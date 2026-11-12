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Αισιόδοξος για τις προοπτικές της ναυλαγοράς ξηρού φορτίου παραμένει ο Αριστείδης Πίττας, παρά την υποχώρηση των ναύλων τον Οκτώβριο. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της EuroDry, η κάμψη ήταν εντονότερη στα Panamax και Kamsarmax από ό,τι στα Ultramax. Εκτίμησε, ωστόσο, ότι εφόσον οι ναύλοι διατηρηθούν στα επίπεδα που διαμορφώθηκαν μετά την υποχώρηση, ο στόλος μπορεί να συνεχίσει να αποφέρει σημαντικά κέρδη.

Στο τρίτο τρίμηνο του 2026, οι ναύλοι στις κατηγορίες πλοίων όπου δραστηριοποιείται η EuroDry έφτασαν, σύμφωνα με τον κ. Πίττα, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών. Η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά έσοδα 19,4 εκατ. δολαρίων, καθαρά κέρδη 6,9 εκατ. δολαρίων που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής και προσαρμοσμένο EBITDA 11,3 εκατ. δολαρίων. Ο μέσος ισοδύναμος ημερήσιος ναύλος (TCE) διαμορφώθηκε στα 20.551 δολάρια, με την εταιρεία να διαχειρίζεται κατά μέσο όρο 11 πλοία.

Ο κ. Πίττας στηρίζει την εκτίμησή του για την αγορά στην ανάκαμψη του εμπορίου ξηρού φορτίου και στις συνεχιζόμενες δυσλειτουργίες στις μεταφορές, οι οποίες, κατά τον ίδιο, αυξάνουν τη ζήτηση για πλοία. Από την πλευρά της προσφοράς, χαρακτήρισε φυσιολογικό το σημερινό επίπεδο των παραγγελιών, έπειτα από αρκετά χρόνια περιορισμένης ναυπήγησης.

Η άνοδος των ναύλων έδωσε στην EuroDry και την ευκαιρία να αντλήσει κεφάλαια. Σύμφωνα με τον κ. Πίττα, η μετοχή έφτασε σε νέα υψηλά και για ένα διάστημα ξεπέρασε την καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή (NAV). Η εταιρεία αξιοποίησε τη συγκυρία και άντλησε περίπου 10,7 εκατ. δολάρια μέσω έκδοσης μετοχών τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Τα διαθέσιμα στο τέλος του τριμήνου ξεπερνούσαν τα 50 εκατ. δολάρια, εξαιρουμένων των δεσμευμένων διαθεσίμων. Ο επικεφαλής της EuroDry συνέδεσε την ενισχυμένη ρευστότητα με τη δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει με ίδια κεφάλαια μέρος του κόστους των νεότευκτων.

Με την προσθήκη ενός ακόμη Kamsarmax, το ναυπηγικό πρόγραμμα της EuroDry περιλαμβάνει πλέον πέντε πλοία. Το νέο πλοίο, μεταφορικής ικανότητας 82.000 dwt, έχει συμβατικό τίμημα περίπου 37 εκατ. δολαρίων και προγραμματισμένη παράδοση το τρίτο τρίμηνο του 2029. Η σύμβαση τελεί υπό την προϋπόθεση έκδοσης τραπεζικής εγγύησης επιστροφής προκαταβολών. Ο κ. Πίττας εκτίμησε ότι ένας νεότερος και αποδοτικότερος στόλος μπορεί να βελτιώσει τις αποδόσεις για τους μετόχους, καθώς η γεωπολιτική αστάθεια αναδιαμορφώνει τις εμπορικές ροές και τις θαλάσσιες διαδρομές.