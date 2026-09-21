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Υπήρξε ένα από τα μεγάλα κρουαζιερόπλοια που πολύ συχνά επισκέπτονται τα ελληνικά νησιά, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. «Λαμπερό» τουλάχιστον προς τα έξω, δηλαδή στις διαφημιστικές φωτογραφίες για τις πολλές τριήμερες ή τετραήμερες κρουαζιέρες σε Ελλάδα και Τουρκία που έκανε κάθε χρόνο. Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες τα πράγματα για το κρουαζιερόπλοιο «M/V Gemini» δεν θυμίζουν σε τίποτα τις περιόδους που γεμάτο επιβάτες διαφόρων εθνικοτήτων διέσχιζε τα νερά του Αιγαίου.

Καθότι η, -τουρκικών συμφερόντων-, ιδιοκτήτρια εταιρεία Miray Cruises βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, το πλοίο φέρεται να έχει κατασχεθεί από τουρκική τράπεζα, ενώ στην πορεία εγκαταλείφθηκε με αποτέλεσμα να μείνει επί δύο περίπου μήνες στον κόλπο της Καρύστου και στη συνέχεια να μεταφερθεί στην Ελευσίνα. Σα να μην έφταναν αυτά, το σκάφος δεν διαθέτει και σημαία καθώς είχε στο παρελθόν αυτή των Μπαχαμών, και μετά ανέβασε του Καμερούν η ισχύς της οποίας έχει ανασταλεί…

Όπως αποκαλύπτει το newmoney, το Gemini έχει προγραμματιστεί να βγει σε πλειστηριασμό στις 21 Οκτωβρίου 2026, δηλαδή σε έναν μήνα από σήμερα, εκτός εάν μέχρι τότε υπάρξει κάποια αναστολή.

Το πλοίο και το σφυρί

Επισπεύδουσα στον πλειστηριασμό είναι η ελληνική εταιρεία Anira Shipping Services, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της υπηρεσιών παροχής ιδιωτικής προστασίας, φύλαξης, επισκευής και συντήρησης πλοίων κ.α.

Η κατάσχεση του σκάφους «ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία Mirayint Cruises Ltd η οποία εδρεύει στις Νήσους Μάρσαλ, έγινε για την ικανοποίηση απαίτησής της επισπεύδουσας συνολικού ποσού 22.772,58 ευρώ (26.361,54 USD), πλέον τόκων και εξόδων», δυνάμει σχετικής διαταγής πληρωμής.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έκθεση πλειστηριασμού, πρόκειται για ένα πλοίο επιβατηγό-Κρουαζιερόπλοιο, κατασκευασμένο από χάλυβα, με το όνομα «Gemini», χωρίς σημαία (πρώην σημαίας Μπαχάμες). Είναι κατασκευασμένο στην Ισπανία, το 1992 από την εταιρεία Union Naval de Levante . Έχει ολικό μήκος (LOA) 163,81 μ., μήκος μεταξύ Καθέτων (LΒP): 139,83 μ., Μέγιστο Πλάτος 22,50 μ., Κοίλο ή Ύψος 7,20 μ., Βύθισμα 5,50 μ. (Δύο διαμερισμάτων), Ολική Χωρητικότητα: 19093 (κ.ο.χ.), Καθαρή χωρητικότητα: 8468 (κ.κ.χ.).

Διαθέτει δύο κύριες μηχανές κατασκευασμένες στην Φινλανδία, από την εταιρεία Wartsila, ιπποδύναμης 2×3.240 [kW] = 6.480 [kW].

Όπως τονίζεται, στην από 27.08.2026 έγγραφη εκτίμηση του Διπλωματούχου Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού Γερασίμου Κουρούκλη, κατασκευάστηκε στην Ισπανία το 1992, έχει μεταφορική ικανότητα 1.074 επιβατών και πλήρωμα 340 ατόμων, διαθέτει 277 εξωτερικές καμπίνες και 123 εσωτερικές. Η μεταφορική του ικανότητα με διπλή κατάληψη είναι 800 επιβάτες. Διαθέτει δε αρκετούς χώρους διασκέδασης, ξεκούρασης και αγορών. Συγκεκριμένα, διαθέτει τους εξής χώρους:

α) Κεντρικά Σαλόνια & Αμφιθέατρα (Lounges & Auditoriums)

α.1) Eros Lounge & Bar (Κατάστρωμα 5): Ο βασικός χώρος νυχτερινής διασκέδασης του πλοίου, όπου φιλοξενούνται ζωντανές μουσικές εμφανίσεις, shows από χορευτικά συγκροτήματα και θεματικά πάρτι.

