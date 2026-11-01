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Στις επιχειρήσεις που θα αναλάβουν τη χρηματοδότηση και την παραλαβή του ρωσικού ντίζελ μεταφέρεται η αντιπαράθεση για το άνοιγμα της αμερικανικής αγοράς στα καύσιμα της Μόσχας. Με επιστολή τους στις 24 Οκτωβρίου προς την Goldman Sachs, Αμερικανοί νομοθέτες ζητούν αποχή από τις σχετικές συναλλαγές και διατήρηση εγγράφων ενόψει πιθανών ερευνών του Κογκρέσου. Η παρέμβαση επιχειρεί να δημιουργήσει εμπόδια στην εφαρμογή της συμφωνίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η σύγκρουση επικεντρώνεται στο κατά πόσον η αμερικανική κυβέρνηση μπορεί να επιτρέψει τις εισαγωγές μέσω εξαιρέσεων από τις κυρώσεις. Το υπουργείο Οικονομικών έχει εκδώσει τη Γενική Άδεια 135, με ημερομηνία 9 Οκτωβρίου, η οποία επιτρέπει έως τις 7 Απριλίου 2027 συναλλαγές σχετικές με την πώληση, τη μεταφορά, την εκφόρτωση και την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής στις ΗΠΑ. Η άδεια προβλέπει συγκεκριμένη εξαίρεση για χρεώσεις λογαριασμών ορισμένων ρωσικών κρατικών φορέων σε αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Οι υπογράφοντες την επιστολή αμφισβητούν ότι η διοικητική αυτή πράξη αρκεί. Επικαλούνται τον νόμο του 2022 για την απαγόρευση εισαγωγών ρωσικών ενεργειακών προϊόντων και υποστηρίζουν ότι δεν έχουν εκπληρωθεί οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. Προειδοποιούν, επίσης, ότι ενδεχόμενες παραβάσεις μπορεί να επιφέρουν αστικές ή ποινικές ευθύνες. Πρόκειται για τη νομική θέση των νομοθετών, χωρίς να προκύπτει από την επιστολή ότι υπάρχει δικαστική απόφαση για τις συγκεκριμένες αποστολές.

Την ίδια ώρα, η υπόθεση έχει ήδη περάσει από τις ανακοινώσεις στη θαλάσσια μεταφορά. Σύμφωνα με διορθωμένο δημοσίευμα του Guardian, έξι δεξαμενόπλοια μεταφέρουν περίπου 268.000 τόνους ρωσικού ντίζελ προς τις ΗΠΑ. Οι ποσότητες εντάσσονται στην πρωτοβουλία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στις 9 Οκτωβρίου. Όπως μετέδωσε το Reuters, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ρωσία συμφώνησε να διαθέσει άμεσα περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ στην αμερικανική και την παγκόσμια αγορά, με επιπλέον 500.000 τόνους τον Νοέμβριο και ένα εκατομμύριο τόνους στη συνέχεια. Οι ανακοινωθείσες ποσότητες αφορούν, επομένως, περισσότερες αγορές και δεν αποτελούν αποκλειστικά δεσμεύσεις παραδόσεων σε αμερικανικά λιμάνια.

Στο μέτωπο της αντίδρασης συμμετέχει και η Greenpeace, η οποία έχει δημιουργήσει δημόσιο εργαλείο παρακολούθησης των δεξαμενόπλοιων με δηλωμένο προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πορεία των φορτίων προσφέρει πλέον ένα συγκεκριμένο πεδίο ελέγχου για όσους αντιτίθενται στην επανέναρξη των εισαγωγών. e

Η έκβαση θα κριθεί στην εφαρμογή ήτοι στην εξεύρεση αγοραστών, στην εξυπηρέτηση των συναλλαγών και στην παραλαβή των φορτίων. Η κυβερνητική άδεια ανοίγει τον δρόμο από την πλευρά των συγκεκριμένων κανονισμών κυρώσεων, ενώ η αμφισβήτησή της από το Κογκρέσο διατηρεί την πολιτική και νομική αβεβαιότητα. Για τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, κάθε απόφαση συμμετοχής συνοδεύεται πλέον από το ενδεχόμενο αυξημένου κοινοβουλευτικού ελέγχου.