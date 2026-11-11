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Μία επιχειρηματική συμμαχία που φέρνει κοντά τη ναυτιλία και την ενέργεια αποκτά σήμερα σάρκα και οστά στον Δομοκό Φθιώτιδας. Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος και η οικογένεια του καπετάν Παναγιώτη Τσάκου προχωρούν στην υλοποίηση μιας μεγάλης επένδυσης στην παραγωγή και αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου συνεργασίας μεταξύ δύο ισχυρών ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων.

Σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή έναρξης των εργασιών για την κατασκευή του υβριδικού ενεργειακού έργου, παρουσία του εκτελεστικού προέδρου της METLEN, Ευάγγελου Μυτιληναίου, του ιδρυτή του Ομίλου Τσάκου, καπετάν Παναγιώτη Τσάκου, και του Νίκου Τσάκου, επικεφαλής της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης Tsakos Energy Navigation.

«Οι Σαουδάραβες έχουν τα πετρέλαια, οι Αμερικανοί το φυσικό αέριο και εμείς τον ελληνικό ήλιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δρ Νίκος Τσάκος, επικεφαλής του ναυτιλιακού ομίλου Τσάκου, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για το φωτοβολταϊκό έργο στον Δομοκό, που υλοποιείται σε συνεργασία με τη METLEN. Παράλληλα υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενεργειακή αυτονομία της χώρας.

Επισήμανε ότι η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί προσωπικό όραμα του πατέρα του, καπετάν Παναγιώτη Τσάκου, ο οποίος, όπως είπε με χιούμορ, «αν και καπετάνιος της θάλασσας, έγινε και καπετάνιος του βουνού».

Υπενθύμισε ότι η προσπάθεια ξεκίνησε πριν από έξι χρόνια, όταν η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε από τον πατέρα του να συμβάλει στην ανάπτυξη επενδύσεων στην Ελλάδα. Έκτοτε, παρά τις πρωτοφανείς γεωπολιτικές αναταράξεις, το εγχείρημα προχώρησε και σήμερα αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, σημείωσε ότι η πανδημία, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και οι διαδοχικές κρίσεις στη Μέση Ανατολή άλλαξαν ριζικά τον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, αναγκάζοντας τη ναυτιλία να αναζητήσει νέες διαδρομές μεταφοράς ενέργειας.

«Εμείς είμαστε οι φορτηγατζήδες των θαλασσών. Η δουλειά μας είναι να μεταφέρουμε ενέργεια σε ελεύθερες θάλασσες», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι σήμερα οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στον σχεδιασμό της ασφαλούς διέλευσης των πλοίων από εμπόλεμες περιοχές παρά στην εμπορική τους εκμετάλλευση. «Το επιχειρησιακό ρίσκο έχει ξεπεράσει το εμπορικό», τόνισε.

Ο ίδιος στάθηκε και στην ανάπτυξη του ομίλου Τσάκου, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει αγοραπωλησίες περίπου 110 πλοίων, ενώ σημαντικό μέρος των επενδύσεων αφορά σύγχρονα, περιβαλλοντικά αναβαθμισμένα πλοία και πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία με τη METLEN, τονίζοντας ότι οι δύο όμιλοι, παρά τη μεγάλη ανάπτυξη και τον διεθνή προσανατολισμό τους, διατηρούν κοινό στόχο τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας και των τοπικών κοινωνιών.

«Και οι δύο εταιρείες έχουμε εξωστρέφεια και διεθνή προσανατολισμό. Δεν εξαρτόμαστε από την ελληνική οικονομία, αλλά προσφέρουμε στην ελληνική οικονομία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η συνεργασία στηρίζεται σε κοινές αξίες, στόχους και στην επιθυμία να δημιουργηθούν νέες επενδύσεις στην Ελλάδα.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε τη διοίκηση της METLEN, τους συνεργάτες του έργου και την τοπική κοινωνία για τη στήριξή τους, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας αποτελεί επένδυση με μακροπρόθεσμο όφελος για τη χώρα.

Ευάγγελος Μυτιληναίος

Τη σημασία της ενεργειακής αυτονομίας της Ελλάδας σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών αναταράξεων ανέδειξε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, μιλώντας στην τελετή έναρξης των εργασιών για την κατασκευή του μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου στον Δομοκό, που υλοποιείται μέσα από τη συνεργασία της METLEN με τον Όμιλο Τσάκου.

