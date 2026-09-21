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Την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας και την παράλληλη ενίσχυση της θέσης της Κύπρου στον παγκόσμιο ναυτιλιακό χάρτη ανέδειξε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στο δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν του η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών στην Αθήνα. Η ανάπτυξη της οικονομίας διαμορφώθηκε στο 3,3% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, η ανεργία υποχώρησε στο 3,6%, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008, ενώ το δημόσιο χρέος περιορίστηκε κάτω από το 48% του ΑΕΠ. Την ίδια στιγμή, το κυπριακό νηολόγιο έχει ενισχυθεί κατά περισσότερο από 27% και η συνολική χωρητικότητα του στόλου υπό κυπριακή σημαία βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 25 ετών.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου 2026, στο Four Seasons Astir Palace στη Βουλιαγμένη, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρέθηκαν η οικονομική και ναυτιλιακή ισχύς της Κύπρου, η στρατηγική συνεργασία Αθήνας και Λευκωσίας, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, αλλά και ο κίνδυνος υποχώρησης της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής ανταγωνιστικότητας.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι η κυπριακή οικονομία έχει αποδείξει την ανθεκτικότητα και την ισχυρή προοπτική της, επισημαίνοντας ότι η χώρα βρίσκεται πλέον στην επενδυτική κατηγορία «Α» από όλους τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Συνέδεσε τις θετικές επιδόσεις με την υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία, όπως ανέφερε, επέτρεψε στην Κύπρο να καταγράψει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στη συμβολή της ναυτιλίας, χαρακτηρίζοντας την Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών έναν από τους σημαντικότερους συνεργάτες και συνοδοιπόρους της κυβέρνησης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ανάπτυξη του κυπριακού νηολογίου κατά ποσοστό άνω του 27% και η άνοδος της συνολικής χωρητικότητας του στόλου σε υψηλό 25ετίας αποτυπώνουν τη δυναμική που έχει αναπτύξει ο κλάδος. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εφαρμόζει πολιτικές για την περαιτέρω ενίσχυση της ανθεκτικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της διεθνούς παρουσίας της κυπριακής ναυτιλίας. Παράλληλα, σημείωσε ότι η επανεκλογή της Κύπρου στο Συμβούλιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού αποτελεί αναγνώριση του ρόλου και της αξιοπιστίας της χώρας στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.

Στο πεδίο των διεθνών συνεργασιών, ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι Κύπρος και Ελλάδα, σε συντονισμό και με άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εργάζονται για την προστασία της ναυσιπλοΐας και την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της εποχής: την απανθρακοποίηση, την ψηφιοποίηση και την τεχνολογική αναβάθμιση του στόλου. Ειδική αναφορά έκανε στις πολυμερείς συνεργασίες με άλλα ναυτιλιακά κράτη, καθώς και στη διεύρυνση των σχέσεων στον ναυτιλιακό τομέα με τις χώρες του Αραβικού Κόλπου.

Ο Κύπριος Πρόεδρος στάθηκε επίσης στη Διακήρυξη της Λευκωσίας, η οποία υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Με τη Διακήρυξη, τα κράτη-μέλη δεσμεύονται να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους που στελεχώνουν τη ναυτιλία, αναγνωρίζοντας ότι η τεχνολογική και περιβαλλοντική μετάβαση του κλάδου δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς επαρκώς καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Παράλληλα, εξήρε την εξαιρετική συνεργασία Κύπρου και Ελλάδας, με στόχο την κοινή αντιμετώπιση των προκλήσεων και τη μεγιστοποίηση του οικονομικού και στρατηγικού οφέλους που προκύπτει από τη ναυτιλιακή ισχύ των δύο χωρών. Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, αναφέρθηκε στη διαχρονική προσφορά της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών και συνεχάρη τον πρόεδρό της, Πόλυ Χατζηωάννου, και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής για το έργο τους.

Κωνσταντίνος Τασούλας

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας σημείωσε ότι η κυπριακή ναυτιλία εξελίχθηκε από πέντε πλοία το 1963 σε περίπου 1.000 σήμερα, ενώ υπογράμμισε ότι η Κύπρος διαθέτει τον τρίτο μεγαλύτερο στόλο στην Ευρώπη και τον ενδέκατο παγκοσμίως. Όπως είπε, η θέση αυτή δεν αποτελεί μόνο οικονομικό επίτευγμα, αλλά και μέσο άσκησης διεθνούς επιρροής. Η ομιλία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας ανέδειξε επίσης τη ναυτιλία ως έναν από τους ισχυρότερους οικονομικούς και επιχειρηματικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Ο κ. Τασούλας επεσήμανε ότι περισσότερο από το 80% του παγκόσμιου εμπορίου σε όγκο και σχεδόν το 90% του εξωτερικού εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταφέρονται διά θαλάσσης. Υπό αυτό το πρίσμα, η ελευθερία και η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας δεν αποτελούν μόνο προϋπόθεση για την ευημερία της ναυτιλίας, αλλά βασικό όρο λειτουργίας της παγκόσμιας οικονομίας.

Αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές εντάσεις, στις πολεμικές συγκρούσεις και στις διαταραχές των εφοδιαστικών αλυσίδων, με ιδιαίτερη μνεία στις εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα. Παράλληλα, προειδοποίησε για τις νέες απειλές που διευρύνουν την έννοια της θαλάσσιας ασφάλειας: κυβερνοεπιθέσεις, παρεμβολές στα συστήματα ναυσιπλοΐας, πλήγματα σε κρίσιμες θαλάσσιες υποδομές και κινδύνους για τα υποθαλάσσια καλώδια.

Σύμφωνα με τον Έλληνα Πρόεδρο, Ελλάδα και Κύπρος έχουν κοινό συμφέρον, αλλά και κοινή ευθύνη, να συμβάλουν στην προστασία της ελευθερίας των θαλασσών, της ζωής των ναυτικών και της απρόσκοπτης λειτουργίας των διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων. Υπενθύμισε το δίκτυο τριμερών συνεργασιών με τη Μάλτα, την Αίγυπτο και το Ισραήλ, όπως και τη θεσμοθετημένη τετραμερή συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας και Μάλτας για τον συντονισμό θέσεων στον IMO και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, ο κ. Τασούλας υποστήριξε ότι η ευρωπαϊκή πολιτική οφείλει να είναι φιλόδοξη, αλλά συγχρόνως ρεαλιστική και εφαρμόσιμη. Έθεσε ως βασικές προϋποθέσεις τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού, την τεχνολογική ουδετερότητα και τη διαμόρφωση σταθερού και προβλέψιμου κανονιστικού πλαισίου. Τόνισε ακόμη ότι Ελλάδα και Κύπρος μπορούν και πρέπει να διαθέτουν ισχυρή και συντονισμένη φωνή, υπερασπιζόμενες την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.

Στην τοποθέτησή του συμπεριέλαβε και το Κυπριακό, το οποίο χαρακτήρισε διεθνές ζήτημα εισβολής και συνεχιζόμενης κατοχής. Επανέλαβε τη στήριξη της Ελλάδας σε λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, με πολιτική ισότητα, μία διεθνή προσωπικότητα, μία κυριαρχία και μία ιθαγένεια, χωρίς ξένα στρατεύματα και το σύστημα των εγγυήσεων. Ξεκαθάρισε ότι απόπειρες δημιουργίας τετελεσμένων και σενάρια «λύσης δύο κρατών» δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Ελλάδα, σε απόλυτο συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία, συμβάλλει στις διαβουλεύσεις για την επιτυχία της επόμενης άτυπης διευρυμένης συνάντησης. Υπογράμμισε ότι μια δίκαιη και βιώσιμη λύση δεν αφορά μόνο τον κυπριακό λαό, αλλά συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια και τη σταθερότητα ολόκληρης της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κατέληξε ότι η ναυτιλία μπορεί να αποτελέσει πεδίο ενίσχυσης της συνεργασίας, της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και της διεθνούς σταθερότητας. Πρόσθεσε ότι ο κλάδος μπορεί να διευρύνει την κοινωνική του προσφορά, στηρίζοντας τον πολιτισμό, την παιδεία και το κράτος πρόνοιας.

Πόλυς Β. Χατζηωάννου

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών Πόλυς Β. Χατζηωάννου, από την πλευρά του, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη για τη στήριξή του προς την κυπριακή ναυτιλία. Αναγνώρισε επίσης τη συμβολή της Υφυπουργού Ναυτιλίας Μαρίνας Χατζημανώλη και των στελεχών του Υφυπουργείου, υπογραμμίζοντας τη συνεπή και αποτελεσματική υποστήριξη που παρέχουν στον κλάδο. Επισήμανε ότι η Κύπρος αποτελεί το μεγαλύτερο κέντρο διαχείρισης πλοίων στην Ευρώπη και ένα από τα τρία μεγαλύτερα διεθνώς. Επικεντρώθηκε, όμως, και στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ναυτιλία, αντιπαραβάλλοντας την ευρωπαϊκή πολιτική με τις πρακτικές που εφαρμόζουν μεγάλες ναυτιλιακές χώρες εκτός Ευρώπης.

Το βασικό μήνυμα της παρέμβασής του ήταν ότι η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να επιτρέψει την αποδυνάμωση της ναυτιλιακής της ισχύος. Όπως τόνισε, η στρατηγική αυτονομία της περνά μέσα από τους στόλους της Κύπρου και της Ελλάδας, καθώς «χωρίς μια ισχυρή ευρωπαϊκή ναυτιλία, η αυτονομία δεν μπορεί να υπάρξει». Ο Πόλυς Β. Χατζηιωάννου έκανε ακόμη ιδιαίτερη αναφορά στους δεσμούς των δύο χωρών, υπενθυμίζοντας ότι οι πρώτοι που εμπιστεύτηκαν την κυπριακή σημαία ήταν οι Έλληνες πλοιοκτήτες, οι οποίοι εξακολουθούν να τη στηρίζουν. «Η ιστορία μάς διδάσκει ότι τα κράτη που αναγνωρίζουν τη στρατηγική σημασία της ναυτιλίας προχωρούν μπροστά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η Υφυπουργός Ναυτιλίας Μαρίνα Χατζημανώλη, ο Αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας και ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα Σταύρος Αυγουστίδης.

*Στην κεντρική φωτο: Η υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου Μαρίνα Χατζημανώλη, η Πρώτη Κυρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και το ζεύγος Πόλυ και Σοφίας Χατζηωάννου

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