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Δεν ήταν απλώς ένα επίσημο δείπνο προς τιμήν του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ. Το τραπέζι που έστησε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο συγκέντρωσε ένα μεγάλο μέρος της παγκόσμιας τεχνολογικής και χρηματοοικονομικής ισχύος, σε μια στιγμή που η κούρσα ΗΠΑ–Κίνας για την τεχνητή νοημοσύνη, τα προηγμένα chips και την τεχνολογική υπεροχή αποκτά στρατηγικές διαστάσεις.

Στο ίδιο τραπέζι βρέθηκαν κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας επιχειρηματικής σκηνής, από τον Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia και τη Λίζα Σου της AMD έως τον Τιμ Κουκ της Apple, τον Έλον Μασκ, τον Σαμ Άλτμαν της OpenAI, τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ και τον Τζεφ Μπέζος.

Η εικόνα ήταν ιδιαίτερα συμβολική: εταιρείες που βρίσκονται στην καρδιά της τεχνολογικής επανάστασης κάθισαν στο ίδιο τραπέζι με τους ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του πλανήτη, την ώρα που η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται στο νέο πεδίο γεωπολιτικού και οικονομικού ανταγωνισμού.

Nvidia, Apple, OpenAI: Η «πρώτη γραμμή» της τεχνολογικής ισχύος

Κεντρική θέση στο δείπνο είχε ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, η εταιρεία του οποίου έχει εξελιχθεί στον βασικό προμηθευτή των προηγμένων επεξεργαστών που τροφοδοτούν την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Η παρουσία του είχε ιδιαίτερο βάρος, καθώς τα πιο ισχυρά chips της Nvidia έχουν βρεθεί στο επίκεντρο των αμερικανικών περιορισμών στις εξαγωγές προς την Κίνα. Η Ουάσιγκτον επιδιώκει να περιορίσει την πρόσβαση του Πεκίνου στην κορυφαία τεχνολογία ημιαγωγών, θεωρώντας ότι οι προηγμένοι επεξεργαστές αποτελούν στρατηγικό πλεονέκτημα στον ανταγωνισμό για την AI.

Δίπλα στον Χουάνγκ βρέθηκε η Λίζα Σου, επικεφαλής της AMD, μιας ακόμη αμερικανικής εταιρείας που διεκδικεί μερίδιο στην αγορά των chips τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και ο Τιμ Κουκ της Apple, η οποία διατηρεί βαθιές παραγωγικές και εμπορικές σχέσεις με την Κίνα.

Στη λίστα των προσκεκλημένων βρέθηκε επίσης ο Σαμ Άλτμαν της OpenAI, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT, η οποία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας κούρσας για τα λεγόμενα «frontier AI models».

Η παρουσία των κορυφαίων στελεχών της τεχνολογίας δεν ήταν τυχαία. Η τεχνητή νοημοσύνη ήταν ένα από τα βασικά θέματα των συνομιλιών Τραμπ και Σι, με τις δύο πλευρές να αναγνωρίζουν ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας θα καθορίσει την οικονομική και στρατηγική ισχύ των επόμενων δεκαετιών.

Από τον Μασκ έως τον Ζούκερμπεργκ: Η Silicon Valley στον Λευκό Οίκο

Στο δείπνο παρευρέθηκαν επίσης ο Έλον Μασκ, ιδρυτής της SpaceX και επικεφαλής της Tesla, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ της Meta, ο Τζεφ Μπέζος της Amazon και ο Σούνταρ Πιτσάι της Google.

Η παρουσία τους ανέδειξε το εύρος της αμερικανικής τεχνολογικής βιομηχανίας που έχει πλέον άμεση σύνδεση με ζητήματα εθνικής ασφάλειας, άμυνας, υποδομών και γεωπολιτικής επιρροής.

