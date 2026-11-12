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Νέα δεδομένα για την παγκόσμια ναυτιλία δημιουργεί η νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, καθώς από τον Ιανουάριο του 2027 θα ελέγχουν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να επηρεάσει τις αποφάσεις της Ουάσιγκτον για τις πολεμικές συγκρούσεις, το διεθνές εμπόριο, την ενέργεια και τις θαλάσσιες μεταφορές, με άμεσο ενδιαφέρον για τους Έλληνες πλοιοκτήτες.

Σύμφωνα με ανάλυση του Νίκου Ταγκούλη, αναλυτή του ναυλομεσιτικού οίκου INTERMODAL, η αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών δεν σημαίνει αυτομάτως αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής. Ωστόσο, οι Δημοκρατικοί αποκτούν μεγαλύτερη επιρροή στη νομοθεσία, στις κρατικές δαπάνες και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, ενώ το εκλογικό αποτέλεσμα ενδέχεται να οδηγήσει και τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ σε επανεξέταση ορισμένων επιλογών του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να διαθέτει σημαντικές εκτελεστικές εξουσίες και, επομένως, οι πραγματικές επιπτώσεις στη ναυτιλία θα εξαρτηθούν από τις αποφάσεις της κυβέρνησής του και τις διεθνείς εξελίξεις.

Τα Στενά του Ορμούζ και οι ναύλοι των δεξαμενόπλοιων

Το σημαντικότερο ζήτημα για τη ναυτιλιακή αγορά είναι η σύγκρουση με το Ιράν και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.

Οι Δημοκρατικοί αναμένεται να πιέσουν για διπλωματική αποκλιμάκωση και αυστηρότερο έλεγχο των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να διευκολύνει την αποκατάσταση της ασφαλούς διέλευσης των εμπορικών πλοίων.

Η επιστροφή στην ομαλότητα, ωστόσο, δεν είναι απλή υπόθεση. Ο τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων, η ασφαλής ναυσιπλοΐα και η ενδεχόμενη χαλάρωση των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο αποτελούν διαφορετικές αποφάσεις, οι οποίες εξαρτώνται από τις διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Για τα δεξαμενόπλοια, οι συνέπειες μιας ουσιαστικής αποκλιμάκωσης θα μπορούσαν να είναι διπλές.

Από τη μία πλευρά, η αύξηση των εξαγωγών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή θα δημιουργούσε περισσότερα φορτία προς μεταφορά. Παράλληλα, θα μπορούσαν να μειωθούν οι τιμές της ενέργειας, τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου και το μεταφορικό κόστος.

Από την άλλη, η επιστροφή των πλοίων στις συνηθισμένες εμπορικές διαδρομές θα περιόριζε τις μεγάλες αποστάσεις που σήμερα διανύουν ορισμένα φορτία λόγω των γεωπολιτικών αναταράξεων. Αυτό θα αύξανε την αποτελεσματικά διαθέσιμη χωρητικότητα και θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των εξαιρετικά υψηλών ναύλων.

Με απλά λόγια, περισσότερο πετρέλαιο στη θάλασσα δεν σημαίνει απαραίτητα και υψηλότερους ναύλους, εφόσον τα πλοία χρειάζονται λιγότερες ημέρες για να ολοκληρώσουν τις μεταφορές τους.

LNG, λιπάσματα και άνθρακας

Σημαντικές επιπτώσεις ενδέχεται να υπάρξουν και στη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενα του Ορμούζ θα μπορούσε να διευκολύνει την ανάκαμψη των εξαγωγών LNG του Κατάρ. Ωστόσο, η επαναφορά της παραγωγής παραμένει αβέβαιη, καθώς οι ιρανικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει ζημιές σε εγκαταστάσεις υγροποίησης.

Η ανάλυση της INTERMODAL εντοπίζει επίσης πιθανές αλλαγές στην αγορά ξηρού φορτίου.

Η αποκατάσταση των εξαγωγών λιπασμάτων από την ευρύτερη περιοχή θα μπορούσε να ενισχύσει τη ζήτηση για φορτηγά πλοία. Αντίθετα, η αύξηση της προσφοράς φυσικού αερίου και η υποχώρηση των τιμών του ενδέχεται να περιορίσουν τη χρήση άνθρακα για ηλεκτροπαραγωγή σε ορισμένες χώρες.

Αυτό θα μπορούσε να μειώσει τις θαλάσσιες εισαγωγές θερμικού άνθρακα, επηρεάζοντας αρνητικά μέρος της αγοράς των bulk carriers.

Μαύρη Θάλασσα: Το ζητούμενο είναι η επιστροφή των φορτίων

Ένα δεύτερο γεωπολιτικό μέτωπο με ιδιαίτερη σημασία για τη ναυτιλία είναι η Μαύρη Θάλασσα.

Οι Δημοκρατικοί τάσσονται υπέρ της ενίσχυσης της αμερικανικής βοήθειας προς την Ουκρανία. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Νίκο Ταγκούλη, η μεγαλύτερη υποστήριξη από το Κογκρέσο δεν συνεπάγεται απαραίτητα ταχύτερη κατάπαυση του πυρός.

Για τους πλοιοκτήτες, το ουσιαστικό ζητούμενο είναι να αποκατασταθούν οι συνθήκες ασφαλούς εμπορικής ναυσιπλοΐας, να λειτουργήσουν απρόσκοπτα τα λιμάνια και να επανέλθουν σε κανονικούς ρυθμούς οι εξαγωγές.

