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Μια κίνηση που θα μπορούσε να ανατρέψει τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά δεξαμενόπλοιων εξετάζει η Ουάσιγκτον, αναζητώντας τρόπους να αυξήσει τη διαθέσιμη μεταφορική χωρητικότητα και να περιορίσει το κόστος μεταφοράς πετρελαίου, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ναύλοι έχουν εκτοξευθεί σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Reuters, στις 15 Οκτωβρίου 2026, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ συζητεί το ενδεχόμενο να επιτρέψει την εμπορική αξιοποίηση δεξαμενόπλοιων που έχουν τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις λόγω της συμμετοχής τους στη μεταφορά πετρελαίου από τη Ρωσία, το Ιράν και τη Βενεζουέλα.

Η συζήτηση δεν αφορά γενική άρση των κυρώσεων, αλλά τη δημιουργία δυνατότητας επιλεκτικής επαναδραστηριοποίησης πλοίων του λεγόμενου «σκιώδους στόλου», υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με την έγκριση των αμερικανικών αρχών.

Πρόκειται για μια προσέγγιση που, εφόσον υιοθετηθεί, θα μπορούσε να μεταβάλει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σήμερα η αγορά μεταφοράς αργού.

Όπως αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο Αμερικανό κυβερνητικό αξιωματούχο, οι συζητήσεις επικεντρώνονται στη δυνατότητα χρησιμοποίησης δεξαμενόπλοιων που βρίσκονται σε καταλόγους κυρώσεων για τη μεταφορά φορτίων πετρελαίου τα οποία δεν υπόκεινται σε αμερικανικές απαγορεύσεις.

Οι ενδιαφερόμενες ναυτιλιακές εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν αιτήματα για ειδική άδεια στο αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Με αυτόν τον τρόπο, η Ουάσιγκτον θα μπορούσε να επιτρέψει συγκεκριμένες εμπορικές δραστηριότητες χωρίς να καταργήσει το ευρύτερο καθεστώς κυρώσεων.

Η επιλογή αυτή συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια περιορισμού του μεταφορικού κόστους, το οποίο επηρεάζει τόσο τις διεθνείς ροές πετρελαίου όσο και την ανταγωνιστικότητα των αμερικανικών εξαγωγών.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, έχει αναφερθεί σε συζητήσεις για πιθανή χαλάρωση περιορισμών που επιβαρύνουν τη μεταφορά πετρελαίου.

Η πιθανή επιστροφή δεξαμενόπλοιων από τον «σκιώδη στόλο» στη συμβατική ναυλαγορά θα μπορούσε να αυξήσει τον αριθμό των πλοίων που διεκδικούν φορτία, ασκώντας πιέσεις στους ναύλους.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια συγκυρία κατά την οποία οι γεωπολιτικές αναταράξεις, οι περιορισμοί στις θαλάσσιες μεταφορές και η αναδιάταξη των εμπορικών διαδρομών έχουν ενισχύσει σημαντικά τη ζήτηση για διαθέσιμα δεξαμενόπλοια.

Ωστόσο, η πραγματική επίδραση δεν θεωρείται δεδομένη.

Οι αναλυτές της Energy Aspects, σύμφωνα με το Reuters, εκτιμούν ότι το όφελος για την αγορά ενδέχεται να είναι περιορισμένο, καθώς σημαντικό μέρος των πλοίων αυτών είναι μεγάλης ηλικίας και αντιμετωπίζει ζητήματα τεχνικής κατάστασης και συντήρησης.

Παράλληλα, ακόμη και αν ένα δεξαμενόπλοιο εξασφαλίσει αμερικανική άδεια, αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι θα μπορεί να εξυπηρετήσει οποιοδήποτε φορτίο ή λιμάνι.

Οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις ασφαλιστικής κάλυψης, χρηματοδότησης και αποδοχής από τους ναυλωτές, εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικά εμπόδια.

Για την ελληνόκτητη ναυτιλία, η συζήτηση στην Ουάσιγκτον έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς οι Έλληνες πλοιοκτήτες διατηρούν ισχυρή παρουσία στην αγορά μεταφοράς αργού πετρελαίου και προϊόντων διύλισης.

Η ενδεχόμενη επανένταξη πρόσθετης χωρητικότητας στη συμβατική αγορά θα μπορούσε να επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις των ναυλώσεων, τις αποδόσεις των πλοίων και, σε δεύτερο χρόνο, τις αξίες των δεξαμενόπλοιων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά των VLCC, όπου η περιορισμένη άμεσα διαθέσιμη χωρητικότητα έχει συμβάλει στη διαμόρφωση εξαιρετικά υψηλών ημερήσιων εσόδων.

Για τους Έλληνες πλοιοκτήτες, το ζήτημα δεν είναι μόνο πόσα πλοία θα αποκτήσουν τη δυνατότητα επιστροφής στην αγορά, αλλά και πόσα από αυτά θα γίνουν πραγματικά αποδεκτά από μεγάλους πετρελαϊκούς ομίλους, εμπορικούς οίκους και ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Εξίσου σημαντική είναι η διάκριση μεταξύ της τυπικής άρσης ενός εμποδίου και της πραγματικής αύξησης της διαθέσιμης χωρητικότητας. Ένα πλοίο μπορεί να εξασφαλίσει άδεια, αλλά να παραμένει εμπορικά μη ανταγωνιστικό λόγω ηλικίας, τεχνικών χαρακτηριστικών ή ασφαλιστικών περιορισμών.

Προς το παρόν, η αμερικανική πρωτοβουλία παραμένει στο στάδιο των συζητήσεων. Δεν έχει ανακοινωθεί γενική άρση κυρώσεων, ούτε έχει δημοσιοποιηθεί κατάλογος πλοίων που θα μπορούσαν να υπαχθούν σε ένα νέο καθεστώς αδειοδότησης.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει πλέον τη δυνατότητα αξιοποίησης χωρητικότητας που η ίδια είχε περιορίσει μέσω των κυρώσεων, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις πιέσεις στο κόστος μεταφοράς πετρελαίου.

Εάν οι συζητήσεις οδηγήσουν σε συγκεκριμένες αποφάσεις, η διεθνής αγορά δεξαμενόπλοιων θα βρεθεί μπροστά σε έναν νέο παράγοντα που θα πρέπει να συνυπολογίσει στις εκτιμήσεις της για την προσφορά πλοίων και την πορεία των ναύλων.

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