Παράλληλα, στο δείπνο συμμετείχαν κορυφαία στελέχη της αμερικανικής οικονομίας, όπως ο Τζέιμι Ντάιμον της JPMorgan Chase, η Τζέιν Φρέιζερ της Citigroup, ο Στίβεν Σουόρτσμαν της Blackstone, ο Ντέιβιντ Σόλομον της Goldman Sachs και ο Μάικλ Μίμπαχ της Mastercard.

Η σύνθεση της λίστας των καλεσμένων έστειλε μήνυμα ότι η συνάντηση Τραμπ–Σι δεν αφορούσε μόνο τις διπλωματικές σχέσεις αλλά και το μέλλον των επενδύσεων, του εμπορίου και της τεχνολογίας.

Η AI στο επίκεντρο της νέας κόντρας ΗΠΑ–Κίνας

Πίσω από τη λαμπερή εικόνα του δείπνου παρέμεινε η βαθύτερη αντιπαράθεση ανάμεσα στις δύο χώρες: ποιος θα έχει το προβάδισμα στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει υποστηρίξει την ταχεία ανάπτυξη της AI με περιορισμένη κρατική παρέμβαση, ενώ η Κίνα επιδιώκει να κλείσει την απόσταση από τις αμερικανικές εταιρείες επενδύοντας μαζικά σε υποδομές, έρευνα και εγχώριους τεχνολογικούς ομίλους.

Κατά τη συνάντησή τους, οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν στην ανάγκη διαλόγου για την τεχνητή νοημοσύνη και στη διαχείριση των κινδύνων που δημιουργεί η νέα τεχνολογία.

Ο Σι Τζινπίνγκ ανέφερε ότι οι δύο χώρες μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις για τα οφέλη και τους κινδύνους της AI, ενώ τόνισε την ανάγκη η ανάπτυξή της να παραμένει υπό ανθρώπινο έλεγχο.

Το μήνυμα πίσω από τη λαμπερή τελετή

Το δείπνο στον Λευκό Οίκο αποτέλεσε μια επίδειξη αμερικανικής οικονομικής και τεχνολογικής ισχύος, αλλά ταυτόχρονα ανέδειξε και τις αντιφάσεις της σχέσης Ουάσιγκτον–Πεκίνου.

Από τη μία πλευρά, οι δύο κυβερνήσεις επιχειρούν να διατηρήσουν ανοικτούς τους διαύλους επικοινωνίας και να επεκτείνουν την εμπορική εκεχειρία. Από την άλλη, ο ανταγωνισμός για την τεχνολογία, τα chips και την τεχνητή νοημοσύνη γίνεται ολοένα πιο έντονος.

Ενδεικτικό είναι ότι, ενώ στο τραπέζι κάθονταν οι επικεφαλής των σημαντικότερων αμερικανικών τεχνολογικών εταιρειών, από την κινεζική πλευρά δεν υπήρχαν αντίστοιχα στελέχη επιχειρήσεων.

Η απουσία Κινέζων επιχειρηματιών από τη λίστα των προσκεκλημένων ανέδειξε τη διαφορετική προσέγγιση των δύο πλευρών: η Ουάσιγκτον επέλεξε να παρουσιάσει την τεχνολογική της ελίτ, ενώ το Πεκίνο κράτησε την αντιπροσωπεία του σε πιο πολιτικό επίπεδο.

Το δείπνο μπορεί να είχε όλα τα στοιχεία της διπλωματικής παράδοσης —πολυτελές μενού, συμβολισμούς και τελετουργικό χαρακτήρα— όμως στο παρασκήνιο εξελισσόταν μια πολύ πιο κρίσιμη συζήτηση: ποιος θα καθορίσει τους κανόνες της οικονομίας της τεχνητής νοημοσύνης.

Η λίστα με τους Tech Titans και τους ισχυρούς της Wall Street

Το επίσημο δείπνο του Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, προς τιμήν του Κινέζου ηγέτη, Σι Τζινπίνγκ, συγκέντρωσε κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, δισεκατομμυριούχους της τεχνολογίας και επικεφαλής ορισμένων από τις πιο αναγνωρίσιμες αμερικανικές εταιρείες.

