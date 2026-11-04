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Η προσέλκυση περισσότερων πλοίων στο κυπριακό νηολόγιο και η διεκδίκηση μεγαλύτερου μεριδίου από την ασιατική ναυτιλιακή αγορά αποτελούν δύο βασικές προτεραιότητες της Λευκωσίας, η οποία επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της Κύπρου στον διεθνή ανταγωνισμό των ναυτιλιακών κέντρων. Στο επίκεντρο βρίσκονται η Ιαπωνία, η Κίνα και η Νότια Κορέα, τρεις χώρες με καθοριστική παρουσία στη ναυπήγηση, τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση εμπορικών πλοίων.

Η στρατηγική αυτή αποτυπώθηκε στην περιοδεία της Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω, Μαρίνας Χατζημανώλη, από τις 13 έως τις 29 Οκτωβρίου 2026, με σειρά επαφών σε κυβερνητικό και επιχειρηματικό επίπεδο. Το ζητούμενο για την κυπριακή πλευρά δεν είναι μόνο η προβολή της σημαίας της, αλλά και η δημιουργία προϋποθέσεων για νέες εγγραφές πλοίων, συνεργασίες με ναυπηγεία και προσέλκυση ναυτιλιακών δραστηριοτήτων στη Λεμεσό.

Το πιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα που αναδείχθηκε κατά την περιοδεία ήταν η ένταξη στο κυπριακό νηολόγιο του M/V KYPROS ISLAND, της Safe Bulkers, συμφερόντων του Πόλυ Χατζηιωάννου. Πρόκειται για το πρώτο φορτηγό πλοίο διπλού καυσίμου μεθανόλης που εγγράφεται υπό κυπριακή σημαία, σηματοδοτώντας ένα νέο βήμα στην τεχνολογική ανανέωση του νηολογίου.

Η τελετή ονοματοδοσίας πραγματοποιήθηκε στο ναυπηγείο Tsuneishi, στην κινεζική πόλη Ζουσάν, παρουσία της Υφυπουργού Ναυτιλίας και του διευθύνοντος συμβούλου της Safe Bulkers, Πόλυ Χατζηιωάννου.

Η συγκεκριμένη εγγραφή έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, καθώς η ανταγωνιστικότητα των νηολογίων δεν περιορίζεται πλέον στο κόστος και στις παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά συνδέεται όλο και περισσότερο με την ικανότητά τους να υποστηρίζουν πλοία νέας τεχνολογίας και εναλλακτικών καυσίμων.

Στην Ιαπωνία, η κυπριακή πλευρά επιχείρησε να διευρύνει την πρόσβασή της σε μια από τις σημαντικότερες ναυτιλιακές αγορές διεθνώς. Για πρώτη φορά, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας διοργάνωσε ειδική επιχειρηματική εκδήλωση στο Τόκιο, με τη συμμετοχή περισσότερων από 120 εκπροσώπων της ιαπωνικής ναυτιλιακής και επιχειρηματικής κοινότητας.

Οι επαφές επικεντρώθηκαν στην παρουσίαση των δυνατοτήτων του κυπριακού νηολογίου και των πλεονεκτημάτων της Κύπρου ως κέντρου εγκατάστασης ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Η Μαρίνα Χατζημανώλη συμμετείχε επίσης στο 5ο Capital Link Japan Maritime Forum και συναντήθηκε με τον Κοινοβουλευτικό Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Τουρισμού της Ιαπωνίας, Kenta Aoshima, καθώς και με εκπροσώπους πλοιοκτητικών και ναυπηγικών επιχειρήσεων.

Στην Κίνα, το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στη διεύρυνση των ναυτιλιακών σχέσεων με τη χώρα που κυριαρχεί στην παγκόσμια ναυπηγική βιομηχανία. Η Υφυπουργός συμμετείχε στο North Bund Forum της Σαγκάης, κατόπιν προσωπικής πρόσκλησης του Κινέζου Υπουργού Μεταφορών Liu Wei, με τον οποίο πραγματοποίησε διμερή συνάντηση.

Οι συζητήσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας πραγματοποιήθηκαν ενώ προετοιμάζεται και επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Κίνα.

Παράλληλα, η κυπριακή αποστολή είχε επαφές με πλοιοκτήτες, ναυτιλιακές εταιρείες και ναυπηγεία, ενώ η Μαρίνα Χατζημανώλη συμμετείχε στο 10ο Capital Link International Shipping Forum – Pudong – Shanghai και στην έναρξη της Διεθνούς Εβδομάδας Ναυτιλίας του Pudong.

Στη Νότια Κορέα, η επίσκεψη απέκτησε περισσότερο θεσμικό χαρακτήρα, καθώς τέθηκε προς εξέταση η επικαιροποίηση της υφιστάμενης διμερούς ναυτιλιακής συμφωνίας.

Κατά τη συνάντηση της Μαρίνας Χατζημανώλη με τον Κορεάτη Υφυπουργό Ωκεανών και Αλιείας Nam Jaeheon, η κορεατική πλευρά εξέφρασε τη βούλησή της για περαιτέρω συνεργασία και ζήτησε να εξεταστεί η προσαρμογή της συμφωνίας στις σημερινές ανάγκες της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Στο Μπουσάν, η Υφυπουργός συμμετείχε επίσης στις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας και στο Korea Maritime Week 2026, ενώ έλαβε μέρος σε υπουργική συζήτηση υψηλού επιπέδου παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, Arsenio Dominguez.

Η κυπριακή ναυτιλιακή εξωστρέφεια αποκτά και τέταρτο ασιατικό προορισμό, καθώς στις 23 Νοεμβρίου προγραμματίζεται στη Βομβάη το Κυπρο-Ινδικό Ναυτιλιακό Επιχειρηματικό Φόρουμ. Η προετοιμασία του συζητήθηκε κατά τη συνάντηση της Υφυπουργού με τον Ινδό Υπουργό Λιμένων, Ναυτιλίας και Πλωτών Μεταφορών Sarbananda Sonowal.

Για τη Λευκωσία, η ασιατική αγορά αποτελεί πεδίο διεκδίκησης νέων εγγραφών και επιχειρηματικών συνεργασιών, σε μια περίοδο κατά την οποία τα διεθνή νηολόγια ανταγωνίζονται για την προσέλκυση σύγχρονων στόλων.

Η ένταξη του KYPROS ISLAND αποτελεί ήδη μια χειροπιαστή εξέλιξη. Αντίθετα, οι επαφές με τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις των τριών χωρών βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της ανάπτυξης συνεργασιών.

Η πραγματική αποτίμηση της ασιατικής περιοδείας θα γίνει από τον αριθμό των νέων πλοίων που θα επιλέξουν την κυπριακή σημαία και από τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις που θα αποφασίσουν να αναπτύξουν δραστηριότητα στην Κύπρο. Εκεί θα κριθεί κατά πόσο η ενισχυμένη διεθνής παρουσία της Λευκωσίας μπορεί να μετατραπεί σε μετρήσιμο οικονομικό αποτέλεσμα.