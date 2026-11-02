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Την Αλεξανδρούπολη ως κόμβο όπου συναντώνται η ενεργειακή ασφάλεια, οι εμπορευματικές μεταφορές και η στρατηγική συνεργασία Ελλάδας–Ηνωμένων Πολιτειών περιέγραψε ο Κωστής Φραγκούλης, πρόεδρος του International Propeller Club, κατά την τοποθέτησή του σε εκδήλωση του Propeller Club Πειραιά στην πόλη, στο πλαίσιο της προώθησης της ναυτιλίας στη Δυτική Θράκη.

Στον πυρήνα της παρέμβασής του βρέθηκε η ανάγκη να αποκτήσει η αυξανόμενη γεωπολιτική βαρύτητα της Αλεξανδρούπολης ουσιαστικό αναπτυξιακό αντίκρισμα. Όπως υπογράμμισε, η γεωγραφική θέση προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, αλλά η αξιοποίησή τους απαιτεί υποδομές, επενδύσεις και συνεργασίες. «Η γεωγραφία σίγουρα προσφέρει σε έναν τόπο σημαντικά πλεονεκτήματα. Δεν μπορεί όμως από μόνη της να εγγυηθεί την επιτυχία», σημείωσε, προσδιορίζοντας το μεγάλο στοίχημα για την πόλη: να μετατρέψει τη στρατηγική της σημασία σε πραγματική ανάπτυξη για την ευρύτερη περιοχή.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενεργειακή διάσταση αυτού του ρόλου, με επίκεντρο την πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου, το FSRU Αλεξανδρούπολης. Κατά τον ίδιο, η επένδυση έχει αναβαθμίσει τη θέση της πόλης στην ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αποκτώντας σημασία που υπερβαίνει τα ελληνικά σύνορα.

Στο πλαίσιο αυτό, συνέδεσε την Αλεξανδρούπολη με τον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου, επισημαίνοντας την προοπτική της να αποτελέσει μία από τις βασικές πύλες εισόδου για την τροφοδοσία της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και χωρών βορειότερα στην Ευρώπη. Η προσέγγισή του ανέδειξε τη σύνδεση των ενεργειακών υποδομών με τον ευρύτερο περιφερειακό ρόλο της Ελλάδας. Η προγραμματισμένη επίσκεψη της αποστολής στο FSRU δεν πραγματοποιήθηκε λόγω των καιρικών συνθηκών. Όπως ανέφερε ο κ. Φραγκούλης, οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν τα γραφεία της Gastrade, της εταιρείας που έχει αναπτύξει, κατέχει και διαχειρίζεται το έργο.

Αντίστοιχη βαρύτητα απέδωσε στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, διακρίνοντας δύο αλληλένδετες διαστάσεις: την εμπορική και τη στρατηγική. Από τη μία πλευρά, οι νέες υποδομές και οι οδικές και σιδηροδρομικές συνδέσεις μπορούν, όπως επισήμανε, να ενισχύσουν τη λειτουργία του ως διαμετακομιστικού κόμβου προς τα Βαλκάνια. Από την άλλη, ο ρόλος του στις μεταφορές των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ προς την Ανατολική Ευρώπη ενισχύει τη σημασία του για ολόκληρη την περιοχή.

Στην ανάλυσή του, η ενεργειακή, η μεταφορική και η στρατηγική λειτουργία της πόλης συνθέτουν ένα πλέγμα δυνατοτήτων, η αξιοποίηση του οποίου προϋποθέτει συντονισμένες παρεμβάσεις και ουσιαστικές συνέργειες.

Ξεχωριστή θέση στην τοποθέτησή του είχε η ελληνοαμερικανική συνεργασία. Ο πρόεδρος του International Propeller Club αναφέρθηκε στην αποστολή των διεθνών παραρτημάτων του οργανισμού να λειτουργούν ως γέφυρες ανάμεσα στις χώρες όπου δραστηριοποιούνται και τις Ηνωμένες Πολιτείες, με έμφαση στη ναυτιλία, την ενέργεια και το εμπόριο. Σε αυτή την κατεύθυνση ενέταξε και την παρουσία του Propeller Club Πειραιά και του International Propeller Club στην Αλεξανδρούπολη.

Παράλληλα, συνέδεσε την αναπτυξιακή προοπτική με την επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, χαιρετίζοντας την πρωτοβουλία του Propeller Club Πειραιά να υιοθετήσει το Πρότυπο Επαγγελματικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης. Τόνισε τη σημασία της γνωριμίας των νέων με τη ναυτιλία και τις επαγγελματικές διεξόδους της, εντάσσοντας την εκπαίδευση στις προϋποθέσεις για το μέλλον του κλάδου.

Ο κ. Φραγκούλης συνεχάρη την πρόεδρο του Propeller Club Πειραιά, Δανάη Μπεζαντάκου, το διοικητικό συμβούλιο και τους φορείς που συνεργάστηκαν για τη διοργάνωση του διημέρου, εκφράζοντας την προσδοκία η συνάντηση να αποτελέσει αφετηρία νέων συνεργασιών.