Ακολουθεί η λίστα των προσκεκλημένων για την εκδήλωση της 24ης Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, με τη σειρά που παρουσιάστηκε στην επίσημη ανακοίνωση.

Οι ηγέτες και οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι

Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ

Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ

Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ

Πενγκ Λιγιουάν, σύζυγος του Σι Τζινπίνγκ

σύζυγος του Σι Τζινπίνγκ Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς

Δεύτερη Κυρία Ούσα Βανς

Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο

Ζανέτ Ρούμπιο, σύζυγος του Μάρκο Ρούμπιο

σύζυγος του Μάρκο Ρούμπιο Προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς

Πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Κίνα Ντέιβιντ Πέρντιου

Μπόνι Πέρντιου, σύζυγος του Ντέιβιντ Πέρντιου

σύζυγος του Ντέιβιντ Πέρντιου Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ

Τζον Φρίμαν, σύζυγος του Σκοτ Μπέσεντ

σύζυγος του Σκοτ Μπέσεντ Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ

Εκπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ

Μάρλο Γκριρ, σύζυγος του Τζέιμισον Γκριρ

Από την κινεζική πλευρά συμμετείχαν μεταξύ άλλων:

Τσάι Τσι, μέλος της Μόνιμης Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος και προσωπάρχης του Σι Τζινπίνγκ

μέλος της Μόνιμης Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος και προσωπάρχης του Σι Τζινπίνγκ Γουάνγκ Γι, μέλος του Πολιτικού Γραφείου και υπουργός Εξωτερικών της Κίνας

μέλος του Πολιτικού Γραφείου και υπουργός Εξωτερικών της Κίνας Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Χε Λιφένγκ

Ζενγκ Σαντζί, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων

πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων Υπουργός Εμπορίου Γουάνγκ Γουεντάο

Μα Ζαοσού, εκτελεστικός υφυπουργός Εξωτερικών

εκτελεστικός υφυπουργός Εξωτερικών Σιε Φενγκ, πρεσβευτής της Κίνας στις ΗΠΑ

Οι οικογένειες Τραμπ και οι υψηλοί προσκεκλημένοι

Στο δείπνο παρευρέθηκαν επίσης μέλη της οικογένειας Τραμπ:

Ιβάνκα Τραμπ, κόρη του Ντόναλντ Τραμπ

κόρη του Ντόναλντ Τραμπ Έρικ Τραμπ, γιος του Ντόναλντ Τραμπ

γιος του Ντόναλντ Τραμπ Λάρα Τραμπ, σύζυγος του Έρικ Τραμπ

σύζυγος του Έρικ Τραμπ Τίφανι Τραμπ, κόρη του Ντόναλντ Τραμπ

κόρη του Ντόναλντ Τραμπ Μάικλ Μπούλος, σύζυγος της Τίφανι Τραμπ

σύζυγος της Τίφανι Τραμπ Βίκτορ Κνάβς, πατέρας της Μελάνια Τραμπ

πατέρας της Μελάνια Τραμπ Αραμπέλα Κούσνερ, κόρη της Ιβάνκα Τραμπ

κόρη της Ιβάνκα Τραμπ

Οι «Tech Titans» της Silicon Valley

Το δείπνο συγκέντρωσε κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας τεχνολογίας:

Τζένσεν Χουάνγκ , διευθύνων σύμβουλος της Nvidia

, διευθύνων σύμβουλος της Nvidia Λόρι Χουάνγκ, σύζυγος του Τζένσεν Χουάνγκ

Μαρκ Ζούκερμπεργκ , διευθύνων σύμβουλος της Meta

, διευθύνων σύμβουλος της Meta Λίζα Σου , διευθύνουσα σύμβουλος της AMD

, διευθύνουσα σύμβουλος της AMD Ντάνιελ Λιν, σύζυγος της Λίζα Σου

Τιμ Κουκ , εκτελεστικός πρόεδρος της Apple

, εκτελεστικός πρόεδρος της Apple Τζον Φ. Γου. Ρότζερς, εκτελεστικός αντιπρόεδρος και γραμματέας του διοικητικού συμβουλίου της Goldman Sachs

