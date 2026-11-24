Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Περισσότερα από δύο χρόνια ναυπήγησης, πάνω από 500 Γάλλοι προμηθευτές και ένα κρουαζιερόπλοιο μήκους 333 μέτρων. Αύριο, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, η Chantiers de l’Atlantique θα παραδώσει στο Σεν-Ναζέρ το MSC World Asia, το εικοστό πλοίο που κατασκευάζει για την MSC Cruises. Η νέα ναυαρχίδα, με χωρητικότητα σχεδόν 6.800 επιβατών, θα περάσει την πρώτη της σεζόν στη Μεσόγειο. Τον επόμενο χειμώνα, η MSC θα τη μεταφέρει στη Νότια Καραϊβική, όπου θα δοκιμάσει τη ζήτηση για ένα μεγαλύτερο πλοίο με τρία λιμάνια επιβίβασης και κρουαζιέρες επτά και 14 διανυκτερεύσεων.

Το World Asia θα είναι το 24ο πλοίο του στόλου της MSC Cruises και το τρίτο της σειράς World Class, μετά τα MSC World Europa και MSC World America. Η αυριανή παράδοση εντάσσεται σε μια συνεργασία που ξεπερνά τα 25 χρόνια. Ήδη, το MSC World Atlantic έχει προγραμματιστεί να παραδοθεί τον Νοέμβριο του 2027, ενώ στο ίδιο ναυπηγείο έχουν παραγγελθεί τέσσερα ακόμη πλοία της σειράς, με ορίζοντα ένταξης έως το 2031.

Το πλοίο διαθέτει κινητήρες διπλού καυσίμου με δυνατότητα χρήσης υγροποιημένου φυσικού αερίου. Στις θαλάσσιες δοκιμές, ο ατμοστρόβιλος που αξιοποιεί την ανακτώμενη θερμότητα παρήγαγε περίπου 1,5 MW ηλεκτρικής ισχύος, ποσότητα που αντιστοιχούσε περίπου στο 3% των αναγκών ισχύος του πλοίου. Σύμφωνα με την MSC, ο δείκτης ενεργειακής απόδοσης σχεδιασμού βρίσκεται 50% κάτω από την τιμή αναφοράς του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για πλοία αντίστοιχου τύπου και μεγέθους.

Η επίσημη ονοματοδοσία θα γίνει το Σάββατο 28 Νοεμβρίου στη Χάβρη. Ανάδοχος θα είναι η Alexa Aponte-Vago, οικονομική διευθύντρια του ομίλου MSC, η οποία θα κόψει την κορδέλα για το παραδοσιακό σπάσιμο της φιάλης σαμπάνιας στην πλώρη. Την τελετή θα παρουσιάσει ο κωμικός και ηθοποιός Gad Elmaleh, με χορογραφία του Sadeck Berrabah και DJ set του Bob Sinclar στο κλείσιμο της βραδιάς.

Σύμφωνα με την παρουσίαση της εταιρείας, οι επιβάτες θα έχουν στη διάθεσή τους επτά ζώνες, περισσότερα από 40 εστιατόρια, μπαρ και σαλόνια, και 24 νέες ή αναβαθμισμένες εμπειρίες. Στον υπαίθριο περίπατο θα δεσπόζει ο Yaoyao, ένας δράκος από ανοξείδωτο χάλυβα αναρτημένος σε ύψος δέκα μέτρων. Στις νέες εγκαταστάσεις περιλαμβάνονται το Aqua Food Market, με πέντε σημεία εστίασης δίπλα στην πισίνα, δύο χώροι LEGO και η διώροφη Royal Duplex Suite του MSC Yacht Club.

Πρώτη σεζόν στη Μεσόγειο

Η αναχώρηση από τη Βαρκελώνη στις 4 Δεκεμβρίου θα ανοίξει τον κύκλο των επταήμερων κρουαζιέρων που θα συνεχιστούν έως το καλοκαίρι του 2027. Στους προορισμούς της πρώτης περιόδου περιλαμβάνονται η Μασσαλία, η Γένοβα, η Τσιβιταβέκια για τη Ρώμη, η Μεσίνα και η Βαλέτα. Τον χειμώνα του 2027–2028, αφετηρίες του πλοίου στη Νότια Καραϊβική θα είναι το Φορ-ντε-Φρανς στη Μαρτινίκα, το Πουάντ-α-Πιτρ στη Γουαδελούπη και το Μπρίτζταουν στα Μπαρμπάντος. Η MSC θα μπορεί έτσι να διαθέτει το ίδιο πρόγραμμα σε ταξιδιώτες με διαφορετικές επιλογές αεροπορικής πρόσβασης. Η πληρότητα εκείνου του χειμώνα θα δείξει αν οι τρεις αφετηρίες και η επιλογή ταξιδιού δύο εβδομάδων μπορούν να στηρίξουν την αυξημένη χωρητικότητα της νέας ναυαρχίδας.