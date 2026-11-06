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Έργα αναβάθμισης λιμενικών υποδομών συνολικού ύψους που ενδέχεται να ξεπεράσει τα 500 εκατ. ευρώ προωθεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται νέες παρεμβάσεις σε τέσσερα νησιά, τη Σητεία, τη Θάσο, τη Λήμνο και τη Σίφνο, με στόχο τη βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων και την ενίσχυση της ασφάλειάς τους.

Τις νέες πρωτοβουλίες παρουσίασε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στις 5 Νοεμβρίου στην εκδήλωση της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων με θέμα «Κρίσιμες Υποδομές: Ανθεκτικότητα σε Κίνηση – Η περίπτωση των Ελληνικών Λιμένων».

Όπως ανέφερε, αρκετά έργα έχουν ήδη ενταχθεί στο αναπτυξιακό πρόγραμμα, ενώ προγραμματίζεται η προσθήκη νέων. «Προχωρούμε σε έργα αναβάθμισης λιμενικών υποδομών, τα οποία θα αγγίξουν και ενδεχομένως θα ξεπεράσουν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ», σημείωσε, κατονομάζοντας τις τέσσερις περιοχές στις οποίες σχεδιάζονται πρόσθετες παρεμβάσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σχέση μεταξύ ασφάλειας, οικονομικής ανάπτυξης και επενδύσεων. Σύμφωνα με τον υπουργό, οι πολεμικές συγκρούσεις, οι ενεργειακές κρίσεις και οι διαταραχές στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές έχουν αναδείξει την ανάγκη για ανθεκτικές και σύγχρονες λιμενικές εγκαταστάσεις.

«Οι επενδυτές ανά τον κόσμο πηγαίνουν εκεί όπου εξασφαλίζεται η ασφάλεια», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών μπορεί να περιορίσει τους κινδύνους και να δημιουργήσει ευνοϊκότερες συνθήκες για την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον ρόλο του κράτους, τονίζοντας ότι απαιτούνται αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες, διαφάνεια, υγιής ανταγωνισμός και προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, ώστε τα οφέλη των επενδύσεων να διαχέονται στην κοινωνία.

Ως παράδειγμα αποτελεσματικής συνεργασίας δημόσιων φορέων παρουσίασε την εμπειρία του από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Υπενθύμισε ότι, σε συνεργασία με το τότε ΤΑΙΠΕΔ, προωθήθηκαν προγράμματα ύψους 2,1 δισ. ευρώ, με διαγωνισμούς, υπογραφές συμβάσεων και παραδόσεις έργων μέσα σε διάστημα 15 μηνών.

Τέλος, στάθηκε στις δυνατότητες που προσφέρουν τα drones και η Τεχνητή Νοημοσύνη για την επιτήρηση κρίσιμων εγκαταστάσεων. Επικαλέστηκε την αξιοποίησή τους από την Πολιτική Προστασία κατά τη διάρκεια της υπουργικής του θητείας, επισημαίνοντας τη σημασία των νέων τεχνολογιών για την πρόληψη κινδύνων και την ενίσχυση της ασφάλειας των υποδομών.