Λιν Μάρτιν, πρόεδρος του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης

Λίντα Μιλς, πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης

Έρικ Γιουάν , διευθύνων σύμβουλος της Zoom

, διευθύνων σύμβουλος της Zoom Κέλι Όρτμπεργκ , διευθύνων σύμβουλος της Boeing

, διευθύνων σύμβουλος της Boeing Σαμ Άλτμαν , διευθύνων σύμβουλος της OpenAI

, διευθύνων σύμβουλος της OpenAI Γκρεγκ Μπρόκμαν , πρόεδρος και συνιδρυτής της OpenAI

, πρόεδρος και συνιδρυτής της OpenAI Άννα Μπρόκμαν, σύζυγος του Γκρεγκ Μπρόκμαν

Σεργκέι Μπριν , συνιδρυτής της Google

, συνιδρυτής της Google Σάτια Ναντέλα , πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Microsoft

, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Microsoft Σούνταρ Πιτσάι , διευθύνων σύμβουλος της Alphabet και της Google

, διευθύνων σύμβουλος της Alphabet και της Google Τζεφ Μπέζος , εκτελεστικός πρόεδρος της Amazon

, εκτελεστικός πρόεδρος της Amazon Λόρεν Σάντσες Μπέζος, σύζυγος του Τζεφ Μπέζος

Έλον Μασκ, διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX

Οι ισχυροί της Wall Street και των επιχειρήσεων

Στη λίστα περιλαμβάνονταν επίσης κορυφαία στελέχη της αμερικανικής οικονομίας:

Λάρι Φινκ , πρόεδρος και CEO της BlackRock

, πρόεδρος και CEO της BlackRock Στίβεν Σουόρτσμαν , πρόεδρος και CEO της Blackstone

, πρόεδρος και CEO της Blackstone Τζέιμι Ντάιμον , πρόεδρος και CEO της JPMorgan Chase

, πρόεδρος και CEO της JPMorgan Chase Μάικλ Ντελ , πρόεδρος και CEO της Dell Technologies

, πρόεδρος και CEO της Dell Technologies Μέρι Μπάρα , πρόεδρος και CEO της General Motors

, πρόεδρος και CEO της General Motors Ντέιβιντ Σόλομον , πρόεδρος και CEO της Goldman Sachs

, πρόεδρος και CEO της Goldman Sachs Τζέιν Φρέιζερ , CEO της Citigroup

, CEO της Citigroup Ντάρεν Γουντς , πρόεδρος και CEO της Exxon Mobil

, πρόεδρος και CEO της Exxon Mobil Άλμπερτ Μπουρλά , πρόεδρος και CEO της Pfizer

, πρόεδρος και CEO της Pfizer Μπέρναρ Αρνό , πρόεδρος και CEO της LVMH

, πρόεδρος και CEO της LVMH Αλεξάντρ Αρνό, στέλεχος της LVMH

Ράιαν ΜακΙνέρνι , CEO της Visa

, CEO της Visa Μάικλ Μίμπαχ, CEO της Mastercard

Δικαστικοί, πολιτικοί και στελέχη της κυβέρνησης

Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν επίσης:

Πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Τζον Ρόμπερτς

Δικαστές Έιμι Κόνι Μπάρετ και Μπρετ Κάβανο

Πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον

Υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ

Πρόεδρος της Fed Κέβιν Γουορς

Διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ

Ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ

Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Στίβεν Μίλερ

Υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ

Υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ

Υπουργός Παιδείας Λίντα ΜακΜάχον

Υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ

Υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι

Η λίστα των καλεσμένων ανέδειξε τη στρατηγική σημασία που απέδωσε ο Λευκός Οίκος στη συνάντηση Τραμπ–Σι, συνδυάζοντας την πολιτική ηγεσία με τους επικεφαλής των εταιρειών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής και οικονομικής αντιπαράθεσης ΗΠΑ–Κίνας.

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