Ο επικεφαλής της METLEN συνέδεσε τη συγκεκριμένη επένδυση με την ανάγκη η χώρα να αξιοποιήσει περισσότερο τις δικές της ενεργειακές πηγές, να περιορίσει τις εξαρτήσεις της από το εξωτερικό και να ενισχύσει την ανθεκτικότητά της απέναντι στις διεθνείς κρίσεις.

«Δεν αρκεί πλέον να προσθέτουμε νέα ισχύ. Χρειάζεται να σχεδιάζουμε πώς όλα αυτά θα λειτουργούν μαζί. Η παραγωγή, η αποθήκευση, τα δίκτυα, οι μεταφορές», επισήμανε, εξηγώντας ότι το ζητούμενο είναι η ενέργεια να είναι διαθέσιμη όταν τη χρειάζονται οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, στηρίζοντας την παραγωγή και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις αλλαγές που συντελούνται στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, εκτιμώντας ότι ο κόσμος περνά από την εποχή της παγκοσμιοποίησης σε μια περίοδο αποπαγκοσμιοποίησης. «Από την παγκοσμιοποίηση που ζήσαμε τα προηγούμενα 20 χρόνια πάμε τώρα σε αποπαγκοσμιοποίηση», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι διεθνείς εξελίξεις επηρεάζουν πλέον άμεσα κάθε χώρα, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική της θέση.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, παρακολουθώντας καθημερινά τις διεθνείς ειδήσεις, διαπιστώνει ότι «δεν υπάρχει ένα νέο από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου το οποίο να μη μας αφορά. Όλα μας αφορούν».

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι η απάντηση βρίσκεται σε επενδύσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα της χώρας και περιορίζουν τις εξαρτήσεις της. Η αξιοποίηση των εγχώριων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες αποθήκευσης, μπορεί, όπως εξήγησε, να δημιουργήσει περισσότερες επιλογές για την Ελλάδα και να συμβάλει σε μια ενεργειακά ασφαλέστερη Ευρώπη.

Ξεχωριστό μέρος της ομιλίας του αφιέρωσε στον καπετάν Παναγιώτη Τσάκο και στη σχέση εμπιστοσύνης που βρίσκεται πίσω από τη συνεργασία των δύο ομίλων.

«Καπετάν Παναγιώτη, η χαρά να ξεκινάμε μαζί αυτό το έργο είναι βαθιά και ξεχωριστή», ανέφερε, εξαίροντας τη διαδρομή του Έλληνα εφοπλιστή από τη θάλασσα έως τη δημιουργία ενός ναυτιλιακού ομίλου με διεθνή παρουσία.

Στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι, παρά τη μακρά επιχειρηματική του πορεία, ο Παναγιώτης Τσάκος εξακολουθεί να επενδύει στο μέλλον, ενώ αναφέρθηκε και στον Νίκο Τσάκο, σημειώνοντας ότι ακολουθεί πιστά τα χνάρια του πατέρα του. «Ένας άνθρωπος που έχει χτίσει τόσα πράγματα, έχει κάνει τόσα πράγματα στη ζωή του, εξακολουθεί να επενδύει σε αυτά που έρχονται», τόνισε, ευχαριστώντας τον για την εμπιστοσύνη του.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος υπογράμμισε ακόμη ότι η συνεργασία βασίζεται σε κοινές αξίες και στην πεποίθηση πως η επιτυχία μιας επένδυσης δεν αποτιμάται αποκλειστικά με οικονομικούς όρους.

«Η αξία μιας επένδυσης φαίνεται σε όσα προσφέρει στους ανθρώπους και στον τόπο της», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το έργο πρέπει να προχωρήσει σε στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία του Δομοκού. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διεθνή παρουσία της METLEN, σημειώνοντας ότι η εταιρεία έχει μεταφέρει την ελληνική τεχνογνωσία σε 40 χώρες, με συνεργεία υπό την καθοδήγηση Ελλήνων μηχανικών να δραστηριοποιούνται σε δεκάδες αγορές και στις πέντε ηπείρους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κύκλος εργασιών της METLEN το 2026 αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 δισ. ευρώ, στοιχείο που επικαλέστηκε για να αναδείξει το μέγεθος και τη διεθνή εμβέλεια του ομίλου.