α.2) Muses Lounge (Κατάστρωμα 5): Ένα μεγάλο, άνετο σαλόνι, ιδανικό για κοινωνικοποίηση και παρακολούθηση καλλιτεχνικών προγραμμάτων.

3) Selene Lounge (Κατάστρωμα 5): Επιπλέον κλειστός χώρος για χαλάρωση με ποτό και μουσική υπόκρουση.

β) Τυχερά Παιχνίδια & Αγορές:

β.1) Casino (Κατάστρωμα 5): Διαθέτει Casino Bar και προσφέρει τραπέζια παιχνιδιών και κουλοχέρηδες (slot machines).

β.2) Duty-Free Shop (Κατάστρωμα 5): Χώρος για αγορές αφορολόγητων ειδών, αναμνηστικών και δώρων, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

γ) Εξωτερικοί Χώροι, Πισίνες & Μπαρ (Open Decks):

γ.1) Pool Deck & Jacuzzi (Κατάστρωμα 8): Η κεντρική εξωτερική πισίνα του πλοίου με ξαπλώστρες για ηλιοθεραπεία και υδρομασάζ.

γ.2) Helios Bar (Κατάστρωμα 8): Το μπαρ της πισίνας για κοκτέιλ και αναψυκτικά.

γ.3) Thalassa Bar (Κατάστρωμα 6): Εξωτερικό μπαρ στην πρύμνη.

γ.4) Eclipse Bar (Κατάστρωμα 7): Ένα δεύτερο lounge bar.

δ) Χαλάρωση & Δραστηριότητες:

δ.1) Beauty Center & Spa (Κατάστρωμα 8): Προσφέρει υπηρεσίες περιποίησης, μασάζ και θεραπείες αναζωογόνησης.

δ.2) Γυμναστήριο (Gym – Κατάστρωμα 8): Πλήρως εξοπλισμένος χώρος άθλησης.

δ.3) Βιβλιοθήκη (Library Κατάστρωμα 7): Ένας ήσυχος χώρος για ανάγνωση βιβλίων και επιτραπέζια παιχνίδια.

Όλα αυτά βέβαια όταν βρισκόταν σε λειτουργία και πριν καταλήξει στη σημερινή κατάσταση.

Όσον αφορά τα βάρη, αναφέρεται ότι το πλοίο «Κ/Ζ GEMINI, άνευ σημαίας», το οποίο βρίσκεται παραβεβλημένο στην περιοχή αρμοδιότητας του Κ.Λ.Ελευσίνας, τελεί υπό απαγόρευση απόπλου και μεταβολής της νομικής και πραγματικής του κατάστασης, κατόπιν ενεργού διατακτικού δέσμευσης, σύμφωνα με την από 6-5-2026 προσωρινή Διαταγή του Προέδρου Πρωτοδικείου Πειραιά υπέρ της DENIZBANK AS.

Επιπρόσθετα υπάρχει σε εξέλιξη η πορεία διαδικασιών αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των μελών του πληρώματος κατά της πλοιοκτήτριας εταιρείας “MIRAYINT CRUISES LTD”, για απαγόρευση απόπλου και μεταβολής πραγματικής και νομικής κατάστασης.

Από τα σαλόνια στην παρακμή και η…τριετής κρουαζιέρα

Το εν λόγω σκάφος κατασκευάστηκε αρχικά για την Crown Cruise Line ως Crown Jewel, ενώ κατά την πολυετή «καριέρα» του είχε διάφορα ονόματα, όπως Cunard Crown Jewel, SuperStar Gemini για την Star Cruises και από το 2019 έγινε Gemini για τις κρουαζιέρες της Miray Cruises.

Παρά τα χρόνια του φέρεται να έχει ανακαινιστεί πλήρως το 2017 και να αναβαθμίστηκε το 2019. Η τουρκική εταιρεία και κάποια πρακτορεία που την εκπροσωπούσαν το λάνσαραν ως «ένα μοντέρνο πλοίο, με ευρύχωρα καταστρώματα, πισίνα, δυο τζακούζι, γυμναστήριο, καζίνο και χώρους, μπαρ, εστιατόρια, προσφέροντας 400 άνετες εσωτερικές και εξωτερικές καμπίνες, όπως και σουίτες με μπαλκόνια».

