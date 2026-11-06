Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Αύξηση 27% στη χωρητικότητα του κυπριακού νηολογίου την τελευταία τριετία, 119 νέες εγγραφές πλοίων μέσα στο 2026 και ενίσχυση των εσόδων κατά 17,5% καταγράφει η κυπριακή ναυτιλία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως διεθνούς ναυτιλιακού κέντρου.

Τα στοιχεία παρουσίασε η Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου, Μαρίνα Χατζημανώλη, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά την παρουσίαση του πλεονασματικού προϋπολογισμού του Υφυπουργείου για το 2027.

Από τον Σεπτέμβριο του 2023, η συνολική χωρητικότητα του στόλου υπό κυπριακή σημαία έχει αυξηθεί κατά περίπου 27%. Μόνο από τις αρχές του 2026 έως τις αρχές Νοεμβρίου, στο νηολόγιο προστέθηκαν 119 πλοία, συνολικής ολικής χωρητικότητας άνω των 2,4 εκατ. GT.

Ανοδικά κινούνται και τα οικονομικά μεγέθη. Τα έσοδα του Υφυπουργείου Ναυτιλίας αυξήθηκαν κατά 17,5% την τελευταία τριετία, ενώ τα έσοδα από τον φόρο χωρητικότητας ενισχύθηκαν κατά 8,2% το 2025 σε σύγκριση με το 2024.

«Η σταθερή ανοδική πορεία του Κυπριακού Νηολογίου τα τελευταία τρία χρόνια επιβεβαιώνει ότι η Κύπρος παραμένει ένας αξιόπιστος και ανταγωνιστικός ναυτιλιακός προορισμός», δήλωσε η Μαρίνα Χατζημανώλη, αποδίδοντας την αύξηση της χωρητικότητας στην εμπιστοσύνη της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας.

Για το 2027, οι βασικές προτεραιότητες επικεντρώνονται στην περαιτέρω ενίσχυση του νηολογίου, στην προσέλκυση ναυτιλιακών επενδύσεων, στην ανάπτυξη του ναυτιλιακού οικοσυστήματος και στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του Υφυπουργείου.

Στρατηγικός στόχος της Λευκωσίας παραμένει η ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της κυπριακής ναυτιλίας και του ρόλου της χώρας στη διαμόρφωση ναυτιλιακής πολιτικής, με παράλληλη αύξηση της συνεισφοράς του κλάδου στην εθνική οικονομία.

Λεζάντα κεντρικής φωτογραφίας: Η υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου Μαρίνα Χατζημανώλη με τον πρόεδρο της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών, Πόλυ Β.Χατζηωάννου.