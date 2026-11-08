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Μήνυμα ενότητας απέναντι στις παγκόσμιες προκλήσεις της ναυτιλίας έστειλε η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 90 χρόνια του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Όπως τόνισε, η συνεργασία των φορέων και η σύνθεση διαφορετικών απόψεων μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση ρεαλιστικών πολιτικών που θα διατηρήσουν την ελληνική ναυτιλία ανταγωνιστική.

«Η ενότητα και οι ισχυροί θεσμοί είναι πιο αναγκαίοι από ποτέ», ανέφερε η κ. Τραυλού, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική ναυτιλία βρίσκεται στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων και αντιμετωπίζει προκλήσεις σε πολλά επίπεδα. Χαρακτήρισε τη ναυτιλία των Ελλήνων «εθνικό οικονομικό και κοινωνικό κεφάλαιο», καθώς και στρατηγικό και γεωπολιτικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα.

Η πρόεδρος της ΕΕΕ, η οποία έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, το χαρακτήρισε σταθερό σύμμαχο της Ένωσης. Αναφέρθηκε στον ρόλο του στην ανάδειξη των ζητημάτων που απασχολούν τους κλάδους της θάλασσας και στη μεταφορά της εμπειρίας τους στον θεσμικό διάλογο. Όπως σημείωσε, οι δύο φορείς έχουν διακριτούς ρόλους και μοιράζονται την πεποίθηση ότι η ελληνική ναυτιλία εξελίσσεται όταν οι άνθρωποί της συνεργάζονται.

Κλείνοντας, η κ. Τραυλού ευχαρίστησε το Επιμελητήριο και τον πρόεδρό του για τη συνεργασία και συνέδεσε την επέτειο με την ευθύνη να διαφυλαχθεί και να ενισχυθεί η ηγετική θέση της ελληνικής ναυτιλίας στον κόσμο.