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Ένα ακόμη κεφάλαιο στην αναπτυξιακή στρατηγική της MSC Cruises ανοίγει με την παραλαβή του MSC World Asia, του 24ου κρουαζιερόπλοιου του στόλου της και του νεότερου μέλους της κατηγορίας World Class. Η τελετή παράδοσης πραγματοποιήθηκε σήμερα, 25 Νοεμβρίου 2026, στις εγκαταστάσεις των ναυπηγείων Chantiers de l’Atlantique, στο Σεν Ναζέρ της Γαλλίας, στο πλαίσιο μιας βιομηχανικής συνεργασίας που ξεπερνά τα 25 χρόνια. Τη σαμπάνια έσπασε η ανάδοχος Αλέξια Απόντε-Βάγκο.

Πρόκειται για το 20ό κρουαζιερόπλοιο που κατασκευάζουν τα γαλλικά ναυπηγεία για την MSC Cruises, με τις δύο πλευρές να έχουν ήδη εξασφαλίσει τη συνέχιση του ναυπηγικού τους προγράμματος έως το 2031.

Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτήθηκαν περισσότερα από δύο χρόνια συνεργασίας μεταξύ ναυπηγών, μηχανικών, τεχνικών, σχεδιαστών και αρχιτεκτόνων, ενώ στην κατασκευή συμμετείχαν περισσότεροι από 500 Γάλλοι προμηθευτές. Ο αριθμός αυτός αποτυπώνει τόσο την πολυπλοκότητα της ναυπήγησης ενός σύγχρονου κρουαζιερόπλοιου όσο και τη σημασία του κλάδου για την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Ο Pierfrancesco Vago, εκτελεστικός πρόεδρος του Τμήματος Κρουαζιέρας του Ομίλου MSC, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή μετάβαση αλλά και στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας. «Κάθε πλοίο της κατηγορίας World Class πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα την καινοτομία, την τεχνολογία και την εμπειρία των επιβατών, ενώ παράλληλα μας φέρνει πιο κοντά στον στόχο μας για μηδενικές καθαρές εκπομπές από τις θαλάσσιες δραστηριότητές μας έως το 2050», ανέφερε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η κατασκευή κρουαζιερόπλοιων στηρίζει θέσεις εργασίας, διατηρεί εξειδικευμένη τεχνογνωσία και δημιουργεί οικονομικά οφέλη στρατηγικής σημασίας για τη Γαλάζια Οικονομία της Ευρώπης. «Οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις στον κλάδο είναι απαραίτητες ώστε η Ευρώπη να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην κατασκευή πλοίων υψηλής πολυπλοκότητας», επισήμανε.

Από την πλευρά του, ο Laurent Castaing, γενικός διευθυντής των Chantiers de l’Atlantique, αναφέρθηκε στην κοινή πορεία των δύο εταιρειών, με επίκεντρο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους επιβάτες. «Αυτό το πλοίο αντανακλά τη δύναμη ενός οδικού χάρτη που χαράσσουμε από κοινού, και η διαδρομή μας απέχει πολύ από το να ολοκληρωθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πέντε ακόμη κρουαζιερόπλοια έως το 2031

Η παράδοση του MSC World Asia εντάσσεται σε ένα ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα της MSC Cruises. Τον Νοέμβριο του 2027 αναμένεται η παραλαβή του MSC World Atlantic, ενώ στα βιβλία παραγγελιών των γαλλικών ναυπηγείων βρίσκονται τέσσερα ακόμη κρουαζιερόπλοια της κατηγορίας World Class, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2031.

Η μακροχρόνια συνεργασία εξασφαλίζει συνέχεια στην παραγωγική δραστηριότητα των ναυπηγείων και στο δίκτυο των προμηθευτών τους, επιτρέποντας παράλληλα στην MSC Cruises να ενσωματώνει σταδιακά νέες τεχνολογίες στον στόλο της.

Ενεργειακή απόδοση και περιορισμός των εκπομπών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του νέου κρουαζιερόπλοιου, το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, επιτυγχάνει Δείκτη Ενεργειακής Απόδοσης Σχεδιασμού (EEDI) κατά 50% χαμηλότερο από το επίπεδο αναφοράς του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) για πλοία αντίστοιχου τύπου και μεγέθους.

Στο MSC World Asia έχουν ενσωματωθεί τεχνολογίες που περιορίζουν τις ενεργειακές ανάγκες στους τομείς της υδροδυναμικής, της πρόωσης, της ηλεκτροπαραγωγής, της ανάκτησης θερμότητας, της ψύξης και της παραγωγής νερού.

