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Στην προκήρυξη ενός από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς προμήθειας πλωτών μέσων στην ιστορία του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, συνολικού προϋπολογισμού 492,8 εκατ. ευρώ, προχωρά το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με στόχο τη σημαντική ενίσχυση της επιχειρησιακής παρουσίας της χώρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Την έναρξη της διαδικασίας ανακοίνωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σε ειδική εκδήλωση στο υπουργείο, παρουσιάζοντας τον σχεδιασμό για την προμήθεια δύο περιπολικών πλοίων ανοικτής θαλάσσης, μήκους άνω των 80 μέτρων, με δικαίωμα προαίρεσης για την κατασκευή δύο επιπλέον σκαφών. Ο συνολικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει και την προαίρεση.

Πρόκειται για πλοία μεγάλης επιχειρησιακής αυτονομίας, τα οποία θα διαθέτουν ελικοδρόμια, σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα επιτήρησης και δυνατότητα αξιοποίησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, επιτρέποντας στο Λιμενικό να επιχειρεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα και σε απομακρυσμένες θαλάσσιες περιοχές.

Ο σχεδιασμός εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα ανανέωσης του εξοπλισμού του Λιμενικού, συνολικού ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ, το οποίο υλοποιείται με τη συνδρομή του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου.

Κικίλιας: Ανοιχτός διαγωνισμός με συμμετοχή ελληνικών και διεθνών ναυπηγείων

Ο κ. Κικίλιας χαρακτήρισε την προκήρυξη σημαντικό βήμα στον εκσυγχρονισμό του Λιμενικού, επισημαίνοντας ότι τα νέα πλοία θα διαθέτουν τεχνολογικό εξοπλισμό και δυνατότητες που θα αναβαθμίσουν ουσιαστικά τις επιχειρήσεις του Σώματος.

Παράλληλα, συνέδεσε το συγκεκριμένο πρόγραμμα με την εμπειρία από τις μεγάλες προμήθειες που προωθήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας, υπογραμμίζοντας ότι και αυτή τη φορά θα τηρηθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες ελέγχου και διαφάνειας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δυνατότητα συμμετοχής της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας, σημειώνοντας ότι ο διεθνής διαγωνισμός προσφέρει ευκαιρίες αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας των εγχώριων ναυπηγείων.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι ο κλάδος των ναυπηγήσεων έχει αρχίσει να ανακάμπτει έπειτα από μια μακρά περίοδο δυσκολιών, προσελκύοντας νέες ιδιωτικές επενδύσεις.

Όπως εξήγησε, η ανάπτυξη των ναυπηγείων συνδέεται με ένα ευρύτερο επιχειρηματικό οικοσύστημα που περιλαμβάνει τη ναυτιλία, τον τουρισμό, την κρουαζιέρα, το yachting υψηλών προδιαγραφών και την ενέργεια.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι ο διαγωνισμός είναι διεθνής και αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλων ξένων κατασκευαστών, πέραν των ελληνικών επιχειρήσεων.

Πλοία άνω των 80 μέτρων με ελικόπτερα, drones και θερμικές κάμερες

Τα νέα περιπολικά σχεδιάζονται ώστε να ανταποκρίνονται σε σύνθετες επιχειρησιακές αποστολές, ακόμη και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με δυνατότητα παραμονής στην ανοικτή θάλασσα για πολλές ημέρες.

Ο εξοπλισμός τους θα περιλαμβάνει ακόμη ταχύπλοα φουσκωτά σκάφη, τα οποία θα χρησιμοποιούνται για την ταχεία μεταφορά και ανάπτυξη επιχειρησιακών ομάδων.

Με αυτές τις δυνατότητες, τα περιπολικά θα μπορούν να αναλαμβάνουν αποστολές επιτήρησης των θαλάσσιων συνόρων, έρευνας και διάσωσης, καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της παράνομης διακίνησης μεταναστών, καθώς και ελέγχου δραστηριοτήτων στη θάλασσα.

Η επιχειρησιακή τους αξιοποίηση αναμένεται να ενισχύσει την παρουσία του Λιμενικού τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την ικανότητα ανταπόκρισης σε έκτακτα περιστατικά σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους – Παράδοση σε 30 μήνες

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω της διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου, με βάση το άρθρο 41 του νόμου 3978/2011.

Την ευθύνη διεξαγωγής έχει η ΕΕΣΥΠ Α.Ε., μέσω της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, ενώ το έργο συγχρηματοδοτείται από το Μέσο Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων (BMVI) της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, η παράδοση των δύο πρώτων πλοίων εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί εντός 30 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο κ. Κικίλιας ευχαρίστησε τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη, καθώς και τα στελέχη του υπουργείου του, για τη συμβολή τους στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι μεγάλοι διαγωνισμοί του Δημοσίου συχνά απαιτούν χρονοβόρες διαδικασίες, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να ξεπεράσουν ακόμη και τη δεκαετία.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι η τήρηση των προβλεπόμενων ελέγχων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία του δημόσιου χρήματος, επισημαίνοντας ότι οι παρατηρήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και της αγοράς αξιοποιούνται κατά τη διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών.

