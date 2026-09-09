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Σε μία ιδιαίτερα κερδοφόρα κίνηση στην αγορά των δεξαμενόπλοιων προχωρά η Kyklades Maritime, συμφερόντων οικογένειας Αλαφούζου, επιλέγοντας να πουλήσει VLCC σε μία συγκυρία κατά την οποία οι αξίες των μεγάλων crude carriers έχουν ενισχυθεί σημαντικά.

Σύμφωνα με την TradeWinds, η τιμή της συναλλαγής κινείται πολύ υψηλότερα από τις τρέχουσες αποτιμήσεις της αγοράς, με την ελληνική ναυτιλιακή να υπερδιπλασιάζει την επένδυση που είχε πραγματοποιήσει για την απόκτηση του πλοίου. Η συναλλαγή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα asset play: αγορά ενός περιουσιακού στοιχείου σε χαμηλότερη φάση του ναυτιλιακού κύκλου και ρευστοποίησή του όταν οι συνθήκες της αγοράς επιτρέπουν την καταγραφή μεγάλης υπεραξίας.

Καθοριστικό ρόλο παίζει η χρονική συγκυρία. Η κρίση στον Περσικό Κόλπο και οι ανατροπές στις θαλάσσιες ροές πετρελαίου έχουν περιορίσει την προσφορά διαθέσιμης χωρητικότητας και έχουν εκτοξεύσει τη ζήτηση για VLCC. Η εξέλιξη έχει μεταφερθεί όχι μόνο στους ναύλους, αλλά και στις τιμές των πλοίων στη δευτερογενή αγορά. Το τίμημα της συγκεκριμένης πώλησης βρίσκεται πολύ πάνω από τις τρέχουσες αποτιμήσεις, στοιχείο που αναδεικνύει το μέγεθος της υπεραξίας που εξασφαλίζει η Kyklades Maritime. Η πώληση, πάντως, δεν σηματοδοτεί αποχώρηση της εταιρείας από την αγορά των μεγάλων δεξαμενόπλοιων. Η Kyklades διατηρεί ισχυρή παρουσία στα VLCC, ενώ παράλληλα έχει προχωρήσει σε σημαντική ανανέωση του στόλου των Suezmax με παραλαβές νεότευκτων πλοίων μέσα στο 2026.

Η στρατηγική που διαγράφεται είναι διπλή. Ρευστοποίηση παλαιότερων assets όταν οι τιμές προσφέρουν υψηλές αποδόσεις και ταυτόχρονη ανανέωση του στόλου με σύγχρονο tonnage. Σε μία αγορά όπου η γεωπολιτική ένταση έχει μετατρέψει τα διαθέσιμα VLCC σε ιδιαίτερα περιζήτητα περιουσιακά στοιχεία, η Kyklades Maritime επιλέγει να «κλειδώσει» τώρα την υπεραξία. Και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό: η αξία που αποκομίζει από την πώληση υπερβαίνει το διπλάσιο της αρχικής της επένδυσης.

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