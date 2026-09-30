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Ο Σεπτέμβριος εξελίσσεται σε μήνα μεγάλης δοκιμασίας για τα ομόλογα, με τις αγορές να προσαρμόζονται σε ένα περιβάλλον υψηλότερου πληθωρισμού, μεγαλύτερου κόστους δανεισμού και αυξημένων γεωπολιτικών κινδύνων.

Οι μετοχές προς το παρόν φαίνεται να απορροφούν καλύτερα το σοκ, όμως οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων παραμένουν ο βασικός δείκτης πίεσης για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ο μήνας που ολοκληρώνεται σήμερα τείνει να γίνει ο χειρότερος μήνας των τελευταίων ετών για τις τιμές των κρατικών τίτλων.

Η επτάμηνη σύγκρουση ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν έχει διατηρήσει τις τιμές ενέργειας σε υψηλά επίπεδα, ενισχύοντας, όπως επισημαίνει το Reuters, τις ανησυχίες ότι οι κεντρικές τράπεζες θα χρειαστεί να κρατήσουν τα επιτόκια υψηλότερα για μεγαλύτερο διάστημα. Reuters

Την ίδια ώρα, οι μετοχές έχουν εμφανίσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να στηρίζονται στα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα, στην αντοχή της παγκόσμιας οικονομίας και στην επενδυτική δυναμική γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων σε υψηλά από το 2007

Στην αγορά των αμερικανικών κρατικών τίτλων, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου κινείται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007, καθώς οι επενδυτές απαιτούν μεγαλύτερη αποζημίωση για τον πληθωριστικό και δημοσιονομικό κίνδυνο.

Η απόδοση του 10ετούς Treasury έφτασε κοντά στο 5,29%, επίπεδα που δεν είχαν καταγραφεί από το 2007, ενώ η απόδοση του 30ετούς ξεπέρασε το 5,6%, αγγίζοντας υψηλά από το 2002. Reuters

Η τρέχουσα εικόνα επιβεβαιώνει την πίεση στην αγορά: η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου βρίσκεται περίπου στο 5,24%, κοντά στα υψηλά 52 εβδομάδων, με εύρος κίνησης ημέρας περίπου 5,20% έως 5,28%.

Υπενθυμίζεται ότι οι αποδόσεις κινούνται αντίστροφα από τις τιμές των ομολόγων, επομένως η άνοδος των yields σημαίνει σημαντικές απώλειες για τους κατόχους κρατικών τίτλων.

Ράλι αποδόσεων σε Γερμανία και Γαλλία – Στα ύψη το γαλλικό χρέος

Η πίεση δεν περιορίζεται στις ΗΠΑ. Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων έχουν επίσης εκτοξευθεί, με το γερμανικό 10ετές Bund να κινείται σε επίπεδα που αποτελούν υψηλά πολλών ετών.

Σύμφωνα με το Investing.com, η απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομολόγου κινείται κοντά στο 3,59%, μετά από άνοδο που έφερε το yield πάνω από το 3,60% στις τελευταίες συνεδριάσεις.

Η άνοδος αντανακλά τις ανησυχίες για υψηλότερες ανάγκες δανεισμού, αυξημένες δημόσιες δαπάνες και τον κίνδυνο νέας ενεργειακής πίεσης λόγω της γεωπολιτικής έντασης.

Vanguard: Η υποβάθμιση της Γαλλίας θα αυξήσει ακόμη περισσότερο το κόστος δανεισμού

Ο επενδυτικός κολοσσός Vanguard προειδοποίησε, όπως μετέδωσαν οι Financial Times, ότι η «επιδείνωση» της πιστοληπτικής εικόνας της Γαλλίας είναι πιθανό να οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερο κόστος δανεισμού για τη χώρα, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες των επενδυτών για την αδυναμία της κυβέρνησης να περιορίσει το δημοσιονομικό έλλειμμα.

Η εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων, η οποία έχει υπό διαχείριση περίπου 12 τρισ. δολάρια, εκτιμά ότι οι προεδρικές εκλογές του Απριλίου ενδέχεται να επιβαρύνουν περαιτέρω τις προοπτικές των γαλλικών δημόσιων οικονομικών, εφόσον υποψήφιοι από την άκρα αριστερά έως την άκρα δεξιά αρνηθούν να στηρίξουν αντιδημοφιλείς περικοπές δαπανών.

