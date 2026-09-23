Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η εμβληματική γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία δήλωσε ότι θέλει να διατηρήσει τα εργοστάσια και τις θέσεις εργασίας στη Γερμανία, αλλά χρειάζεται «πλαίσιο συνθηκών που θα ενισχύει την παραγωγικότητα».

Ο επικεφαλής παραγωγής της Mercedes-Benz, Μίχαελ Σίμπε, δήλωσε στους εργαζομένους που συγκεντρώθηκαν στις 22 Σεπτεμβρίου στο εργοστάσιο της αυτοκινητοβιομηχανίας στο Sindelfingen της Γερμανίας ότι το ενδεχόμενο κλεισίματος εργοστασίων είναι υπαρκτό εάν δεν μειωθεί το κόστος.

«Σαφής στόχος μας είναι να διατηρήσουμε όλες τις εγκαταστάσεις μας στη Γερμανία», δήλωσε ο Σίμπε, προσθέτοντας ότι για να γίνει αυτό απαιτείται κοινή δέσμευση για τη λήψη μέτρων μείωσης του κόστους.

«Εάν δεν καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να κλείσουμε ένα εργοστάσιο συναρμολόγησης και ένα εργοστάσιο παραγωγής συστημάτων κίνησης στη Γερμανία», ανέφερε, σύμφωνα με αποσπάσματα της ομιλίας του που δημοσιοποίησε η εταιρεία. cΗ Mercedes-Benz δεν διευκρίνισε ποια εργοστάσια αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο κλεισίματος.

Η συνάντηση των εργαζομένων πραγματοποιήθηκε εν μέσω πανεθνικών διαμαρτυριών που διοργάνωσε το συνδικάτο IG Metall, στις οποίες δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας διαδήλωσαν κατά των μαζικών απολύσεων στον τομέα τους.

Ο κλάδος δίνει μάχη για να ανταγωνιστεί τις κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, ενώ παράλληλα καλείται να απορροφήσει τους υψηλούς δασμούς που επιβάλλουν οι ΗΠΑ.

Διαβάστε ακόμη

Η ιστορική κατοικία Μεταξά στον Πειραιά γίνεται ξενοδοχείο

Είναι ο Χάρι Κέιν ο κορυφαίος σέντερ φορ στην ιστορία;

Ηλεκτρονικά τιμολόγια: Ποιες επιχειρήσεις κερδίζουν τρίμηνο προσαρμογής

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