Όπως σημειωνόταν «στόχος των δρομολογίων μας είναι να δώσουμε στους επιβάτες του M/V Gemini αρκετό χρόνο για να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία σε 3 και 4 ημέρες στα πανέμορφα νησιά του Αιγαίου και στο Τσεσμέ-Σμύρνη απολαμβάνοντας τις υπηρεσίες του έμπειρου και φιλικού μας προσωπικού. Τα προγράμματα κρουαζιέρων της εταιρείας μας έχουν σχεδιαστεί με στόχο να απολαύσετε στο μέγιστο τα highlights του κάθε προορισμού».

Όλα αυτά στο παρελθόν… Γιατί εσχάτως η Miray Cruises βρίσκεται σε…κενό, ενώ σύμφωνα με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της έχει αναβάλει τις κρουαζιέρες της για το 2026. Πίσω από τις «αναταράξεις» βρίσκεται το ηχηρό ναυάγιο της πολυδιαφημισμένης…τριετούς κρουαζιέρας με την ονομασία «Life at Sea», την οποία η τουρκική εταιρεία λάνσαρε από το 2023 ως τη μεγαλύτερη κρουαζιέρα που έχει γίνει ποτέ, με 382 επισκέψεις σε λιμάνια σε όλο τον κόσμο. Ο χρόνος ωστόσο περνούσε, οι αναβολές διαδέχονταν η μία την άλλη, και τελικά η mega-κρουαζιέρα δεν έγινε ποτέ, ενώ αρκετοί που είχαν πληρώσει προκαταβολές έκαναν αγώνα για να πάρουν πίσω τα χρήματά τους.

Η εταιρεία κατάφερε να ολοκληρώσει, σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόγραμμα του Gemini για το 2025, αλλά με τα χρέη να αυξάνονται ήρθε η κατάσχεση από την τουρκική τράπεζα Deniz Bank.

Το σκάφος βρισκόταν στην Ελλάδα και παρέμεινε αγκυροβολημένο στον κόλπο της Καρύστου επί δύο περίπου μήνες. Στο διάστημα αυτό ήταν σβηστά μέχρι και τα φώτα προκαλώντας σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας για την ναυσιπλοΐα στην περιοχή. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι, -μεταξύ των οποίων και Έλληνες-, βρέθηκαν εγκλωβισμένοι και απλήρωτοι, χωρίς καύσιμα και προμήθειες.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Π.Ε.Ν.Ε.Ν, από τις 20 Μαΐου το σκάφος έχει χαρακτηριστεί από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) ως «εγκαταλελειμμένο». «Η παρουσία του στον κόλπο της Καρύστου είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από κατοίκους και τοπικούς φορείς, οι οποίοι εξέφραζαν ανησυχίες τόσο για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις όσο και για την εικόνα της περιοχής εν μέσω τουριστικής περιόδου.

Η μετακίνησή του αποδείχθηκε εξαιρετικά περίπλοκη. Το πλοίο βρισκόταν υπό κατάσχεση κατόπιν αιτήματος τουρκικής τράπεζας που διατηρεί υποθήκη επί του σκάφους, ενώ αξιώσεις έχουν καταθέσει και άλλοι πιστωτές καθώς και μέλη του πληρώματος. Επιπλέον, ζητήματα ασφαλιστικής κάλυψης και σημαίας περιέπλεξαν περαιτέρω την υπόθεση. Το ‘’Gemini’’ εγκατέλειψε τον Απρίλιο τη σημαία των Μπαχαμών για εκείνη του Καμερούν, ωστόσο το διεθνές νηολόγιο της αφρικανικής χώρας έχει ανασταλεί, με αποτέλεσμα ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός να θεωρεί πλέον τη σημαία μη έγκυρη».

Η αποκαλυπτική έκθεση

Την προβληματική κατάσταση του πλοίου πιστοποιεί η αναλυτική και ιδιαίτερα εμπεριστατωμένη τεχνική έκθεση του έμπειρου Ναυπηγού-Μηχανολόγου Μηχανικού Γεράσιμου Κουρούκλη.