Η βελτιστοποιημένη σχεδίαση της γάστρας και των προωστήρων, σε συνδυασμό με ειδική βαφή με βάση τη σιλικόνη, μειώνει την αντίσταση του νερού κατά την πλεύση.

Παράλληλα, ένας προηγμένος ατμοστρόβιλος αξιοποιεί την ανακτώμενη θερμότητα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά τη διάρκεια των θαλάσσιων δοκιμών παρήγαγε περίπου 1,5 MW, καλύπτοντας περίπου το 3% των αναγκών ισχύος του πλοίου.

Το σύστημα πρόωσης βασίζεται σε κινητήρες διπλού καυσίμου LNG τελευταίας γενιάς, διαφορετικής ισχύος, ώστε η παραγωγή ενέργειας να προσαρμόζεται στις εκάστοτε λειτουργικές ανάγκες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και ένας πρωτότυπος κινητήρας, ενώ η τεχνολογία τους έχει σχεδιαστεί ώστε να περιορίζει σημαντικά τη διαφυγή άκαυστου μεθανίου, το λεγόμενο methane slip, μία από τις βασικές περιβαλλοντικές προκλήσεις που συνδέονται με τη χρήση LNG στη ναυτιλία.

Η επιλογή κινητήρων διπλού καυσίμου παρέχει επίσης τη δυνατότητα μελλοντικής χρήσης βιο-LNG και συνθετικού LNG, υπό την προϋπόθεση ότι τα συγκεκριμένα καύσιμα θα καταστούν ευρύτερα διαθέσιμα και εμπορικά βιώσιμα.

Η MSC Cruises συνεχίζει τη συνεργασία της με κατασκευαστές κινητήρων και ερευνητικούς φορείς για την περαιτέρω βελτίωση των τεχνολογιών και την ανεξάρτητη μέτρηση των εκπομπών μεθανίου.

Οι εφαρμογές αυτές αποτελούν μέρος του σχεδίου ενεργειακής μετάβασης της εταιρείας, με στόχο την επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις θαλάσσιες δραστηριότητές της έως το 2050.

Ένα κρουαζιερόπλοιο εμπνευσμένο από την Ασία

Σε επίπεδο φιλοξενίας, το MSC World Asia αντλεί στοιχεία από τους πολιτισμούς, την τέχνη και τα τοπία της ασιατικής ηπείρου, διατηρώντας τα βασικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της κατηγορίας World Class.

Το εσωτερικό του αναπτύσσεται σε επτά διακριτές περιοχές, με νέες επιλογές εστίασης, ψυχαγωγίας και διαμονής.

Μεταξύ των νέων γαστρονομικών προτάσεων περιλαμβάνεται ένας χώρος που συνδυάζει πανασιατικό εστιατόριο, μπαρ και σημείο δωρεάν γρήγορης εστίασης, καθώς και το Aqua Food Market, με πέντε σημεία εστίασης δίπλα στην πισίνα.

Για τις οικογένειες έχουν δημιουργηθεί το The Clubhouse, ανανεωμένοι χώροι στο Luna Park Arena και στην περιοχή Harbour, καθώς και δύο νέες αίθουσες LEGO.

Το πρόγραμμα ψυχαγωγίας εμπλουτίζεται με νέες θεατρικές παραγωγές, ενώ έχουν ανασχεδιαστεί οι χώροι των πισινών και έχει επεκταθεί το MSC Aurea Spa.

Στην κατηγορία πολυτελούς φιλοξενίας, το MSC Yacht Club ενισχύεται με τη νέα διώροφη Royal Duplex Suite, στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του «πλοίου μέσα στο πλοίο».

Από τη Μεσόγειο στην Καραϊβική

Μετά την παράδοσή του, το MSC World Asia θα αποπλεύσει για τη Χάβρη, όπου στις 28 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή ονοματοδοσίας του.

Στις 4 Δεκεμβρίου 2026 θα ξεκινήσει την εμπορική του δραστηριότητα, πραγματοποιώντας κρουαζιέρες επτά διανυκτερεύσεων στη Μεσόγειο έως το καλοκαίρι του 2027.

Στη συνέχεια θα μετακινηθεί στη Νότια Καραϊβική, όπου θα δραστηριοποιηθεί κατά τη χειμερινή περίοδο 2027-2028.