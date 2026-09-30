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Μια εμπορική συμφωνία που στα χαρτιά αφορά μόλις ένα τμήμα των συναλλαγών ΗΠΑ–Κίνας μπορεί να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερες ανακατατάξεις στον χάρτη των θαλάσσιων μεταφορών. Η νέα δασμολογική συνεννόηση Ουάσιγκτον–Πεκίνου δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε φορτία που είχαν μετακινηθεί προς τη Νοτιοανατολική Ασία να επιστρέψουν στις απευθείας γραμμές Κίνας–ΗΠΑ, ενισχύοντας εκ νέου το transpacific trade.

Το διακύβευμα είναι τόσο ναυτιλιακό όσο και γεωπολιτικό. Η περίοδος των υψηλών αμερικανικών δασμών επιτάχυνε τη μετατόπιση παραγωγής και εμπορίου προς χώρες της ASEAN, δημιουργώντας μια νέα τριγωνική αλυσίδα Κίνα–Νοτιοανατολική Ασία–ΗΠΑ. Η μείωση του δασμολογικού μειονεκτήματος της Κίνας μπορεί τώρα να αντιστρέψει μέρος αυτής της κίνησης.

Η συμφωνία καλύπτει προϊόντα αξίας περίπου 30 δισ. δολαρίων από κάθε πλευρά, συνολικά $60 δισ. Η κινεζική πλευρά ανακοίνωσε ότι περισσότερο από το 90% των προϊόντων των σχετικών καταλόγων θα απαλλαγεί από πρόσθετους δασμούς και θα υπαχθεί σε καθεστώς «μάλλον ευνοούμενου κράτους». Η Ουάσιγκτον, πάντως, χρησιμοποίησε πιο επιφυλακτική διατύπωση, σημειώνοντας ότι οι μειώσεις θα εξεταστούν σύμφωνα με τις αμερικανικές εσωτερικές διαδικασίες.

Το τρίγωνο Κίνα–ASEAN–ΗΠΑ

Εδώ βρίσκεται το πραγματικό ναυτιλιακό ενδιαφέρον. Στο πρώτο επτάμηνο του 2026, σύμφωνα με στοιχεία της Drewry, οι κινεζικές εξαγωγές προς τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) αυξήθηκαν κατά 25,3%, δηλαδή περίπου $94 δισ. Πρόκειται για περιφερειακό οργανισμό που περιλαμβάνει χώρες όπως Ινδονησία, Μαλαισία, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Βιετνάμ, Φιλιππίνες, Μπρουνέι, Καμπότζη, Λάος και Μιανμάρ.

Την ίδια περίοδο, οι αμερικανικές εισαγωγές από τις χώρες της ASEAN αυξήθηκαν σχεδόν 36%, κατά περίπου $90 δισ.

Η σχεδόν παράλληλη μεταβολή των δύο μεγεθών ενισχύει, σύμφωνα με τον Jayendu Krishna της Drewry Maritime Advisors, την εκτίμηση ότι μέρος των κινεζικών προϊόντων που κατευθυνόταν στις ΗΠΑ είχε μετατοπιστεί μέσω της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Εφόσον μειωθεί η δασμολογική διαφορά, μέρος αυτής της παράκαμψης χάνει το οικονομικό της νόημα. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι λιγότερα φορτία μέσω ASEAN και περισσότερα containers να φορτώνονται απευθείας από κινεζικά λιμάνια με προορισμό τις ΗΠΑ.

Η αλλαγή αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία επειδή η συμφωνία αφορά κυρίως containerised consumer goods: παιχνίδια, οικιακές συσκευές, βρεφικά προϊόντα, είδη κουζίνας και μπάνιου και εποχικά καταναλωτικά αγαθά. Αντίθετα, πετρέλαιο και LNG απουσιάζουν από την κινεζική λίστα, περιορίζοντας την άμεση επίδραση στα ενεργειακά trades. Οι αναλυτές, πάντως, κρατούν χαμηλά τον πήχη ως προς την αύξηση της συνολικής ζήτησης. Η συμφωνία καλύπτει περίπου το 10% των κινεζικών εξαγωγών προς τις ΗΠΑ, ενώ φθάνει όταν η peak season του 2026 βρίσκεται ήδη στο τέλος της.

Το μεγαλύτερο ζήτημα μπορεί επομένως να μην είναι πόσο νέο φορτίο θα δημιουργηθεί, αλλά πού θα μετακινηθεί το ήδη υπάρχον φορτίο.

Και αυτό συμβαίνει σε μια ιδιαίτερα σφιχτή αγορά. Σύμφωνα με τη Sea-Intelligence, οι καθυστερήσεις στα λιμάνια έχουν δεσμεύσει περίπου 3 εκατ. teu containership capacity, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 8,5% του παγκόσμιου στόλου. Η χαμένη χωρητικότητα έχει αυξηθεί περισσότερο από 75% από τα μέσα Αυγούστου.

Έτσι δημιουργείται ένα ενδιαφέρον σκηνικό: ακόμη και χωρίς θεαματική αύξηση των συνολικών αμερικανικών εισαγωγών, η επιστροφή μέρους των φορτίων από τη Νοτιοανατολική Ασία στην Κίνα μπορεί να συγκεντρώσει ξανά μεγαλύτερους όγκους στον απευθείας transpacific διάδρομο.

Η συμφωνία Ουάσιγκτον–Πεκίνου, συνεπώς, δεν καταργεί τον εμπορικό ανταγωνισμό των δύο υπερδυνάμεων. Μπορεί όμως να αλλάξει προσωρινά τη γεωγραφία του εμπορικού πολέμου και μαζί της τη γεωγραφία των containers που διασχίζουν τον Ειρηνικό.

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