Σημειώνεται ότι είναι ο ίδιος που ανέλαβε, για λογαριασμό της εταιρείας «Sea & Land Services» το συντονισμό αρχικά της διάσωσης του πλοίου, το οποίο λόγω εισροής υδάτων παρουσίαζε εγκάρσια κλίση προς την αριστερή πλευρά.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση «σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επιθεώρησης του πιστοποιημένου καταδυτικού συνεργείου, υπήρχε βεβαιωμένη διαρροή νερού εντός του πλοίου από την αριστερή πρυμναία εισαγωγή και πιθανές διαρροές από τους άξονες των πηδαλίων και την αριστερή πρωραία εισαγωγή.

Το καταδυτικό συνεργείο τις επόμενες δύο ημέρες στεγανοποίησε την αριστερή πρυμναία εισαγωγή και η διαρροή σταμάτησε. Παράλληλα, γινόταν απάντληση των υδάτων και των ελαιωδών καταλοίπων που υπήρχαν στις σεντίνες του πλοίου, τα οποία παραδίδονταν σε βυτιοφόρα οχήματα.

Μετά την στεγανοποίηση και την απάντληση των υδάτων και ελαιωδών καταλοίπων, το πλοίο επανήλθε στην οριζόντια θέση.

Εν συνεχεία έγινε προσπάθεια να απομακρυνθούν και τα βιολογικά λύματα τα οποία είχαν υπερχειλίσει και είχαν κατακλύσει τις σεντίνες και τον χώρο γύρω από τις δεξαμενές.

Αρχικά, παρασχέθηκαν βυτιοφόρα για την παράδοση των λυμάτων και απομακρύνθηκαν 25 m3 λυμάτων και νερών πλυσίματος, απέμεναν, δε, κατά την εκτιμήσεις, περίπου 15 m3 λυμάτων και νερών πλυσίματος, ώστε να καθαριστεί πλήρως η περιοχή, καθώς και περίπου 330 m3 λυμάτων, τα οποία λόγω της μακροχρόνιας παραμονής, για να απομακρυνθούν, εκτός από την χειροκίνητη εργασία απόξεσης, απαιτούν και περίπου 200 m 3 νερό για πλύσιμο».

Η εταιρεία που είχε αναλάβει την ευθύνη αναζήτησε τη συνδρομή της ασφαλιστικής, για την άμεση αποστολή 25 βυτίων προς απομάκρυνση των απομενόντων στο πλοίο βιολογικών λυμάτων. Η ασφαλιστική όμως απάντησε ότι…δεν έχει καμία σχέση με το Gemini. Έτσι, τα λύματα έμειναν στο σκάφος…

Για το θέμα της σημαίας αναφέρεται ότι την άνοιξη του 2026, το Κρουαζιερόπλοιο «GEMINI» άλλαξε τη σημαία του από τις Μπαχάμες (Nassau) σε σημαία Καμερούν. Ωστόσο, το Καμερούν είχε ήδη αναστείλει επίσημα το διεθνές νηολόγιό του από τον Φεβρουάριο του 2026. Ως εκ τούτου, ο IMO χαρακτήρισε επίσημα τη σημαία του Καμερούν στο «GEMINI» ως ψευδή (false flag). Την ίδια περίοδο, ο γαλλικός νηογνώμονας Bureau Veritas (B.V.) αφαίρεσε τη ναυτιλιακή κλάση του πλοίου.

Όσον αφορά την κατάσταση του πλοίου στην έκθεση τονίζεται ότι δεν είναι καλή, καθώς ο χρόνος εγκατάλειψης του από κάθε συντήρηση είναι σημαντικά μεγάλος.

Ειδικότερα, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι πολλά από τα δίκτυα σωληνώσεων είναι σε κακή κατάσταση και οι βάνες δεν κλείνουν στεγανά.

«Το ποσοστό ομοιόμορφης διάβρωσης που είχε προβλεφθεί κατά την κατασκευή του πλοίου το 1992, λόγω της χαμηλής συντήρησης των επιφανειών του χάλυβα, σε πολλές περιοχές πρέπει να έχει εξαντληθεί και η διάβρωση να έχει προχωρήσει στο πάχος αντοχής, πράγμα που σημαίνει ότι σε περίπτωση επισκευής απαιτείται αντικατάσταση πολύ μεγάλης ποσότητας χάλυβα.

