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«Για μένα, είναι σαν να ξανασυναντώ τον πατέρα μου». Με αυτά τα λόγια η Μελίνα Τραυλού μίλησε για την άφιξη του «NIKOS TRAVLOS» στον Πειραιά. Το νεότευκτο πλοίο μεταφοράς οχημάτων φέρει το όνομα του πατέρα της και ιδρυτή της Neptune και ύψωσε την ελληνική σημαία στο λιμάνι με το οποίο εκείνος συνέδεσε τη ζωή του. Στον ίδιο τόπο, όπου η εταιρεία έκανε τα πρώτα της βήματα πριν από περισσότερα από πενήντα χρόνια, η πρόεδρος του Ομίλου ανακοίνωσε ότι το επενδυτικό πρόγραμμα Genesis Project διευρύνεται από τέσσερα σε δέκα πλοία νέας γενιάς.

Ο φόρος τιμής στον Νίκο Τραυλό αποτυπώνεται και στην πλώρη του πλοίου. Εκεί όπου τα πλοία της Neptune φέρουν τα χαρακτηριστικά μάτια, στο «NIKOS TRAVLOS» έχει σχεδιαστεί ένα μουστάκι, στη μνήμη του ιδρυτή. Μιλώντας πάνω στο πλοίο, η Μελίνα Τραυλού αναφέρθηκε με συγκίνηση στα δύο μικρά γραφεία της Ακτής Μιαούλη από τα οποία ξεκίνησε η εταιρεία και στους ανθρώπους που συνέβαλαν στην εξέλιξή της σε όμιλο με διεθνή παρουσία.

Στην ομιλία της στάθηκε στην ανθρώπινη πλευρά της ναυτιλίας, στη συλλογική προσπάθεια και στην οικογενειακή κουλτούρα της Neptune. Αναφέρθηκε στην ακεραιότητα, τη συνέπεια, την ηθική, τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη ως αξίες που διατηρεί ο Όμιλος στη διαδρομή του. «Τιμούμε την ιστορία μας, τις ρίζες μας και δημιουργούμε το μέλλον μας, κρατώντας αναλλοίωτες τις αξίες μας», είπε, προσθέτοντας ότι «ο ουσιαστικότερος τρόπος να τιμούμε την ιστορία μας είναι να συνεχίζουμε να δημιουργούμε».

Η επέκταση του Genesis Project αφορά πλοία μεταφοράς αυτοκινήτων και φορτηγών νέας γενιάς, γνωστά στη ναυτιλία ως Pure Car and Truck Carriers (PCTCs). Μέσω του προγράμματος, η Neptune επιδιώκει να ανανεώσει τον στόλο της και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της, με έμφαση στην τεχνολογία, την ασφάλεια, την αποδοτικότερη λειτουργία των πλοίων και τη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το «NIKOS TRAVLOS» είναι το δεύτερο πλοίο του προγράμματος, μετά το «NEPTUNE PIREAS». Παραδόθηκε πρόσφατα στον Όμιλο από το ναυπηγείο Fujian Mawei της Κίνας και διαθέτει σύστημα πρόωσης διπλού καυσίμου. Μπορεί να λειτουργεί με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) ή με συμβατικά καύσιμα.

Σύμφωνα με τη Neptune, η δυνατότητα επιλογής καυσίμου προσφέρει μεγαλύτερη επιχειρησιακή ευελιξία και μπορεί να περιορίσει ορισμένες εκπομπές, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας. «Προχωράμε μπροστά. Με σύνεση, υπευθυνότητα και το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον», ανέφερε η Μελίνα Τραυλού.

Στον χαιρετισμό του, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας χαρακτήρισε παράδειγμα προς μίμηση την επιλογή της Neptune να υψώσει την ελληνική σημαία στο νεότευκτο πλοίο. Υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης της ελληνικής σημαίας, κάλεσε και άλλους Έλληνες πλοιοκτήτες να ακολουθήσουν την ίδια επιλογή και ευχήθηκε στο «NIKOS TRAVLOS» ασφαλή και επιτυχημένα ταξίδια.

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, αντιναύαρχος Λ.Σ. Χρήστος Κοντορουχάς, ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης και ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γιώργος Αλεξανδράτος, καθώς και εργαζόμενοι και συνεργάτες της Neptune. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε περιήγηση στους χώρους του πλοίου.

Επενδύσεις στα logistics

Η υποδοχή του «NIKOS TRAVLOS» σηματοδότησε την επίσημη έναρξη των εορτασμών για τα περισσότερα από 50 χρόνια της Neptune, με την αποκάλυψη του επετειακού λογοτύπου του Ομίλου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Neptune, ο Όμιλος έχει 26 πλοία υπό διαχείριση και οκτώ ακόμη υπό παραγγελία.

Παράλληλα με την ανανέωση του στόλου, ο Όμιλος επενδύει στις υπηρεσίες logistics. Μέσω των Neptune Lines, Neptune Shipping Agencies, Neptune Dry Management, Neptune Land Services και FERST Logistics, δραστηριοποιείται στις θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές, στις λιμενικές υπηρεσίες και στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στο επενδυτικό σχέδιο εντάσσεται και το NLS Port-La-Nouvelle, ο πρώτος τερματικός σταθμός αυτοκινήτων του Ομίλου, στη νότια Γαλλία. Με τον σταθμό, η Neptune διευρύνει τη διεθνή της παρουσία και τις υπηρεσίες που προσφέρει στην εφοδιαστική αλυσίδα του αυτοκινήτου.