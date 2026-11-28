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Για έναν εισαγωγέα στις ΗΠΑ, το πρώτο δίλημμα που θέτει ο νέος γύρος δασμών είναι πότε θα φέρει τα εμπορεύματά του. Αν επισπεύσει την παραγγελία, μπορεί να προλάβει την επιβάρυνση, θα χρειαστεί όμως να κλείσει νωρίτερα χώρο στο πλοίο, να βρει αποθήκη και να δεσμεύσει κεφάλαια σε προϊόντα που ίσως πουλήσει μήνες αργότερα. Αν πολλοί εισαγωγείς κινηθούν ταυτόχρονα, η πίεση θα φανεί πρώτα στις γραμμές εμπορευματοκιβωτίων από την Ασία προς τις ΗΠΑ, όπου ο διαθέσιμος χώρος μπορεί να περιοριστεί και οι ναύλοι να κινηθούν ανοδικά.

Η πρόταση της Ουάσιγκτον αφορά 14 εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπει ανώτατο συντελεστή 15%, στον οποίο συνυπολογίζονται οι υφιστάμενοι δασμοί, και για το Βιετνάμ 35%. Για τα περισσότερα κινεζικά προϊόντα ο προτεινόμενος συντελεστής είναι 20%, με πιθανότητα να φτάσει στο 40% αν δεν παραταθεί η εμπορική εκεχειρία με το Πεκίνο. Οι δημόσιες ακροάσεις έχουν προγραμματιστεί για τις 25 Ιανουαρίου 2027 και οι τελικές επιβαρύνσεις παραμένουν υπό διαμόρφωση.

Στον Ειρηνικό, η προοπτική επίσπευσης των φορτώσεων έρχεται σε μια περίοδο υποχώρησης των ναύλων. Σύμφωνα με τη Xeneta, από τις 14 Οκτωβρίου έως τις 26 Νοεμβρίου οι μέσοι ναύλοι στη spot αγορά μειώθηκαν κατά 12% προς την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ και κατά 7,6% προς τη Δυτική. Αν φορτία που προορίζονταν για αργότερα μεταφερθούν μέσα σε λίγες εβδομάδες, οι τιμές θα μπορούσαν να ανακάμψουν πρόσκαιρα. Μόλις γεμίσουν οι αποθήκες, οι εισαγωγείς θα έχουν μικρότερη ανάγκη για νέες παραγγελίες. Αν στο μεταξύ τεθούν σε ισχύ οι δασμοί, το υψηλότερο κόστος μπορεί να περιορίσει περαιτέρω τις εισαγωγές.

Οι αλλαγές μπορεί να φτάσουν και σε λιμάνια μακριά από τις ΗΠΑ. Κινέζοι εξαγωγείς που θα βρεθούν αντιμέτωποι με υψηλότερους δασμούς ενδέχεται να αναζητήσουν αγοραστές στην Ευρώπη. Τυχόν πρόσθετα φορτία προς τη Μεσόγειο και τη Βόρεια Ευρώπη θα αύξαναν τη ζήτηση για χώρο σε γραμμές όπου οι ναύλοι ήδη πιέζονται από την αβεβαιότητα στην Ερυθρά Θάλασσα και την περιορισμένη διαθεσιμότητα στα πλοία. Στον Ατλαντικό, ακριβότερες εισαγωγές ευρωπαϊκών οχημάτων και μηχανημάτων θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε λιγότερες αποστολές προς τις ΗΠΑ. Ενδεχόμενα αντίμετρα θα μπορούσαν επίσης να αλλάξουν τις διαδρομές αγροτικών προϊόντων και πρώτων υλών, επηρεάζοντας τη ζήτηση για πλοία ξηρού φορτίου.

Πριν από την ανακοίνωση των μέτρων, η UNCTAD προέβλεπε αύξηση του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου κατά 3,2% το 2027, έπειτα από στασιμότητα το 2026. Το πόσο θα επηρεαστεί αυτή η ανάκαμψη θα φανεί όταν οριστικοποιηθούν οι επιβαρύνσεις και αποτυπωθούν στις παραγγελίες. Στο μεταξύ, ακόμη και μια προσωρινή συγκέντρωση φορτώσεων αρκεί για να αυξήσει το κόστος μεταφοράς και αποθήκευσης για επιχειρήσεις που δεν σχεδίαζαν να αλλάξουν το πρόγραμμά τους.