη Ελληνίδα που αναλαμβάνει την ηγεσία του οργανισμού από την ίδρυσή του, το 1911.

Η εκλογή πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2026, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ICS στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής. Η ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος του Hellenic Management Centre (HMC), η οποία κατείχε τη θέση της αντιπροέδρου από το 2024, διαδέχεται τον Punit Oza, μετά την ολοκλήρωση της διετούς θητείας του.

Με περισσότερα από 25 χρόνια δραστηριότητας στη ναυτιλιακή εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη, η νέα πρόεδρος έχει συνδέσει την πορεία της με την κατάρτιση στελεχών της ναυτιλίας. Από το 1999, όταν ίδρυσε το HMC, έχει υποστηρίξει την επαγγελματική εξέλιξη χιλιάδων εργαζομένων στον κλάδο.

Η σχέση της με το ICS μετρά περισσότερες από δύο δεκαετίες. Στο διάστημα αυτό συνέβαλε στην ανάπτυξη του ελληνικού παραρτήματος, το οποίο συγκαταλέγεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού, στα πλέον ενεργά διεθνώς, διατηρώντας στενούς δεσμούς με την ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα.

Στην πρώτη δήλωσή της μετά την εκλογή, η κ. Μαργιώλη χαρακτήρισε την ανάληψη της προεδρίας μεγάλη τιμή και προνόμιο, υπογραμμίζοντας τη σημασία του ICS στην προσωπική και επαγγελματική της διαδρομή. Ευχαρίστησε επίσης τον προκάτοχό της για την ηγεσία και τη συμβολή του την τελευταία διετία.

«Το να γίνομαι η πρώτη γυναίκα και η πρώτη Ελληνίδα πρόεδρος στα 115 χρόνια ιστορίας του Ινστιτούτου είναι ένα ορόσημο για το οποίο είμαι πολύ περήφανη», ανέφερε.

Περιγράφοντας τις προτεραιότητές της, έδωσε έμφαση στην αναβάθμιση της ναυτιλιακής εκπαίδευσης, στην ενίσχυση της αξίας της ιδιότητας του μέλους και στη στενότερη συνεργασία μεταξύ των διεθνών παραρτημάτων. Παράλληλα, έθεσε ως στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων του Ινστιτούτου με τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Ο απερχόμενος πρόεδρος Punit Oza καλωσόρισε την εκλογή της, αναγνωρίζοντας τη μακρόχρονη προσφορά της στον οργανισμό. Αναφέρθηκε επίσης στην πρόοδο που επιτεύχθηκε κατά τη θητεία του, κυρίως ως προς τη διεθνή προβολή του ICS και τη διαμόρφωση στρατηγικής κατεύθυνσης για τα επόμενα χρόνια.

Το Institute of Chartered Shipbrokers ιδρύθηκε το 1911 και έλαβε Βασιλικό Χάρτη το 1920. Εκπροσωπεί ναυλομεσίτες, διαχειριστές πλοίων, ναυτικούς πράκτορες και άλλους επαγγελματίες της εμπορικής ναυτιλίας. Διαθέτει 27 παραρτήματα και περισσότερα από 4.000 μέλη και εταίρους διεθνώς, με αντικείμενο την προώθηση της εκπαίδευσης, των επαγγελματικών προσόντων και των προτύπων δεοντολογίας στον κλάδο.