Σύμφωνα με τη Vanguard, η Γαλλία κινδυνεύει ακόμη και με νέες υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής της αξιολόγησης, εξέλιξη που θα μπορούσε να αυξήσει περαιτέρω τις αποδόσεις των γαλλικών κρατικών ομολόγων. Η απόδοση του γαλλικού 10ετούς κινείται πάνω από 4,8%, ενώ στις αρχές Σεπτεμβρίου ήταν στο 4,20%

«Οι επενδυτές ξεχνούν ότι η ζήτηση στις αγορές χρέους, η οποία μπορεί να βρεθεί στο επίκεντρο γεωπολιτικών εξελίξεων, μπορεί να εξαφανιστεί σε περιόδους κρίσης», δήλωσε στους Financial Times ο Ales Koutny, επικεφαλής διεθνών επιτοκίων της Vanguard, αναφερόμενος στη ζήτηση των επενδυτών για κρατικούς τίτλους.

Οι δηλώσεις της Vanguard αναδεικνύουν τη Γαλλία ως το νέο επίκεντρο των ανησυχιών των αγορών για τη βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού χρέους. Τα γαλλικά ομόλογα έχουν δεχθεί δυσανάλογες πιέσεις κατά τη φετινή αναταραχή στην αγορά ομολόγων, καθώς οι επενδυτές αμφισβητούν την ικανότητα της κυβέρνησης να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα κάτω από τον στόχο του 5% του ΑΕΠ.

«Νέα εποχή» υψηλότερων αποδόσεων

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η αγορά μπορεί να εισέρχεται σε ένα περιβάλλον όπου οι αποδόσεις θα παραμείνουν δομικά υψηλότερες σε σχέση με την περίοδο μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση.

«Δεν πρόκειται πλέον μόνο για επανατιμολόγηση των επόμενων κινήσεων των κεντρικών τραπεζών», ανέφερε η Τσαρού Τσανάνα, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της Saxo, σημειώνοντας ότι η αγορά κινείται προς ένα καθεστώς υψηλότερων αποδόσεων.

Η εξέλιξη αυτή αυξάνει το κόστος χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, ενώ επιβαρύνει τις κυβερνήσεις που πρέπει να αναχρηματοδοτούν μεγαλύτερο όγκο χρέους.

Οι μετοχές αντέχουν παρά την πίεση στα ομόλογα

Παρά το sell off στα ομόλογα, οι χρηματιστηριακές αγορές έχουν παρουσιάσει πιο ψύχραιμη αντίδραση.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI Ασίας–Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας κινήθηκε ανοδικά στις τελευταίες συνεδριάσεις, ενώ ο Nikkei της Ιαπωνίας και ο Kospi της Νότιας Κορέας παρέμειναν κοντά σε σταθερά επίπεδα.

Στις ΗΠΑ, τα futures του S&P 500 και του Nasdaq κινήθηκαν ελαφρώς υψηλότερα, ενώ στην Ευρώπη τα futures του Euro Stoxx 50 και του DAX κατέγραψαν κέρδη.

Η ανθεκτικότητα των μετοχών αποδίδεται κυρίως στα ισχυρά εταιρικά κέρδη και στις επενδύσεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Το δολάριο κερδίζει έδαφος, πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια

Η άνοδος των αμερικανικών αποδόσεων έχει ενισχύσει το δολάριο, το οποίο κατευθύνεται προς μηνιαία άνοδο περίπου 2%.

Το ευρώ υποχώρησε κοντά στα 1,13 δολάρια, ενώ η στερλίνα κινήθηκε επίσης χαμηλότερα.

Στην αγορά εμπορευμάτων, το πετρέλαιο παραμένει στο επίκεντρο λόγω των γεωπολιτικών κινδύνων. Το Brent κινείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, σήμερα στα 103,17 δολ/βαρέλι, καθώς οι επενδυτές φοβούνται παρατεταμένες διαταραχές στην προσφορά εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο χρυσός κινήθηκε χαμηλότερα στα περίπου 4.172 δολάρια ανά ουγκιά, μετά την πρόσφατη άνοδο.

Νέα πραγματικότητα για τις αγορές

Ο θυελλώδης Σεπτέμβριος των ομολόγων ανέδειξε μια νέα πραγματικότητα για τις αγορές: η εποχή του φθηνού χρήματος και των εξαιρετικά χαμηλών αποδόσεων φαίνεται να απομακρύνεται, καθώς οι επενδυτές επανατιμολογούν τον κίνδυνο μέσα σε ένα περιβάλλον υψηλότερου χρέους, επίμονων πληθωριστικών πιέσεων και γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Παρά την ανθεκτικότητα των μετοχών, οι αποδόσεις των κρατικών τίτλων παραμένουν ο βασικός δείκτης πίεσης για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο πόσο ψηλά μπορούν να φτάσουν τα yields, αλλά αν οι κυβερνήσεις και οι αγορές είναι προετοιμασμένες για μια παρατεταμένη περίοδο ακριβότερου δανεισμού.

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