Νέο Κέντρο Επιχειρήσεων με τεχνητή νοημοσύνη

Σημαντικό μέρος του σχεδιασμού αφορά και την αναβάθμιση των ψηφιακών και τεχνολογικών υποδομών του Λιμενικού Σώματος.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στον διαγωνισμό που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη για τη δημιουργία του νέου Κέντρου Επιχειρήσεων (ΚΕΠΙΧ), το οποίο θα ενσωματώνει προηγμένες τεχνολογίες και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου επιχειρησιακού μηχανισμού που θα επιτρέπει στις αρμόδιες υπηρεσίες να διαθέτουν άμεση και ολοκληρωμένη εικόνα της δραστηριότητας στις ελληνικές θάλασσες, στα λιμάνια και στα θαλάσσια σύνορα.

Η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών επιτήρησης εκτιμάται ότι θα συμβάλει στον καλύτερο συντονισμό των επιχειρήσεων και στην ταχύτερη αντιμετώπιση περιστατικών.

Έρχονται νέοι διαγωνισμοί για καταδιωκτικά σκάφη 18 και 30 μέτρων

Η προμήθεια των μεγάλων περιπολικών αποτελεί μόνο ένα μέρος του συνολικού σχεδίου ενίσχυσης του στόλου.

Ο κ. Κικίλιας προανήγγειλε ότι το υπουργείο θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα και σε νέους διαγωνισμούς για καταδιωκτικά σκάφη μήκους 18 και 30 μέτρων, καθώς και για πρόσθετα μέσα που έχουν κριθεί απαραίτητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Όπως τόνισε, στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας σημαντικά ανανεωμένος στόλος, εφοδιασμένος με σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα, που θα ανταποκρίνεται στις αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις των επόμενων ετών.

Σταμπουλίδης: Πάνω από 1 δισ. ευρώ για την αναβάθμιση του Λιμενικού

Στη συνολική έκταση του επενδυτικού προγράμματος αναφέρθηκε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, επισημαίνοντας ότι ο οργανισμός έχει αναλάβει την προετοιμασία και δημοπράτηση προμηθειών εξοπλισμού για το Λιμενικό, συνολικής αξίας άνω του 1 δισ. ευρώ.

Όπως ανέφερε, η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων αξιοποιεί την εμπειρία που αποκτήθηκε από την υλοποίηση του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», προκειμένου να επιταχυνθεί η προετοιμασία και η δημοπράτηση των νέων έργων.

Ο κ. Σταμπουλίδης χαρακτήρισε το 2027 πιθανό έτος-ορόσημο για τον εκσυγχρονισμό του Λιμενικού, καθώς τότε προβλέπεται να αρχίσουν οι πρώτες παραλαβές του νέου εξοπλισμού, οι οποίες θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια του 2028.

Διευκρίνισε ότι η προτεραιότητα παραμένει η προστασία του δημοσίου συμφέροντος μέσα από ανοικτές και ανταγωνιστικές διαδικασίες, σε συνδυασμό με την ουσιαστική βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Σώματος.

Κοντορουχάς: Νέα αποστολή η προστασία κρίσιμων θαλάσσιων υποδομών

Από την πλευρά του, ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Χρήστος Κοντορουχάς, χαρακτήρισε την προμήθεια των νέων περιπολικών έργο ιδιαίτερης σημασίας, τονίζοντας ότι σηματοδοτεί τη μετάβαση του Σώματος σε μια νέα επιχειρησιακή εποχή.

Όπως εξήγησε, οι αποστολές του Λιμενικού διευρύνονται, καθώς πλέον καλείται να δραστηριοποιείται σε μεγαλύτερες αποστάσεις από τις ακτές και να αναλαμβάνει την προστασία κρίσιμων θαλάσσιων υποδομών.

Παράλληλα, αυξάνονται οι ανάγκες για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην ανοικτή θάλασσα, αλλά και για αποτελεσματική επιτήρηση των νέων θαλάσσιων πάρκων.

Ο αρχηγός του Λιμενικού επισήμανε ότι η συγκεκριμένη προμήθεια αποτελεί πρωτοφανές εγχείρημα για το Σώμα, τόσο λόγω του μεγέθους των πλοίων όσο και εξαιτίας του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε επίσης στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και στην κατάλληλη εκπαίδευση των στελεχών, ώστε τα νέα πλοία να μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως όταν ενταχθούν στον στόλο.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ακόμη ο υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας, οι γενικοί γραμματείς Μανώλης Κουτουλάκης και Φώτης Μάγγος, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης, ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, καθώς και εκπρόσωποι της ναυπηγικής και ναυτιλιακής κοινότητας και ανώτατα στελέχη του Λιμενικού.