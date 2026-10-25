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Στις κρίσιμες στιγμές της λειτουργίας ενός πλοίου, όταν τα περιθώρια αντίδρασης στενεύουν, επικεντρώθηκε το πρόσφατο Crew Conference της Kyklades Maritime Corporation. Η εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Αλαφούζου, με επικεφαλής τον Γιάννη Αλαφούζο, έθεσε στο επίκεντρο της συνάντησης τον ανθρώπινο παράγοντα και τη λήψη αποφάσεων υπό πίεση.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η KMK Marine Consultants πραγματοποίησε το διαδραστικό workshop «90 Seconds APART», αξιοποιώντας ρεαλιστικά σενάρια από τη γέφυρα και το μηχανοστάσιο. Μέσα από αυτά εξετάστηκε πώς η πίεση του χρόνου, η επικοινωνία και η ανθρώπινη κρίση μπορούν να επηρεάσουν μια απόφαση εν πλω.

Η εκπαίδευση συνέδεσε την εφαρμογή των διαδικασιών και την τεχνική κατάρτιση με την ανθρώπινη συμπεριφορά. Έμφαση δόθηκε στον τρόπο με τον οποίο τα μέλη του πληρώματος επικοινωνούν και αντιδρούν σε απαιτητικές συνθήκες, καθώς και στο πώς οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν τις επιλογές τους όταν απαιτείται άμεση ανταπόκριση.