Κλείνοντας, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των εργαζομένων, στη συνέπεια και στον σεβασμό προς το περιβάλλον κατά την κατασκευή του έργου.

«Όλα από εκεί αρχίζουν και όλα από εκεί τελειώνουν», είπε αναφερόμενος στην υγεία και την ασφάλεια, εκφράζοντας την ευχή η επόμενη συνάντηση στον Δομοκό να πραγματοποιηθεί με αφορμή την ολοκλήρωση και παράδοση της επένδυσης.

Η επένδυση αφορά φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 251,9 MW, ο οποίος θα συνδυάζεται με σύστημα αποθήκευσης ενέργειας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο υβριδικά έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας πραγματοποιείται στην Ελλάδα, με στόχο όχι μόνο την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από τον ήλιο, αλλά και την καλύτερη αξιοποίησή του μέσω της αποθήκευσης.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο ομίλων ανακοινώθηκε στις 22 Ιανουαρίου 2026, ενώ τον Ιούλιο επισημοποιήθηκε η συμμετοχή της METLEN σε εταιρεία ειδικού σκοπού του Ομίλου Τσάκου.

Στο κοινό επιχειρηματικό σχήμα ο Όμιλος Τσάκου διατηρεί το 60% και η METLEN συμμετέχει με 40%. Η τελευταία αναλαμβάνει την κατασκευή του έργου, καθώς και την ενεργειακή και εμπορική διαχείρισή του, αξιοποιώντας την εμπειρία της στην ανάπτυξη μεγάλων ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Η συνεργασία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς συνδέει έναν από τους σημαντικότερους ελληνικούς ναυτιλιακούς ομίλους με μια ελληνική εταιρεία που διαθέτει ισχυρή διεθνή παρουσία στον τομέα της ενέργειας και των μετάλλων.

Για την οικογένεια Τσάκου, η επένδυση ενισχύει την παρουσία της σε έναν τομέα πέρα από την παραδοσιακή ναυτιλιακή δραστηριότητα. Για τη METLEN, αποτελεί μία ακόμη κίνηση επέκτασης σε μεγάλα έργα παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας.

Το έργο έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2028, σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα που ανακοίνωσαν οι δύο όμιλοι.

Το ενεργειακό έργο

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός προβλέπεται να αναπτυχθεί στην περιοχή του Δομοκού, με τις σχετικές αδειοδοτήσεις να περιλαμβάνουν εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας και συστήματα θερμικής αποθήκευσης ενέργειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αδειοδότησης για τη θέση «Αχλαδιά» ή «Παλαιοεκκλησιά», ο σταθμός ισχύος 251,904 MW θα περιλαμβάνει περισσότερα από 403.000 φωτοβολταϊκά πλαίσια.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του σχεδιασμού είναι η δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας, ώστε μέρος της ηλεκτρικής παραγωγής να μπορεί να αξιοποιείται και σε ώρες κατά τις οποίες η ηλιακή ακτινοβολία δεν επαρκεί.

Η αποθήκευση θεωρείται κρίσιμη για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς περιορίζει την εξάρτηση της παραγωγής από τις καιρικές συνθήκες και συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος.

Το έργο στον Δομοκό εντάσσεται σε αυτή τη νέα γενιά ενεργειακών επενδύσεων, όπου η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας συνδυάζεται με τεχνολογίες αποθήκευσης.

Πέρα από το ενεργειακό του αποτύπωμα, το επενδυτικό σχέδιο αναμένεται να δημιουργήσει δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή κατά την κατασκευαστική περίοδο, ενώ η λειτουργία του θα ενισχύσει την παρουσία της Στερεάς Ελλάδας στον χάρτη των μεγάλων έργων πράσινης ενέργειας.

Η σημερινή τελετή σηματοδοτεί το πέρασμα από τον επιχειρηματικό σχεδιασμό στην υλοποίηση, με τη συνεργασία Μυτιληναίου και Τσάκου να αποκτά πλέον συγκεκριμένο επενδυτικό αντικείμενο και χρονοδιάγραμμα.