Η ανωτέρω πολύ κακή κατάσταση των σωληνώσεων και της μεγάλης ομοιόμορφης φθοράς των ελασμάτων καθιστά την επισκευή του πλοίου δαπανηρή και με πολύ περιορισμένο ορίζοντα εκμετάλλευσης του πλοίου».

Σημειώνεται, πάντως, ότι υπάρχει στο πλοίο σημαντικός αριθμός ανταλλακτικών.

«Γενικά, ο εξοπλισμός του πλοίου, μηχανολογικός, σωστικός, πυρόσβεσης, ξενοδοχειακός, αγκυροβολίας και πρόσδεσης δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ότι βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Είναι ασυντήρητος, όμως είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί σε άλλα πλοία υπό μορφή ανταλλακτικών ή και αυτούσιος.

Επίσης, κάτω από ειδικές συνθήκες, είναι δυνατόν το πλοίο να επισκευαστεί και να χρησιμοποιηθεί για ειδικούς σκοπούς, όπως μόνιμα αγκυροβολημένο κ.λπ. Για τον λόγο αυτό, ο γράφων εκτιμά ότι η τελική αγοραστική αξία του πλοίου πρέπει να αυξηθεί κατά 20%».

Η εμπορική αξία και η τιμή εκκίνησης

Σύμφωνα με όσα τονίζονται στην έκθεση, το πλοίο έχει πολύ σοβαρές ζημιές και βλάβες, οι οποίες σε πρώτη εκτίμηση καθιστούν την γενική επισκευή του υπερβολικά δαπανηρή και χρονοβόρα. «Εκτός των απαιτούμενων επισκευών υπάρχουν και τα προβλήματα της «σημαίας», καθώς και της άρσης των Πιστοποιητικών αξιοπλοΐας από τον επιβλέποντα νηογνώμονα, Bureau Veritas (B.V.).

Οι απαιτούμενες επιθεωρήσεις, επισκευές και ενέργειες έχουν σημαντικά μεγάλο κόστος, το οποίο δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με ακρίβεια, δεδομένου ότι είναι δυναμικό και αναπροσαρμόζεται με βάση τα ευρήματα των επιθεωρήσεων. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ηλικία του πλοίου, -34 έτη-, και το μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την απόσβεση του κόστους επισκευής του, καθιστά την επισκευή του οικονομικά ασύμφορή. Συνεπώς, ως βάση η αξία του πλοίου δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπερβαίνει την αξία του ως scrap, η οποία προσαυξάνεται λόγω της ιδιαιτερότητας του εξοπλισμού του.

Σημειώνεται ότι «η αγοραστική αξία του Κρουαζιερόπλοιου «GEMINI» καθορίζεται ίση με την αξία του ως scrap παραδοτέου στην θαλάσσια περιοχή του διαλυτήριου. Αυτό σημαίνει ότι η αγοραστική του αξία στην περιοχή που βρίσκεται σήμερα, -Λιμένας Ελευσίνας-, είναι μικρότερη κατά το κόστος των απαιτούμενων εργασιών, ώστε το πλοίο να ρυμουλκηθεί ασφαλώς και του κόστους ρυμουλκήσεως.

Από την παράθεση των τιμών αγοράς πλοίων για διάλυση, προκύπτει ότι την πλέον συμφέρουσα τιμή προσφέρει η αγορά του Πακιστάν, βέβαια τα έξοδα μεταφοράς είναι σημαντικά μεγάλα, σε σχέση με την αγορά της Τουρκίας. Το γεγονός, όμως, ότι η τιμή αγοράς [USD/t] της αγοράς του Πακιστάν είναι κατά 89% μεγαλύτερη από την αντίστοιχη τιμή της Τουρκίας, οδηγεί άμεσα στο συμπέρασμα ότι η διαφορά των εξόδων υπερκαλύπτεται και παραμένει επιπλέον κέρδος».

Η τελική εκτίμηση του κ. Γερ. Κουρούκλη είναι ότι η αγοραστική αξία του πλοίου αφαιρουμένων των εξόδων καθαρισμού, επισκευών, ρυμούλκησης κ.α. για να γίνει scrap στο Πακιστάν είναι 3.805.462,75 ευρώ. Αυτή είναι και η τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό στις 21 Οκτωβρίου.

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