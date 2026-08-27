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Στο Global Ambassadors Programme της The Mission to Seafarers εντάσσεται ο Κωστής Φραγκούλης, ιδρυτής και CEO της Franman και πρόεδρος του International Propeller Club, Port of Piraeus, αναλαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην προώθηση του έργου του διεθνούς οργανισμού για τη στήριξη των ναυτικών. Την ένταξή του στο πρόγραμμα ανακοίνωσε ο ίδιος, επισημαίνοντας ότι αποτελεί τόσο χαρά όσο και μεγάλη τιμή να συμμετέχει στην πρωτοβουλία της Mission to Seafarers. Ο Κωστής Φραγκούλης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των ανθρώπων της θάλασσας και στη συμβολή τους στην ομαλή λειτουργία του παγκόσμιου εμπορίου, πολλές φορές κάτω από δύσκολες συνθήκες και μακριά από τις οικογένειές τους.

«Οι ναυτικοί έχουν καθημερινά μια εξαιρετική συνεισφορά, συχνά μακριά από το σπίτι τους και χωρίς η προσφορά τους να βρίσκεται στο προσκήνιο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως σημείωσε, αυτός είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους τρέφει ιδιαίτερη εκτίμηση για τη Mission to Seafarers και το έργο που επιτελεί διεθνώς για την υποστήριξη των πληρωμάτων. Ο επικεφαλής της Franman υπογράμμισε παράλληλα ότι σκοπεύει να στηρίξει ενεργά την αποστολή του οργανισμού, συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και της ναυτιλιακής κοινότητας γύρω από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί. «Προσβλέπω στο να υποστηρίξω αυτή τη σημαντική αποστολή με κάθε τρόπο που μπορώ, βοηθώντας στην ανάδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί και συμβάλλοντας στην προώθηση αυτού του ζωτικής σημασίας σκοπού», τόνισε.

Η Mission to Seafarers έχει μακρά διεθνή παρουσία στην υποστήριξη των ανθρώπων της θάλασσας και των οικογενειών τους, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και βοήθειας σε ναυτικούς που βρίσκονται μακριά από την πατρίδα τους. Μέσω του Global Ambassadors Programme επιδιώκει να διευρύνει την απήχηση αυτής της προσπάθειας, αξιοποιώντας προσωπικότητες της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας που μπορούν να λειτουργήσουν ως πρεσβευτές του έργου και των αναγκών των ναυτικών.

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