Μια σταθερή συμφωνία θα μπορούσε να επιτρέψει την ομαλότερη διακίνηση σιτηρών και άλλων εμπορευμάτων, αλλά η εξέλιξη αυτή θα εξαρτηθεί από τις σχέσεις Ρωσίας και Ουκρανίας και όχι μόνο από τις πολιτικές αποφάσεις στην Ουάσιγκτον.

Οι δασμοί στην Κίνα και η κρίσιμη ημερομηνία της 10ης Ιανουαρίου

Η αλλαγή των συσχετισμών στο Κογκρέσο ενδέχεται να επηρεάσει και την εμπορική αντιπαράθεση ΗΠΑ και Κίνας.

Οι Δημοκρατικοί θα μπορούσαν να υποστηρίξουν μια πιο επιλεκτική πολιτική δασμών, με μεγαλύτερη συνεργασία με τους παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ και στοχευμένα μέτρα προστασίας στρατηγικών αμερικανικών βιομηχανιών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 10η Ιανουαρίου 2027, οπότε λήγει η παράταση της αναστολής των αμερικανικών λιμενικών τελών που αφορούν πλοία κινεζικής κατασκευής ή κινεζικών συμφερόντων.

Η ημερομηνία βρίσκεται μόλις λίγες ημέρες μετά την ανάληψη καθηκόντων από το νέο Κογκρέσο, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε άμεσο κοινοβουλευτικό έλεγχο του συγκεκριμένου μέτρου.

Πάντως, οι τελικές αποφάσεις για την εφαρμογή ή την τροποποίηση των λιμενικών τελών παραμένουν στην αρμοδιότητα της αμερικανικής κυβέρνησης.

Πράσινη ναυτιλία και περιορισμοί στις εξαγωγές ενέργειας

Ένας ακόμη τομέας στον οποίο αναμένεται να ενισχυθεί η επιρροή των Δημοκρατικών είναι η απανθρακοποίηση της ναυτιλίας.

Η νέα πλειοψηφία ενδέχεται να επιδιώξει μεγαλύτερη συμμετοχή των ΗΠΑ στις διεθνείς περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και ειδικότερα στις συζητήσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) για το προτεινόμενο πλαίσιο μηδενικών καθαρών εκπομπών, γνωστό ως Net-Zero Framework.

Παράλληλα, θα μπορούσε να υποστηρίξει επενδύσεις σε εναλλακτικά ναυτιλιακά καύσιμα, πλοία χαμηλότερων εκπομπών και καθαρότερες τεχνολογίες.

Η περιβαλλοντική πολιτική συνδέεται άμεσα και με τις αμερικανικές εξαγωγές ενέργειας.

Οι Δημοκρατικοί ενδέχεται να ζητήσουν αυστηρότερους περιβαλλοντικούς ελέγχους στις νέες υπεράκτιες γεωτρήσεις πετρελαίου και στις άδειες για νέους τερματικούς σταθμούς εξαγωγής LNG.

Εφόσον τέτοιες παρεμβάσεις επηρεάσουν μελλοντικές επενδύσεις, θα μπορούσαν μακροπρόθεσμα να μεταβάλουν την προσφορά αμερικανικού πετρελαίου και φυσικού αερίου και, κατ’ επέκταση, τις θαλάσσιες μεταφορές τους.

Ναυπηγεία και Jones Act: Εκεί που συμφωνούν Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί

Παρά τις πολιτικές διαφορές, υπάρχουν τομείς στους οποίους δεν αναμένονται σημαντικές ανατροπές.

Η προστασία της αμερικανικής ναυπηγικής βιομηχανίας και η διατήρηση του Jones Act εξακολουθούν να απολαμβάνουν διακομματική υποστήριξη.

Ο συγκεκριμένος νόμος προβλέπει ότι οι θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ αμερικανικών λιμανιών πραγματοποιούνται, κατά κανόνα, με πλοία κατασκευασμένα στις ΗΠΑ, υπό αμερικανική σημαία και με αμερικανική ιδιοκτησία.

Ιδιαίτερη προσοχή συγκεντρώνει η 15η Νοεμβρίου 2026, ημερομηνία λήξης της ισχύουσας προσωρινής εξαίρεσης από τις διατάξεις του νόμου. Το ενδιαφέρον στρέφεται στο εάν θα δοθεί νέα παράταση.

Το μεγάλο ορόσημο του 2028

Το συμπέρασμα της ανάλυσης της INTERMODAL είναι ότι η νίκη των Δημοκρατικών μπορεί να επηρεάσει σταδιακά την αμερικανική εξωτερική, εμπορική, ενεργειακή και ναυτιλιακή πολιτική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι αλλαγές θα είναι άμεσες.

Για τη ναυτιλία, οι σημαντικότεροι παράγοντες παραμένουν η ασφάλεια στο Στενό του Ορμούζ, οι εξελίξεις στη Μαύρη Θάλασσα, η πορεία του διεθνούς εμπορίου και οι αποφάσεις της κυβέρνησης Τραμπ.

Μια πολύ μεγαλύτερη μεταβολή στην αμερικανική πολιτική θα μπορούσε να προκύψει από το 2029, εφόσον οι Δημοκρατικοί κερδίσουν και τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου 2028.

Μέχρι τότε, η ναυτιλιακή αγορά θα παρακολουθεί όχι μόνο τις πολιτικές ισορροπίες στην Ουάσιγκτον, αλλά κυρίως το πώς αυτές μεταφράζονται σε περισσότερα ή λιγότερα φορτία, μεγαλύτερες ή μικρότερες διαδρομές και, τελικά, υψηλότερους ή χαμηλότερους ναύλους.